この配色エモ可愛くない？

デスクの上に常に鎮座するキーボードは、もはやデスクデザインの一部。デスク周りのトータルコーディネートとして、雰囲気に合ったキーボード選びもまた楽しさですよねー。

もし、ポップ＆ガジェッティーなデスクを目指しているなら、B1 Proの色違いを僕は推したい。

Keychron B1 Pro (レトロレッドかな印字なし） 5,984円

今ならセールで20％OFF。5,984円とお年玉価格で確保できますし！

アクセントカラーがオサレなスリム＆多機能キーボード

アイボリー＆グレー＆レッドの3色で構成。

グレーとレッドがいいアクセントになっていて、どことなくNES（海外版ファミリーコンピュータ）みたいな80年代レトロを感じさせる配色で、コイツぁエモい。

デスクに置くだけでパッと遊び心が湧き上がり、指も軽やかに走り出しそうじゃないですか？ やっぱビジュが良いのは正義だよ。

あっ、そうそう…。

Keychron B1 Pro (レトログリーン, JISレイアウト) 5,984円

グリーンモデルもセールです。る、ルイーｊ…。

