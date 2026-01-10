【超合金魂 GX-119 龍虎王／虎龍王】 2026年4月発売予定 価格：49,500円

「スーパーロボット大戦OG」に登場する合体メカ「龍虎王」と「虎龍王」が超合金魂 GX-119 龍虎王／虎龍王」として立体化され、2026年4月に一般店頭で発売されることが決定した。

「超合金魂 GX-119 龍虎王／虎龍王」。2026年4月発売予定。価格は49,500円。商品は写真の2体のセットではなく、合体パターンの違いで両方を再現できる仕様だ

ゲーム「スーパーロボット大戦OG ORIGINAL GENERATIONS」やそれ以前のシリーズで活躍を見せた龍虎王と虎龍王。四神型メカの「龍王機」と「虎王機」が合体することで、それぞれの形状となる「超機人」である。

龍虎王。四神の青龍をモチーフとした超機人で、龍王機が上部になって合体した姿だ

虎龍王。モチーフは白虎。虎王機を上部に据えて合体した姿

この「超合金魂 GX-119 龍虎王／虎龍王」は設定通り、龍王機と虎王機を合体させることで龍虎王と虎龍王になる仕様で、合体前後のプロポーションや可動も楽しめるようになっている。

龍虎王の細身で翼と尻尾を持つ姿を忠実に立体化

青龍と白虎をモチーフとする本体は、それぞれの特徴や意匠を忠実に再現。曲線による生物的なシルエットを構築し、要所に使われたメタリックカラーは機体の神々しさを引き立てている。

龍虎王とは異なるがっちりとしたプロポーションの虎龍王

商品にはそれぞれの機体が装備する武装も付属。龍虎王の「龍王破山剣」、虎龍王の「ソニック・ジャベリン」、「ランダム・スパイク」があり、それらを構えるポーズを取ることも可能だ。

この2機が立体化されたとなれば、その評判次第で、同じ四神の超機人である雀武王や武雀王といったラインナップにも期待がかかる。今後のシリーズ展開にも注目しておきたい。

(C)SRWOG PROJECT