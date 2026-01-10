ボルシアMG指揮官、新加入の高井幸大は「とても好印象」「戦力強化の役割を果たすだろう」
ボルシアMGのオイゲン・ポランスキ監督が、新加入の日本代表DF高井幸大についてコメントした。9日、ボルシアMGのクラブ公式サイトが伝えた。
現在21歳の高井は、2025年夏に川崎フロンターレからトッテナム・ホットスパーに完全移籍した。しかし、加入直後からケガに悩まされてデビューの機会が訪れず、出場機会を得るため1月2日からボルシアMGに半年間の期限付き移籍で加入した。
5日に行われた練習試合で実践デビューを飾り、11日に行われるブンデスリーガ第16節アウクスブルク戦でのスターティングメンバー入りも期待される高井。そのアウクスブルク戦に向けた会見に出席したポランスキ監督は、高井の印象を問われて次のようにコメントした。
「彼はイングランドでフィットネスを維持していたため、非常に元気そうに見える。ここまではとても好印象を与えてくれている。我々が彼を獲得したのは戦力強化のためであり、彼はその役割を果たしてくれるだろう」
一方でポランスキ監督は「ただ、彼にとって新たな国での挑戦であり、多くの新たな課題が待ち受けている。彼には少し（適応の）時間が必要かもしれない」とも語っている。
