テレビ朝日系「闘うオンナのワイドショー【２０２５年ニュースを女性目線で総ざらい】」が１日に放送された。

ホラン千秋、フリーアナウンサー・森香澄ら、２０２５年に活躍した女性たちが過去のニュースを振り返った。

ホランは「頂き女子りりちゃん」と名乗る渡辺真衣受刑者が、男性の恋愛感情を利用して現金をだまし取るマニュアルを販売したとされる事件を述懐。「詐欺で捕まった人がカリスマ化してＳＮＳで顕在化するのが現代っぽい」と振り返った。

２０２３年に逮捕された渡辺受刑者は、男性から金を騙し取った上、そのテクニックをマニュアル化し、ネット上で販売。Ｘ（旧ツイッター）のフォロワーは２万人を超え、一部ではカリスマ的存在だったと言われている。

ホランは「あの映像の中で『頂き女子りりちゃん事件』。リアルタイムで渡辺真衣受刑者の何を考えているのかみたいのが、代理人の方を通してＳＮＳで上がってて。ちょっとしたメモと犬のイラストとか書かれているのを見てると…。渡辺真衣受刑者の肌感というか、温度感みたいなものがＳＮＳを通して伝わることで、こんなにも（世間が）熱狂していくんだっていうのが、すごい興味深いムーブだなと思って見ていたんですけど」と話した。

森アナは「最近って、けっこう…。恋愛相談を、例えばＣｈａｔＧＰＴにするとか。そういうマニュアルに頼るみたいなので、恋愛も正解を見て、そこから向き合うみたいな人が多い気がしてて」と分析。

つづけて「恋愛に本当は正解ってないんですけど。誰かの正解にすがりたくなるみたいな所が、マニュアルを手にする所に繋がったのかなっていうのは、ちょっと現代的だなっていうのは、すごい思いますね」と話していた。