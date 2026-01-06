紅白司会の鈴木奈穂子アナ、矢沢永吉登場に震える「生“永ちゃん”見てしまいました！」

NHKの鈴木奈穂子アナ（43歳）が、1月6日に放送された情報番組「あさイチ」（NHK）に出演。「紅白歌合戦」にサプライズ登場した矢沢永吉に「生“永ちゃん”を見てしまいました！震えてる」と喜ぶ映像が紹介された。



新年最初の「あさイチ」で、鈴木奈穂子アナが昨年末に司会を務めた「紅白歌合戦」の舞台裏として、鈴木アナが「1番重大で、気が重い仕事」と話す本番前の前説の様子や、早着替えの様子などが紹介された。



また、鈴木アナが「紅白」を卒業する郷ひろみの出番が終わった後のインタビューをしたり、NHKホールにサプライズ登場となった矢沢永吉の登場に、鈴木アナが「知らなかった！生“永ちゃん”を見てしまいました！震えてる」と喜ぶ映像も紹介された。