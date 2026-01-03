TBSは3日までに「ウンナン極限ネタバトル！ザ・イロモネア 笑わせたら100万円」の公式サイトを更新。一般審査員への誹謗（ひぼう）中傷に注意喚起した。

TBSは「番組視聴者の皆様へ」と題し、「当番組は、一般審査員100名の方々にご参加いただいており、こうした審査員の皆様のジャッジにより番組が成り立っております」と審査員の重要性に言及。「この度の特番放送において審査員の方々を誹謗中傷するようなインターネット上の書き込みが見られますが、このような行為はお控えいただくよう、お願い申し上げます」と呼びかけた。

「イロモネア」は、お笑いコンビ「ウッチャンナンチャン」の冠番組。「一発ギャグ」「モノマネ」「ショートコント」「モノボケ」「サイレント」の5つのジャンルの中から、芸人自身が挑戦するジャンルをステージごとに選択する。観客100人の中から無作為に選ばれた5人の審査員のうち、1stチャレンジから4thチャレンジまでは3人、ファイナルチャレンジで5人全員を笑わせることができれば、賞金100万円を獲得できる。

2005年に放送がスタートし、08年から10年までレギュラー放送され、伝説的人気を博した。昨年2月に8年ぶりに復活。先月29日にも放送された。