食べ痩せトレーナーのよしかさんが、

自身のYouTubeチャンネル「食べ痩せ健康チャンネル」で

「【せいろダイエット】１食、置き換えで体重戻す／食べすぎた日の超ヘルシー調整食ごはん！「おぼろ豆腐」梅大根／食べて痩せる」と題した動画を公開。



クリスマスや正月など、つい食べ過ぎてしまう日が続く時期に、

体重をリセットするためのヘルシーな食事

「とろけるおぼろ豆腐膳」の作り方を紹介した。



今回紹介されたのは、よしかなさんの著書

『おいしく食べて、キレイにやせる！ せいろ蒸しダイエットレシピ』にも掲載されている、

低カロリーで胃腸を休めることができる一品だ。

驚くことに、メインのおぼろ豆腐は「無調整豆乳」と「にがり」の

2つの材料だけで作れるという。



作り方は至ってシンプル。まず、耐熱容器に無調整豆乳150mlとにがり8mlを入れ、

混ぜ合わせる。

よしかさんによると、豆乳は必ず大豆の割合が多い

「無調整」のものを使うのがポイントで、

調整豆乳では固まりにくくなるため注意が必要だという。

また、にがりに含まれるマグネシウムは、お通じを良くする効果も期待できると説明した。



次におかずを準備する。蒸籠に、イチョウ切りにした大根200g、

筋を取った鶏ささみ2本、小松菜などの青菜、梅干し1個を並べる。

鶏ささみは、肉類の中でも特にカロリーが低く、

脂質が少ないため消化が良いとよしかなさんは指摘。



食べ過ぎで疲れた胃腸をいたわるのに最適な食材だという。



あとは、豆乳を入れた容器とおかずを乗せた蒸籠を重ね、

10分間蒸すだけで完成だ。

動画では、蒸している待ち時間にできる「キッチンエクササイズ」として、

お尻と内ももに効くワイドスクワットも紹介。

糖質を多く摂った後に筋力トレーニングを行うことで、

血糖値の上昇を抑える効果が期待できるとアドバイスした。



完成したおぼろ豆腐膳は、ご飯を加えても全体で約380kcalと非常にヘルシー。

食べ過ぎた日の夕食に置き換えることで、

1日のカロリー収支を調整できるという。

手軽に作れて体も整うこの一品、試してみてはいかがだろうか。