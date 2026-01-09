¡ÚÃË»Ò¥Ð¥ì¡¼¡Û»³ËÜÃÒÂç¤¬¸«¤»¤ëÀ¤³¦¥Ù¥¹¥È¥ê¥Ù¥í¤ÎÏÓÁ° ¡ÖÂÐ·è»ÑÀª¡×¤¬µ»ÎÌ¤ò¹â¤á¤ë
¡¡2025Ç¯12·î¡¢Âçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤Ï¥Ö¥é¥¸¥ë¤Ç¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿À¤³¦¥¯¥é¥ÖÁª¼ê¸¢¤Ë»²Àï¤·¡¢Á°²óÂç²ñ²¦¼Ô¥Ö¥é¥¸¥ë¤Î¥µ¥À¡¦¥¯¥ë¥¼¥¤¥í¤ò²¼¤¹¤Ê¤É²÷¿Ê·â¤òÂ³¤±¤¿¡£½à·è¾¡¤Ç¤Ï¥Ý¡¼¥é¥ó¥É¤Î²¤½£ÂåÉ½¥¶¥ô¥£¥¨¥ë¥Á¥§¤ò²¼¤·¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡µ¢¹ñ¤·¤¿Ä¾¸å¤Î12·î27Æü¡¢ÂçÆ±À¸Ì¿SV¥ê¡¼¥°¡£¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤Ï¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¥µ¥ó¥Ð¡¼¥ºÂçºå¤ÎËÜµòÃÏ¤ÇÀï¤¤¡¢¥»¥Ã¥È¥«¥¦¥ó¥È£³¡Ý£±¤ÇÇÔ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¥³¥ó¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Î°¤µ¤ÏÃ¯¤ÎÌÜ¤Ë¤âÌÀÇò¤À¤Ã¤¿¡£
¡Ö¸À¤¤Ìõ¤Ï¤·¤Ê¤¤¡×
¡¡¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤Î»Ø´ø´±¤Ç¤¢¤ë¥È¡¼¥Þ¥¹¡¦¥µ¥à¥¨¥ë¥Ü¥Ø¥Ã¥É¥³¡¼¥Á¤Ï·é¤¯¸ì¤Ã¤¿¤¬¡¢¥ß¥²¥ë¡¦¥í¥Ú¥¹¤Ê¤É¼çÎÏ¤ò²¹Â¸¤·¡¢À¾ÅÄÍ»Ö¤â£²¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤ÎÅÓÃæ¤«¤é¤Ï¥Ù¥ó¥Á¤Ë²¼¤²¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¥Á¡¼¥à¤ÏÇ´¤ê¶¯¤¤¼éÈ÷¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¤ï¤º¤«¤Ê¤¬¤é¾¡µ¡¤ò¤Ä¤«¤ß¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¹µ¤¨Áª¼ê¤¿¤Á¤Î·òÆ®¤âÌÜÎ©¤Ã¤¿¡£ºÇ¸å¤ÏÎ®¤ì¤òÆ¨¤·¤¿¤¬¡¢À¤³¦£²°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¤ÎÄìÎÏ¤Ï¸«¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¥Ç¥£¥Õ¥§¥ó¥¹¤ÎÍ×¤³¤½¡¢¥ê¥Ù¥í¤Î»³ËÜÃÒÂç¤À¡£
¡¡¥µ¥ó¥È¥ê¡¼Àï¤Ç¤Ï¡¢Í£°ìÃ¥¤Ã¤¿£³¥»¥Ã¥ÈÌÜ¤Ç¡¢»³ËÜ¤¬ºÍÇ½¤ÎÊÒÎÚ¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£³¡Ý£³¤Î¾ìÌÌ¤À¤Ã¤¿¡£¥¤¥´¡¼¥ë¡¦¥¯¥ê¥å¥«¤ÎºÝ¤É¤¤¥µ¡¼¥Ö¤ò´°àú¤Ë¥ì¥·¡¼¥Ö¡¢£Á¥Ñ¥¹¡Ê¥»¥Ã¥¿¡¼¤Î°ÌÃÖ¤ËÀµ¤·¤¯Ìá¤¹¥Ñ¥¹¡Ë¤ò¥»¥Ã¥¿¡¼¤Î¥¢¥ó¥È¥ï¡¼¥Ì¡¦¥Ö¥ê¥¶¡¼¥ë¤ËÊÖ¤¹¡£¤³¤ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¡¼¥¸¤òÆÀ¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹ÂåÉ½¥Ö¥ê¥¶¡¼¥ë¤Ï¡¢»ý¤ÁÁ°¤Î¥È¥ê¥Ã¥¡¼¤µ¤Ç¥Ä¡¼¥¢¥¿¥Ã¥¯¤òÁªÂò¤·¡¢Á¯¤ä¤«¤ËÆÀÅÀ¤ò·è¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
ºòÇ¯¤ÎÀ¤³¦¥¯¥é¥ÖÁª¼ê¸¢¤Ç¥Ù¥¹¥È¥ê¥Ù¥í¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿»³ËÜÃÒÂç¡ÊÂçºå¥Ö¥ë¥Æ¥ª¥ó¡Ëphoto by SV.LEAGUE
¡¡»³ËÜ¤Ï¡¢¥µ¥ó¥È¥ê¡¼¤Îµð¿Í¥É¥ß¥È¥ê¡¼¡¦¥à¥»¥ë¥¹¥¡¼¤Î¶¯Îõ¤Ê¥µ¡¼¥Ö¤ËÉ¬»à¤ÇÂÎ¤òÅê¤²½Ð¤¹¡£¥¨¡¼¥¹¤ò¼è¤é¤ì¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¤¿¤Ó¤Ë¡Ö¼¡¤Ï»ß¤á¤ë¡×¤È¤¤¤¦µ¤Ç÷¤òÉº¤ï¤»¤¿¡£À¤³¦¥¯¥é¥ÖÁª¼ê¸¢¤Ç¥Ù¥¹¥È¥ê¥Ù¥í¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿ÏÓÁ°¤Ï¸«¤»¤«¤±¤Î¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¤½¤ÎÂÐ·è»ÑÀª¤¬¡¢Èà¤Îµ»ÎÌ¤ò¹â¤á¤ë¡£
¡Ö¤¤¤Ä¤â"ÂÇ¤Ã¤Æ¤³¤¤"¤Ã¤Æ¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤Ï¤¤¤Þ¤¹¤Í¡×
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢»³ËÜ¤Ë¼é¤ê¤ÎÈþ³Ø¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊ¹¤¤¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡Ö¤É¤Î»î¹ç¤Ç¤â¡¢¼«Ê¬¤¬½¦¤Ã¤¿¤é¡¢"¤³¤¤¤Ä¡¢¼¡¤Ï¤É¤³ÂÇ¤Ä¤ó¤À¤í¤¦"¤Ã¤Æ¡¢¤½¤ì¤Ç¡ÊÁê¼ê¤¬¾Ç¤Ã¤Æ¡Ë¥¢¥¦¥È¤Ë¤·¤¿¤é¡¢¼«Ê¬¤Î£±ÅÀ¤À¤Ê¤Ã¤Æ¡£¤â¤Á¤í¤ó¡¢½¦¤¨¤Ê¤¤¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤òÂÇ¤È¤¦¤È¤·¤Æ¤¯¤ëÁê¼ê¤Ï¤¤¤ë¤·¡¢¤³¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ËÍè¤ë¤È¡¢¤µ¤¹¤¬¤ËÅö¤¿¤Ã¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ò½¦¤¨¤Ê¤¤¤³¤È¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¿¨¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤¤ë¤ó¤Ç¡¢¿¨¤ì¤¿¤é"¾¡¤Á¶Ú¤Ï¤¢¤ë¤«¤Ê"¤Ã¤Æ¡£¡Ê¥ê¥Ù¥í¤È¤·¤Æ¡ËÀ¤³¦¥È¥Ã¥×¤Ë¤ÏÍè¤¿¤Î¤Ç¡¢¤¢¤È¤Ï¤É¤Î»î¹ç¤Ç¤â¥³¥ó¥¹¥¿¥ó¥È¤ËÎÏ¤ò½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ë......¡×¡Ú·Ð¸³¤òÎÈ¤Ë¼õ¤±¿È¤Ç¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¡Û
¡¡»³ËÜ¤Î¼éÈ÷ÎÏ¤Ï¡¢¾ï¤ËÁê¼ê¤Îµ¤ÎÏ¡¢ÂÎÎÏ¤òºï¤°¡£¡Ö¤³¤Î¥¢¥¿¥Ã¥¯¤Ç¤Ï½¦¤ï¤ì¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¡×¡½¡½¤½¤¦µ¿¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¿´ÍýÅª¤Ê¥ß¥¹¤òÍ¶È¯¤¹¤ë¡£·ø¼é¤Î°µÎÏ¤À¡£
¡¡Æ±»þ¤Ë¡¢»³ËÜ¤Ï¾ï¤ËÌ£Êý¤òÌÀ¤ë¤¯À¹¤êÎ©¤Æ¤ë¡£¥ê¡¼¥É¤òµö¤·¤Æ¤¤¤Æ¤â¡¢¾Ð´é¤Ç¥Á¡¼¥à¤ò»Ù¤¨¤é¤ì¤ë¡£À®¸ù¤ò¿®¤¸¤é¤ì¤ë¥á¥ó¥¿¥ë¤¬¼þ¤ê¤ËÅÁÇÅ¤·¡¢Ê¡¤ò¤â¤¿¤é¤¹¡£´ñÀ×Åª¤Ê¥Ç¥£¥°¤ÏÀìÇäÆÃµö¤À¤¬¡¢¼éÈ÷¼Ô¤È¤·¤Æ¤ÎÍî¤ÁÃå¤¤È´²ÍÆ¤µ¤³¤½¤¬Èà¤Î°ÛÇ½¤À¡£
¡½¡½¥ê¥Ù¥í¤È¤¤¤¦¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Îî°íð¤È¤Ï¡©
¡¡¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¡¢»³ËÜ¤Î¥ë¡¼¥Ä¤ËÇ÷¤Ã¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£
¡ÖºÇ½é¤«¤é¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤ò·ë¹½½¦¤¨¤¿¤Î¤Ç¡¢"¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¥ê¥Ù¥í¤¤¤¤¤Ê"¤Ã¤Æ¡£¥ì¥·¡¼¥Ö¤Ë¤Ï¼«¿®¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢"¤¤¤±¤ë¤¸¤ã¤ó"¤Ã¤Æ¼ê¤´¤¿¤¨¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Îý½¬¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢»î¹ç¤Ç¤â¤¤¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤¬½Ð¤»¤Æ¡£¡ÊÃæ³ØÀ¸»þÂå¤Ë¡Ëºë¶Ì¸©¤È»î¹ç¤ò¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡¢¤½¤Î»þ¡¢ºë¶Ì¤Ï½àÍ¥¾¡¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢ËÍ¤é¡ÊËÌ³¤Æ»¡Ë¤ÏÈà¤é¤Ë¾¡¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£Ãæ³Ø¹»¤ÎÆüËÜÂåÉ½¤ÎÁª¼ê¤¬£´¿Í¤â¤¤¤¿¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¨¡¼¥¹µé¤ÎÁª¼ê¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤òÍ¾Íµ¤Ç¥Ý¥ó¥Ý¥ó»ß¤á¤Þ¤·¤¿¡£"¤³¤ì¤ÇÆüËÜÂåÉ½¤«¡¢¤¤¤±¤ë"¤Ã¤Æ¡×
¡¡¥ê¥Ù¥í¤Ë¤Ê¤ë±¿¤Ë¤â·Ã¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤¿¡¢¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£
¡Ö±¿¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬......¡£¾®£±¤«¤é¥Ð¥ì¡¼¤ò»Ï¤á¤Æ£¶Ç¯´Ö¡¢Ãæ³Ø¹»¤È¡¢Éã¤Î¶µ¤¨¤Ç´ðÁÃÎý½¬¤Ð¤«¤ê¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£´ðÁÃ¤¬¤Ê¤¤¤È±þÍÑ¤¬¤Ê¤¤¡£ÇÝ¤ï¤ì¤¿¤â¤Î¤¬¤¢¤Ã¤Æ¡¢ÂÐ±þ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¼«Ê¬¤Î´ðÈ×¤Ï¾®Ãæ£¹Ç¯´Ö¤Ç¡¢¥ì¥·¡¼¥Ö¤Î·Á¤òºî¤Ã¤Æ¡¢¥Ü¡¼¥ë´¶³Ð¤òÍÜ¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤Í¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¼ê¤ÇÅê¤²¤¿¥Ü¡¼¥ë¤òÀµÌÌ¤Ç¼è¤Ã¤¿¤ê¡¢Â¤òÆ°¤«¤·¤ÆÉ¨¤ÈÉ¨¤Î´Ö¤Ç¼õ¤±¤¿¤ê¡¢¤½¤Î·¿¤òÅ°ÄìÅª¤Ëºî¤ê¾å¤²¤Þ¤·¤¿¡×
¡¡¥Ü¡¼¥ë¤ò¼õ¤±¤ëÆü¡¹¤Ë¤è¤ê¡¢¥ê¥Ù¥í¤È¤·¤ÆÀ®½Ï¤·¤Æ¤¤¿¡£¥Ü¡¼¥ë¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¼éÈ÷¼Ô¤Ë¶¦ÄÌ¤·¤Æµá¤á¤é¤ì¤ë»ñ¼Á¤Ï¡¢¼ºÇÔ¤äÇÔËÌ¤â´Þ¤á¡¢·Ð¸³¤òÎÈ¤Ë¼õ¤±¿È¤Ç¥ì¥Ù¥ë¥¢¥Ã¥×¤Ç¤¤ë¤«¤À¡£¹¶·â¼Ô¤¬ÁÏ°Õ¹©É×¤ÇÇ½Æ°Åª¤Ê¤Î¤È¤ÏÂÐ¾ÈÅª¤À¤¬¡¢»³ËÜ¤Ï¤Þ¤µ¤Ë¤½¤¦¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡¥ê¥Ù¥í¤È¤·¤Æ¥¾¡¼¥ó¤ËÆþ¤Ã¤¿¤È¤¤Î»³ËÜ¤ÏÌµÁÐ¤Ç¡¢¤½¤ì¤Ï¶¯Âç¤ÊÅ¨¤È¤ÎÂÐ·è¤ò¿¨ÇÞ¤Ë¤·¤Æµ¯¤³¤ë¡£¤¿¤È¤¨¤Ð¡¢¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ç30Ç¯¤Ö¤ê¤Ë¥Ö¥é¥¸¥ë¤ò²¼¤·¤¿»î¹ç¤Ç¤Î¥Ç¥£¥°Ï¢È¯¤Ï°µ´¬¤À¤Ã¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥Ñ¥ê¸ÞÎØ¤Î¥¤¥¿¥ê¥¢Àï¤â¡¢µÕÅ¾Éé¤±¤Ï¤·¤¿¤¬¡¢¥ï¥ó¥Ï¥ó¥É¤Î¥Ç¥£¥°¤Ê¤É¤Ï¿À¤¬¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡Ö¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ï¡¢¡Ê¥Ü¡¼¥ë¤Îµ°Æ»¤¬¡Ë¸«¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£"Åö¤¿¤Ã¤¿¤é½¦¤¨¤ë"¤È¤¤¤¦¥¾¡¼¥ó¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¡¢¼ê¤ËÅö¤¿¤Ã¤¿¤é¾¡¤Á¤Ç¤·¤¿¤Í¡£Æ±¤¸¥Õ¥£¡¼¥ê¥ó¥°¤ò´¶¤¸¤ë½Ö´Ö¤ÏÂ¾¤Î»î¹ç¤Ç¤â¤¢¤ë¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Ö¥é¥¸¥ëÀï¤Ï"¤¹¤Ù¤Æ¤ò¾å¤²¤é¤ì¤ë"¤Ã¤Æ¤¤¤¦¥ì¥Ù¥ë¤Ç½¦¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¥¾¡¼¥ó¤ËÆþ¤ë¤¤Ã¤«¤±¤Ï¡¢¤Þ¤ºÁê¼ê¤¬¼«Ê¬¤ËÂÇ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¤«¤Í¡©¡¡¤½¤¦¤·¤Ê¤¤¤È¡Ê¥Ü¡¼¥ë¤ò¡Ë½¦¤¨¤Ê¤¤¡£¼«Ê¬¤Î¤È¤³¤í¤ËÂÇ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¥×¥é¥¹¡¢Ì£Êý¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¤¬¤¦¤Þ¤¯¼«Ê¬¤Î¤È¤³¤í¤ØÈô¤Ð¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤³¤È¡£¥Ö¥í¥Ã¥«¡¼¤È¤Î¥³¥ó¥Ó¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¤ÏÂç»ö¤Ç¤¹¡×
¡¡¹ñºÝ»î¹ç¤Ç¤Ï¡¢Áê¼ê¤«¤é¡Ö»³ËÜ¤Ë¤ÏÂÇ¤Ä¤Ê¡ª¡×¤È»ØÎá¤¬Èô¤Ö¤³¤È¤âÄÁ¤·¤¯¤Ê¤¤¡£¤½¤ì¤À¤±°ÚÉÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÂÇ¤Á¹þ¤ó¤ÇÅ¬±þ¤µ¤»¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤é¡¢¼ö¤¤¤äºÒÌñ¤Î¤è¤¦¤Ë¹Ô¤¯¼ê¤òÁË¤Þ¤ì¤ë¤Î¤À¡£
¡¡2026Ç¯¤â¡¢¥ê¥Ù¥í»³ËÜ¤¬Å¸³«¤¹¤ë¥ì¥·¡¼¥Ö¤Ï¡¢Ì£Êý¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ïµ§¤ê¤¿¤¯¤Ê¤ëÂåÊª¤Ë¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£