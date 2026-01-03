¥µ¥ó¥ê¥ª ÅÄ¸ýÊâ»á¡ÖSanrio¡Ü¤Î¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤ò¶¯²½¤·¡¢CX¤Î¸ÄÊÌºÇÅ¬¤ò¿Ê¤á¤ë¡×
2025Ç¯¤Î¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤ª¤è¤Ó¥á¥Ç¥£¥¢¶È³¦¤Ï¡¢µÞÂ®¤Êµ»½Ñ¿Ê²½¤È»Ô¾ì¹½Â¤¤ÎÊÑ²½¤¬½Å¤Ê¤ê¡¢¤³¤ì¤Þ¤ÇÅö¤¿¤êÁ°¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¿Á°Äó¤¬ÍÉ¤é¤®»Ï¤á¤¿1Ç¯¤À¤Ã¤¿¡£¤È¤ê¤ï¤±AI¤Î¿Ê²½¤Ï¡¢¥Ä¡¼¥ë¤Î°è¤ò±Û¤¨¡¢¥Þ¡¼¥±¥Æ¥£¥ó¥°¤Ë¤ª¤±¤ëÀ¸»ºÀ¤ÈÁÏÂ¤À¤ÎÁ°Äó¤ò½ñ¤´¹¤¨¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡£²Ã¤¨¤Æ¡¢¸¡º÷¡¢¥½¡¼¥·¥ã¥ë¡¢¥³¥Þ¡¼¥¹¡¢À¸À®AI¤È¤¤¤Ã¤¿ÀÜÅÀ¤¬Íí¤ß¹ç¤¤¡¢¸ÜµÒÂÎ¸³¤Î¡ÖÆþ¤ê¸ý¡×¤½¤Î¤â¤Î¤âÊ¬»¶¡¦ºÆÊÔ¤µ¤ì¤Ï¤¸¤á¤¿¡£Digiday Japan¹±Îã¤ÎÇ¯ËöÇ¯»Ï´ë²è¡ÖIN/OUT 2026¡×¤Ç¤Ï¡¢Åö¥á¥Ç¥£¥¢¤È¤æ¤«¤ê¤Î¿¼¤¤¥Ö¥é¥ó¥É¡¦¥Ñ¥Ö¥ê¥Ã¥·¥ã¡¼¤Î¥¨¥°¥¼¥¯¥Æ¥£¥Ö¤¿¤Á¤Ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¼Â»Ü¡£2025Ç¯¤ò¤É¤Î¤è¤¦¤ËÁí³ç¤·¡¢¤½¤·¤Æ2026Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¤É¤Î¤è¤¦¤ÊÄ©Àï¤È¥Ó¥¸¥ç¥ó¤òÉÁ¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡£¤½¤ÎÀ¼¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¡£¥µ¥ó¥ê¥ª¤Ç¡¢¥Ç¥¸¥¿¥ë»ö¶ÈËÜÉô ¥Ç¥¸¥¿¥ë»ö¶È³«È¯Éô CX¿ä¿Ê²Ý ¸ÜµÒÂÎ¸³¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥àÀïÎ¬¿ä¿ÊÃ´Åö¤òÌ³¤á¤ëÅÄ¸ýÊâ»á¤Î²óÅú¤Ï°Ê²¼¤Î¤È¤ª¤ê¤À¡£
¡½¡½2025Ç¯¤Î¤â¤Ã¤È¤âÂç¤¤Ê¥È¥Ô¥Ã¥¯¡¦À®²Ì¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡£ºÇÂç¤ÎÀ®²Ì¤Ï¡¢¸ÜµÒÀÜÅÀ¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥Õ¥ÈÂ¥¿Ê¤È¡¢¥í¥¤¥ä¥ê¥Æ¥£»Üºö¤Î¼Â¸úÀ¸þ¾å¤Ç¤¹¡£¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼Âç¾Þ¤ÎÅ¹Æ¬ÅêÉ¼¥Ç¥¸¥¿¥ë²½¤ä¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¥·¥ç¥Ã¥×¤ÇÇÛÉÛ¤·¤Æ¤¤¤¿»æÀ½¤Î²¾¥«¡¼¥É¤òÇÑ»ß¤·¡¢¥¢¥×¥ê¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥Ç¥¸¥¿¥ëÀÜÅÀ¤Ø¤Î°Ü¹Ô¤ò²ÃÂ®¤µ¤»¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢¥¤¥Ù¥ó¥È¿½¤·¹þ¤ß»þ¤ÎÆóÍ×ÁÇÇ§¾Ú¤ÎÆ³Æþ¡¢Å¾ÇäÂÐºö¤È¤·¤Æ¤Î¥¹¥Æ¡¼¥¸ÊÌÈÎÇäÀ©¸æ¤Ê¤É¡¢¥Õ¥¡¥ó¤ÎÉÔ¸øÊ¿´¶¤ò²ò¾Ã¤¹¤ë¼è¤êÁÈ¤ß¤ò¿Ê¤á¤Þ¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¥µ¥ó¥ê¥ª¥Ô¥å¡¼¥í¥é¥ó¥É¤Ë¤ª¤±¤ë¥´¡¼¥ë¥É²ñ°÷¸ÂÄê¥Ñ¥ì¡¼¥É¤ÎÀè¹Ô¤ªÈäÏªÌÜ¤Ê¤É¡¢²ñ°÷¥í¥¤¥ä¥ê¥Æ¥£¤Ë±þ¤¸¤¿ÂÎ¸³²ÁÃÍ¤ÎÄó¶¡¶¯²½¤âÃå¼Â¤Ë¼Â¸½¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½2026Ç¯¤Ë¸þ¤±¤Æ¸«¤¨¤Æ¤¤¿²ÝÂê¤Ï²¿¤Ç¤¹¤«¡£2026Ç¯¤Ë¸þ¤±¤¿²ÝÂê¤Ï¡¢¥Á¥ã¥Í¥ë´Ö¤ÎUXÉÔÀ°¹ç¤Î²ò¾Ã¤È¡¢¥·¥¹¥Æ¥à´ðÈ×¤Î·øÏ´²½¤Ç¤¹¡£ECÀìÍÑ¥¯¡¼¥Ý¥ó¤¬Å¹ÊÞ¤Ç¸íÇ§¤µ¤ì¤ëÌäÂê¤Ê¤É¡¢»ö¶È¥Á¥ã¥Í¥ë¤´¤È¤ÎÊ¬ÃÇ¤¬¸ÜµÒ¤ÎÌÂ¤¤¤òÀ¸¤àÍ×°ø¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¥·¥Õ¥È¤ò¿Ê¤á¤ëÃæ¤Ç¤Ï¡¢¸ÜµÒ¤¬º®Íð¤·¤Ê¤¤Åý¹ç¤µ¤ì¤¿ÂÎ¸³Àß·×¤¬ÉÔ²Ä·ç¤Ç¤¢¤ë¤ÈºÆÇ§¼±¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢Ç¯½é¤ËÈ¯À¸¤·¤¿¥°¥ë¡¼¥×²ñ¼Ò¤Î¥»¥¥å¥ê¥Æ¥£¥¤¥ó¥·¥Ç¥ó¥È¤ä¡¢º£¸å¶¯²½¤µ¤ì¤ë¥²¡¼¥à¡¢¶µ°é¡¢±ÇÁü¤È¤¤¤Ã¤¿¿·ÎÎ°è¤Ç¤ÎÂçµ¬ÌÏ¥Ç¡¼¥¿Ï¢·È¤ËÈ¼¤¦Éé²Ù·üÇ°¤Ê¤É¡¢¾ÍèÅª¤Ê¥°¥í¡¼¥Ð¥ëÅ¸³«¤Ë¤âÂÑ¤¨ÆÀ¤ë¡¢·øÏ´¤Ç½ÀÆð¤Ê¥Ç¡¼¥¿¥¤¥ó¥Õ¥é¤ÎºÆ¹½ÃÛ¤¬Âç¤¤Ê²ÝÂê¤È¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡½¡½2026Ç¯¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿¤¤¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£Sanrio¡Ü¤ò¡¢¡Ö¥µ¥ó¥ê¥ª»þ´Ö¡×ÁÏ½Ð¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤Ø¤È¿Ê²½¤µ¤»¤ë¤¿¤á¡¢2026Ç¯¤Ï¤Þ¤ºUI¡¿UX¤Î²þÁ±¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¡¢¥Ç¡¼¥¿¥É¥ê¥Ö¥ó¤Ê¸ÜµÒÂÎ¸³¤Î¸ÄÊÌºÇÅ¬²½¤ËÄ©Àï¤·¤¿¤¤¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£²ñ°÷¥é¥ó¥¯À©ÅÙ¤Ç¤¢¤ë¥Ï¡¼¥È¤¢¤Ä¤á¤ò³È½¼¤·¡¢°ì¿Í¤Ò¤È¤ê¤ÎÓÏ¹¥¤ä¹ÔÆ°ÍúÎò¤Ë´ð¤Å¤¤¤¿¡¢ºÇÅ¬¤Ê¥³¥ó¥Æ¥ó¥Ä¤äÆÃÅµ¤ÎÄó¶¡¤ò¼Â¸½¤·¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢NFC¥¿¥°¤òÁ´¹ñÅ¹ÊÞ¤ËÅ¸³«¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¥ê¥¢¥ëÅ¹ÊÞ¤Ç¤Î¥Ç¥¸¥¿¥ëÂÎ¸³¤ò¤µ¤é¤Ë¿Ê²½¤µ¤»¡¢¥¨¥Ç¥å¥Æ¥¤¥ó¥á¥ó¥È»ö¶È¤ä¥²¡¼¥à»ö¶È¤Ê¤É¡¢Â¾»ö¶È¤È¤ÎIDÏ¢·È¤Ë¤âÃíÎÏ¤·¤Þ¤¹¡£¥Ç¥¸¥¿¥ë¤È¥ê¥¢¥ë¤Î¶³¦¡¢ÊªÈÎ¤ÈÂÎ¸³¤Î³Àº¬¤òÍÏ¤«¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤¬°Â¿´¤·¤Æ¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤³¤È¤Î¤Ç¤¤ë¥µ¥ó¥ê¥ª¥¨¥³¥·¥¹¥Æ¥à¤Î¶¯²½¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤Þ¤¹¡£
