キーボードは白・黒派も「色違いB1 Pro」の良ビジュを見てほしい
この配色エモ可愛くない？
デスクの上に常に鎮座するキーボードは、もはやデスクデザインの一部。デスク周りのトータルコーディネートとして、雰囲気に合ったキーボード選びもまた楽しさですよねー。
もし、ポップ＆ガジェッティーなデスクを目指しているなら、B1 Proの色違いを僕は推したい。
今ならセールで20％OFF。5,984円とお年玉価格で確保できますし！
アクセントカラーがオサレなスリム＆多機能キーボード
アイボリー＆グレー＆レッドの3色で構成。
グレーとレッドがいいアクセントになっていて、どことなくNES（海外版ファミリーコンピュータ）みたいな80年代レトロを感じさせる配色で、コイツぁエモい。
デスクに置くだけでパッと遊び心が湧き上がり、指も軽やかに走り出しそうじゃないですか？ やっぱビジュが良いのは正義だよ。
あっ、そうそう…。
Keychron B1 Pro (レトログリーン, JISレイアウト)
5,984円
グリーンモデルもセールです。る、ルイーｊ…。
