ラ・リーガ 25/26の第18節 アラベスとレアル・オビエドの試合が、1月5日02:30にメンディソローサにて行われた。

アラベスはトニ・マルティネス（FW）、カルレス・アレーニャ（MF）、デニス・スアレス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するレアル・オビエドはフェデリコ・ビニャス（FW）、ヨシップ・ブレカロ（FW）、アルバート・レイナ（FW）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

アラベスは後半の頭から2人が交代。デニス・スアレス（MF）、カレベ（MF）に代わりルーカス・ボイエ（FW）、カルロス・ビセンテ（FW）がピッチに入る。

54分、レアル・オビエドは同時に2人を交代。ヨシップ・ブレカロ（FW）、エリック・バイリー（DF）に代わりハイセム・ハッサン（FW）、ダビド・カルモ（DF）がピッチに入る。なお、エリック・バイリー（DF）は負傷による交代とみられる。

56分に試合が動く。レアル・オビエドのイリヤス・チャイラ（FW）のアシストからフェデリコ・ビニャス（FW）がゴールを決めてレアル・オビエドが先制。

62分、アラベスは同時に2人を交代。カルレス・アレーニャ（MF）、パブロ・イバニェス（MF）に代わりアブデ・レバッハ（FW）、カルロス・ベナビデス（MF）がピッチに入る。

69分アラベスが同点に追いつく。ルーカス・ボイエ（FW）がゴールを決めて1-1。試合は振り出しに。

74分、レアル・オビエドが選手交代を行う。アルバート・レイナ（FW）からニコラス・フォンセカ（MF）に交代した。

75分にレアル・オビエドのフェデリコ・ビニャス（FW）が2枚目のイエローカードにより退場してしまう。

85分、レアル・オビエドは同時に2人を交代。サンティアゴ・コロンバト（MF）、イリヤス・チャイラ（FW）に代わりアレックス・フォレス（FW）、ハビ・ロペス（DF）がピッチに入る。

88分にアラベスのカルロス・ベナビデス（MF）が2枚目のイエローカードにより退場してしまう。

その後もアラベスの選手交代が行われたが以降は試合は動かず、1-1で引き分けという結果になった。

なお、アラベスは45+2分にデニス・スアレス（MF）に、またレアル・オビエドは77分にラヒム・アルハサン（DF）にそれぞれイエローカードが出されている。

2026-01-05 04:30:34 更新