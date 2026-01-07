年末年始の食べ過ぎ、どうする？食べ過ぎた日のリセットに。超簡単ヘルシー“せいろ蒸し”レシピ
食べ痩せトレーナーのよしかさんが、
自身のYouTubeチャンネル「食べ痩せ健康チャンネル」で
「【せいろダイエット】１食、置き換えで体重戻す／食べすぎた日の超ヘルシー調整食ごはん！「おぼろ豆腐」梅大根／食べて痩せる」と題した動画を公開。
クリスマスや正月など、つい食べ過ぎてしまう日が続く時期に、
体重をリセットするためのヘルシーな食事
「とろけるおぼろ豆腐膳」の作り方を紹介した。
今回紹介されたのは、よしかなさんの著書
『おいしく食べて、キレイにやせる！ せいろ蒸しダイエットレシピ』にも掲載されている、
低カロリーで胃腸を休めることができる一品だ。
驚くことに、メインのおぼろ豆腐は「無調整豆乳」と「にがり」の
2つの材料だけで作れるという。
作り方は至ってシンプル。まず、耐熱容器に無調整豆乳150mlとにがり8mlを入れ、
混ぜ合わせる。
よしかさんによると、豆乳は必ず大豆の割合が多い
「無調整」のものを使うのがポイントで、
調整豆乳では固まりにくくなるため注意が必要だという。
また、にがりに含まれるマグネシウムは、お通じを良くする効果も期待できると説明した。
次におかずを準備する。蒸籠に、イチョウ切りにした大根200g、
筋を取った鶏ささみ2本、小松菜などの青菜、梅干し1個を並べる。
鶏ささみは、肉類の中でも特にカロリーが低く、
脂質が少ないため消化が良いとよしかなさんは指摘。
食べ過ぎで疲れた胃腸をいたわるのに最適な食材だという。
あとは、豆乳を入れた容器とおかずを乗せた蒸籠を重ね、
10分間蒸すだけで完成だ。
動画では、蒸している待ち時間にできる「キッチンエクササイズ」として、
お尻と内ももに効くワイドスクワットも紹介。
糖質を多く摂った後に筋力トレーニングを行うことで、
血糖値の上昇を抑える効果が期待できるとアドバイスした。
完成したおぼろ豆腐膳は、ご飯を加えても全体で約380kcalと非常にヘルシー。
食べ過ぎた日の夕食に置き換えることで、
1日のカロリー収支を調整できるという。
手軽に作れて体も整うこの一品、試してみてはいかがだろうか。
YouTubeの動画内容
1984年生まれ。2児の母。パーソナルトレーナー。YouTube「食べ痩せ健康チャンネル」登録者数７万人。食べながら健康に痩せる“食べ痩せトレーナー”として活動中。40〜60代女性へのダイエット指導を得意とし、食べることで健康を取り戻し、無理なく続けられるダイエット方法を提案している。