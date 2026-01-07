虎ノ門ヒルズを舞台にクリエイター・企業の実験的なプロダクトやアートが集う、都市型クリエイティブフェスティバル『TOKYO PROTOTYPE（東京プロトタイプ）』の出展者が発表されました。

1月29日〜31日に開催される『TOKYO PROTOTYPE』には、大阪・関西万博やミラノデザインウィーク、アルス・エレクトロニカなど、国際的な舞台で注目を集めてきた作品をはじめ、GOOGLE HARDWARE DESIGN STUDIO や ZOZO NEXT といった企業から、東京大学や慶應義塾大学大学院などの研究機関まで、領域を越えた計 26 組のクリエイター、アーティスト、企業が一堂に会します。

■世界的なイベントで注目された作品が集結

会場には大阪・関西万博、ミラノデザインウィーク、アルス・エレクトロニカなど、世界的なイベントで注目されたアーティスト、クリエイターらによる実験的かつ先鋭的な作品が集結。さらに、令和6年度文化庁メディア芸術クリエイター育成事業の支援を受けて制作された作品から2作品が出展されます。

また、AI・ロボティクスなど先端テクノロジーを活用し、完成形ではなく、思考や試行のプロセスそのものを含んだ“プロトタイプ”を展示。アート、デザイン、テクノロジーが交差する実験的な挑戦を体感できます。

■作品を通して出展者と来場者が交流

さらに、作品を見て楽しむだけでなく、交流イベントや会場に常駐するクリエイターと来場者との対話を通じ互いに刺激し合うことで、新たな発想や次のプロトタイプへとつながる場を生み出すなど、クリエイター常駐の対話型の展示も体験できるということです。