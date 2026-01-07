この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

【気象予報士が解説】8日からの大雪に警戒を。3連休後半は今季最強の寒気で「警報級の暴風雪」のおそれ

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

気象予報士の松浦悠真氏が、自身のYouTubeチャンネル「【マニアック天気】松浦悠真」で「【大荒れ】8日は暴風雪 10日以降は今季一番の強い寒気到来」と題した動画を公開した。8日から日本海側を中心に暴風雪となり、週末の3連休後半には今シーズンで最も強い寒気が流れ込み、全国的に大荒れの天候となる見込みであることを伝えている。



まず8日は、強い冬型の気圧配置と上空の気圧の谷の影響で、日本海側を中心に雪が強まる見通しだ。特に北陸地方では8日の昼前後に降雪のピークを迎え、東北の日本海側でもドカ雪への警戒が必要である。8日18時までの24時間予想降雪量は、多いところで東北地方で70センチ、北陸地方で50センチ、北海道・東海地方で40センチ、関東北信地方で30センチとなっている。



その後9日には一時的に冬型の気圧配置が緩むものの、3連休後半に向けて再び強まる。松浦氏によると、10日以降に流れ込む寒気は「今季一番強い」ものであり、全国的に大荒れの天気となるおそれがある。特に11日から12日にかけては、平地で雪の目安となるマイナス6℃の寒気が西日本・東日本の太平洋沿岸まで南下し、さらに強いマイナス12℃の寒気が北陸付近まで達する予想だ。これにより、広い範囲で大雪となる可能性がある。



この寒気の影響で、10日以降は日本海側の地域で警報級の暴風雪となる可能性が高まっている。早期注意情報によると、北海道や東北、北陸地方では11日から12日にかけて暴風雪や大雪の可能性が「高い」とされており、交通機関への大きな影響も懸念される。8日にかけての第一波、そして3連休後半の第二波と、大雪と暴風雪に厳重な警戒が必要な状況が続く。最新の気象情報や交通情報をこまめに確認することが求められる。