フジテレビ平日夕方のニュース番組『Live News イット!』（以下『イット!』）をめぐり、ある異変が起きている。メインキャスターを務める青井実が、昨年10月にInstagramを開設していたことが“静かな話題”となっているのだ。

【写真】普通にイケメン…高校時代の青井アナが爽やかすぎる

影を落としたパワハラ報道

「Instagramの概要欄には『初めまして! 青井実です。インスタ始めました』とつづり、文末には初心者マークを添えていました。投稿された写真は今のところ3枚。スーツ姿で写る笑顔の青井さんの写真、ガチャピンとのツーショット、大阪・関西万博の公式キャラクターであるミャクミャクとの写真と、ごく無難なものです」（芸能ジャーナリスト、以下同）

だが、数字は非情な現実を物語っている。

「開設から3か月以上経った今、フォロワーは121人です。自身のアピール力不足なのか、注目度はいまひとつです」

求心力低下の理由には、これまでの不適切な言動も影響していると言われている。

「昨年12月17日、青井さんが2026年3月いっぱいで番組を卒業すると複数のメディアが伝えたのです。その背景には、2025年4月にフジテレビが公表した、番組スタッフへのパワハラ問題があります。リハーサル中に強い口調で叱責したほか、放送後にピンマイクを放り投げたとされる行為が確認されました」

これを受けて当時、青井も番組内で「制作陣や仲間に対して、私自身の言動について深く反省しており、申し訳なかったと思っています。本当に自分の未熟さが出てしまったと痛感しています」と謝罪していた。

青井と宮司愛海アナは2026年春に番組を卒業。後任には榎並大二郎アナと山崎夕貴アナが就任するとされている。

青井が『イット!』のキャスターに就任したのは2024年4月。NHKで20年以上キャリアを積み、鳴り物入りでの起用だった。芸能プロ関係者が語る。

「さわやかなルックス、186センチの高身長、祖父は丸井の創業者・青井忠治氏、妻はテレ東の相内優香アナと、誰もがうらやむプロフィールで話題性は十分でした。ただ、結果的に局の期待に応え切れなかった印象は否めません」

インスタのプロフィール欄には、公式サイトへのリンクも掲載されている。そこに飛ぶと目に飛び込んでくるのは、仕事の問い合わせ先だ。さらにこれまでの経歴も掲載されていたが、担当番組はいずれもNHK在籍時のものばかり。

「『イット!』から離れ、まさに仕事もフリーとなる青井さん。引く手あまたかと思いきや、まだ“再雇用先”の噂は流れてきません。降板報道より前にSNSを立ち上げていたスピード感は大いに感心しますが……」

この経歴に、新たな番組名が加わる日がくるのを待ちたい。