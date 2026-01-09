浮世絵アートを食でも楽しむ！デジタルアート展「動き出す浮世絵展 OSAKA」開催に合わせコラボメニュー登場

2026年1月17日（土）から、浮世絵の世界に没入できる体感型デジタルアートミュージアム「動き出す浮世絵展 OSAKA」が開催されます。

本展の開催にあわせて、開催場所であるグランフロント大阪の「CAFE Lab.（カフェラボ）」にて、食でも浮世絵アートを堪能できるコラボメニューの提供がスタートします。

コラボメニューのラインナップを見ていきましょう！

浮世絵アートパンケーキ 〜神奈川沖浪裏〜

1,650円（税込）

葛飾北斎の有名な浮世絵「神奈川沖浪裏」をイメージした一皿。大波を表すホイップクリームとブルーベリーソースがパンケーキを引き立てます。

HOKUSAI BLUE ソーダ-藍-

テイクアウト 1,296円（税込） / イートイン 1,320円（税込）

北斎ブルーと称えられ、世界で絶賛されるー藍色ーその深く澄んだ色彩を、透き通るソーダで表現した「水の都 OSAKA」 にピッタリな一品。

UKIYO マンゴーグリーンティー-眺-

テイクアウト 1,296円（税込） / イートイン 1,320円（税込）

「抹茶×マンゴー」意外な組み合わせのドリンク。和の趣を感じる深緑とトロピカルな黄色が織りなす彩、一口ごとに表情を変える味を堪能。

浮世絵ラテ 神奈川沖浪裏/がしゃどくろ/猫づくし/写楽大首絵/美人画/てるてる坊主

各 990円（税込）

イタリア・イリー社の豆を使用した本格カフェラテ。なめらかな泡の上に浮かび上がる浮世絵は6種類。

ここでしか味わえない「動き出す浮世絵展 OSAKA」×カフェラボのコラボレーションメニューをぜひ、作品鑑賞と共に楽しんでみてはいかがでしょうか？

カフェラボ 店舗概要

※動き出す浮世絵展の開場時間と異なります

場所：グランフロント大阪 北館1階 「カフェラボ」

期間：2026年1月17日（土）〜3月14日（土）

営業時間 8:00〜21:00

動き出す浮世絵展 OSAKA