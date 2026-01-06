（CNN）ベネズエラのマドゥロ大統領が5日、米ニューヨークの連邦地裁に初めて出廷した。法廷では四つの罪状すべてについて無罪を主張した。

一方、ベネズエラ首都カラカスでは、ロドリゲス副大統領がベネズエラの暫定大統領として宣誓を行った。

知っておくべきことは以下のとおり。

初出廷：マドゥロ大統領と妻のシリア・フローレス氏は、麻薬密輸と武器所持の罪について無罪を主張し、当面は拘束に抵抗しないことを選択した。次回の審理は3月17日に予定されている。フローレス氏の弁護士は、同氏が軍事作戦中に負傷したと述べた。マドゥロ氏も負傷しているように見え、着席や起立に苦労している様子だった。

マドゥロ氏の発言：マドゥロ氏は無罪の主張を始めると、「私は今も我が国の大統領だ」と述べ、判事にさえぎられた。マドゥロ氏はまた、「私はニコラス・マドゥロ・モロス大統領だ。ベネズエラ共和国の大統領で1月3日土曜日に誘拐され、ベネズエラのカラカスにある自宅で捕らえられた」と述べた。判事は「この件については詳しく話す時と場所が来る」と応じた。

法廷内：審理が終了すると、傍聴席にいた男性がスペイン語でマドゥロ氏に「非合法の」大統領と呼びかけた。AP通信が伝えた。マドゥロ氏は法廷から連行される際、スペイン語で「私は誘拐された大統領だ。捕虜だ」と返答した。

ベネズエラ：政府は大統領に広範な権限を与える法令を出し、治安部隊に対して、米国による攻撃を「促進または支援したあらゆる人物」を拘束するよう命じた。この文書は3日付けでマドゥロ氏が署名したもの。

暫定大統領の宣誓：ロドリゲス氏が暫定大統領として正式に宣誓。宣誓式の間、カラカスではマドゥロ支持者数百人が町中に繰り出し、ベネズエラ国旗を振り、横断幕を掲げた。国会議長にはロドリゲス氏の兄ホルヘ・ロドリゲス氏が再任された。

米連邦議会：一部の議員は5日夜、作戦に関する機密情報の説明を受ける予定。一方、上院はトランプ大統領のベネズエラにおける戦争遂行権限を制限する法案を採決する。計画に詳しい関係者によると、採決は8日に行われる見通し。

議会幹部の反応：共和党のジョン・スーン上院院内総務は、ベネズエラでの行動について開始後に知らされたものの、トランプ政権から「十分に通知された」と感じていると述べた。