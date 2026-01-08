1月6日放送の『ザ！世界仰天ニュース』（日本テレビ系）で、新レギュラーをSTARTO ENTERTAINMENT所属の8人組男性アイドルグループ「timelesz」の松島聡が務めることが明らかになった。

『仰天ニュース』は2001年4月にスタートした人気バラエティ番組だが、2025年、トラブルに見舞われた。

「笑福亭鶴瓶さんとともに、長らくMCを務めてきた中居正広さんの女性スキャンダルが明るみとなり、1月15日に中居さんの降板が発表されたのです。騒動を受け、中居さんのレギュラー番組は『中居正広の金曜日のスマイルたちへ』（TBS系）、『中居正広の土曜日な会』（テレビ朝日系）、『だれかtoなかい』（フジテレビ系）などが次々と打ち切りになりました。

『仰天ニュース』は中居さんの “降板ラッシュ” の端緒となりましたが、打ち切りにはならず、鶴瓶さんの単独MCとして存続しています」（スポーツ紙記者）

今回、中居の後輩である松島が新MCとなったわけだが、X上では別の人選を望む声も聞かれる。

《いやほんと考えれば考えるほど仰天ニュースは松島聡じゃなくて藤ヶ谷太輔な気がしてきた》

《仰天ニュースの新レギュラー、藤ヶ谷くんだと思ったんだけどなー》

《仰天ニュースはなんで普通に藤ヶ谷じゃないの？おかしくね？代打までやってたのに》

松島よりも、“キスマイ” ことKis-My-Ft2の藤ヶ谷太輔の方が鶴瓶の相方にふさわしいのでは、といった指摘が相次いでいるのだ。藤ヶ谷は、2022年の中居の休養時には『仰天ニュース』の代打MCも務めていた。

だが、すでに藤ヶ谷と鶴瓶は2020年より『A-Studio+』（TBS系）で共演中だ。今回の人選は、新しい方向性を模索した結果だと指摘するのは放送作家だ。

「『仰天ニュース』は、世界各国で起きた事件や事故などをドキュメンタリー形式のVTRで紹介する番組ですが、人気を支えているのはスタジオで繰り広げられるトークの要素です。とくに、鶴瓶さんと中居さんの絶妙なかけあいは番組の魅力でした。

今回、気心の知れた藤ヶ谷さんではなく、あえて松島さんをぶつけることで、新しい笑いを生みだしたい制作側のねらいが感じられます。

松島さんはアートやスイーツ好きのほか、“いい人” キャラなど引き出しが多い人物ですから、ベテランである鶴瓶さんにどう “ハマる” かも注目です」

中居の降板と違い、松島の起用はうれしい “仰天ニュース” となってほしいところだ。