＜理不尽！＞担任の連絡ミスで体育の見学者が続出！児童に責任を負わせるのはおかしくない？
小学生にとっての体育は、一番好きな教科に挙げる子も多い人気の授業です。体調が悪いときは見学せざるを得ませんが、元気に身体を動かす友だちを見て「楽しそう」とうらやましく思うことも。ママスタコミュニティには、体育にまつわるトピックがありました。
体育の授業があることを、児童たちは知らないまま登校
『わが子のクラスで時間割の変更があり、急きょ体育の授業があった。でも担任がそれを伝え忘れたせいで、体育着を持っていない児童がたくさんいたそう。「体育着を忘れたら見学」というルールがあったので、その子たちはみんな見学に……。担任のせいなのに謝りもせず、ルール通りの対応。ひどくない？』
『そんなにひどいこと？ 先生も人間だし、忘れることもあるよ』
集まったコメントのなかには投稿者さんがなぜ腹を立てているのか、ピンときていないママもいました。「一度体育に参加できなかったからといって、大した問題じゃない」「たかが一度の体育くらい、どうでもいい」といった声も散見します。たしかに一度の見学が成績に大きく響くとは考えにくいもの。運動が苦手などの理由で、見学になったことを喜ぶ子もいるでしょう。
『体育着ではない格好で体育に参加したら、洋服を汚すからでは？ モンペは何にでもクレームをつけるから』
保護者のクレーム対策だった可能性もあります。スカートを履いている子や、ブランドものの高価な洋服を着ている子だっているかもしれません。
先生だって忘れることはある。問題は、その後の対応
国語や算数などに比べ、体育は急な時間割変更に使われやすい授業なのでしょうか。「悪天候になったものの体育館が使えないとか、体育ってわりと変更が多いよね」という指摘もありました。
『同じようなことはある。去年のわが子の担任は、みんな私服のまま外で身体を動かす遊びをしてくれたらしい。でも今年の担任は「忘れた子が悪い」と考えるらしく、半分以上が見学だった』
投稿者さんと同様の経験をしたママもいます。忘れたのはあくまで先生で、子どもたちが忘れ物をしたわけではありません。体育着を持っていた子は、たまたま学校に置いていただけ。そこで対応を区別されるのは、たしかに理不尽です。
この場合、全員が私服でできる外遊びをするなら納得感があります。投稿者さんのお子さんの小学校でも「私服のまま鬼ごっこになったクラスもあった。低学年だったからかな？」とのこと。高学年だって鬼ごっこは楽しいでしょうし、臨機応変な対応はいくらでもできたはず。「クラス半分が見学の体育なんて、やる意味がないと思う。座学の保健授業に切り替えればよかったのに」という意見もありました。
『翌日に書道があることを伝え忘れた担任から、21時頃に各家庭に電話がきたことがあるよ』
担任が伝え忘れを思い出した日時も、大きいようです。小学生にとっては遅い時間に、担任からの突然の電話。驚いたママも多いはずです。
投稿者さんの担任の場合、前日ならアプリで連絡できたでしょうが、当日まで忘れていたのかもしれません。朝に思い出しても、連絡は間に合わないと判断したのでしょう。ママが自宅にいていつでも学校に体育着を届けられる家庭と、そうでない家庭があります。
『私自身のときもあった。担任が伝え忘れて道具を持ってきていない子がほとんどだったのに、「こういうことにも対応できないとダメ！」と開き直られた』
いくら先生とはいえ、忘れることはある。それはそれとして、問題はその後の対応です。
『うちは体育着を多めに購入して、常時学校に1セット置いているよ』
こうした事態にならないための対策として、常に予備を学校に置いている家庭もありました。また「うちの学校は月曜日に体育着を持っていき、1週間学校に置きっぱなしで使う」という声も複数届きました。
理不尽な対応をしたことで失ったのは、児童とその家庭の信頼
投稿者さんが腹を立てているのは先生が伝え忘れたことではなく、その後の対応だといいます。
『相手が子どもだからと謝りもせず、その責任を子どもに取らせることがおかしい。人間だから間違いはあるけれど、その後どうするかが大事。そんな担任、子どもも信用しないよ』
よくないことをしたときは、相手に謝る。これはママたちが繰り返しわが子に伝えている、基本的なしつけです。大人が、しかも先生という立場にある存在が、それをしない。小さな子どもならごまかせたかもしれませんが、しっかり判断のできる中〜高学年にもなれば不信感を持つ子もいるでしょう。伝え忘れたことではなく謝らなかった、しかもその責任を負わせたことは先生の失敗でしたね。
『相手が子どもだから自分の間違いを認めず、押し通したんだろうね。苦情を言ってもモンペじゃないと思うよ』
こうした「学校に苦情を入れるべき」といった声もいくつかありました。「担任本人に言っても、適当に言い訳されそう。私が連絡するならあえて授業中を狙って、管理職の耳に入れるようにする」というコメントも。
『ま、そんなこともあるよね。「ごめん、ごめん」みたいにサラッと謝っていたのかもしれないし』
一方で「腹が立つのもわかるけれど、そこまで担任を責める気にもなれない」という意見も。このあたりは各家庭の考え方次第です。今回は一度スルーするとして、また同じようなことがあれば苦情を入れるのもアリです。
ひとつ確実なのは、今回の一件で先生が子どもたちと保護者からの信頼を失ったこと。似たようなことが続けば、子どもたちの心はさらに離れていくでしょう。「先生は自分で自分の首を絞めたのだ」と考え、しばらくは冷静に動向を注視してみてはいかがですか。