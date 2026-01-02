『外食チェーン店』の専門家が選ぶインフレ時代に知っておきたい安くて美味い「コスパ最強メニュー」

3時間の激論

飲食チェーンには長らく、″1000円の壁″が存在していた。しかし昨今のインフレで、その壁は崩壊しつつある。そんな今、コスパ最強のグルメは何なのか。飲食業プロデューサーの須田光彦氏、フードアナリストの重盛高雄氏、フードジャーナリストの長浜淳之介氏、Ｂ級グルメ探究家の柳生九兵衛氏の″外食チェーン四賢人″が激論を交わした。

――1000円超えのメニューが珍しくなくなってきましたね。

須田 1000円はある程度許容されている空気を感じます。今は″1200円の壁″と言われるようになってきました。

重盛 『𠮷野家』の『牛丼並盛』は498円（税込み、以下同）とワンコインを維持しています。しかし『玉子』は118円、『お新香』は162円と、サイドメニューは軒並み値上がりしています。

長浜 𠮷野家が用いる米国産牛肉は過去最高水準の価格を記録。そこに米の値上げが来たのが痛かったですね。

柳生 各社、牛丼一本足からの脱却を求められています。すでに1000円の壁を突破している麺類など、利益を取る商品展開に拍車がかかるでしょうね。

――そんな牛丼チェーンのオススメは？

須田 各社の牛丼並盛りの一択でしょう。ギリギリまで安くした牛丼並盛りでお客さんを呼び込み、他で利益を取っていくのが、今の牛丼チェーンの戦略。つまり、最もコスパが高いのは牛丼並盛り。トッピングはもちろん、サイズ変更も割高です。牛丼並盛り″のみ″で行くべき。

柳生 私は牛丼並盛りさえ除外して、「朝の定食」を狙うべきと提案します。

長浜 牛丼チェーンで「牛丼を食べるな」とは、思い切った提案をしますね。

柳生 牛″丼″ではなくとも、牛肉と米は味わえます。そのメニューは、『松屋』のモーニング『Ｗで選べる玉子かけごはん』です。ミニ牛皿や冷奴など小鉢を選べ、生玉子か半熟玉子を選べる。みそ汁もついて、価格は350円。さらに、ご飯を無料で大盛り、特盛りにサイズアップが可能です。

重盛 おかわり無料を実施している店舗もありますよね。コスパ最強に異論なし。

柳生 もう少しお金が出せるなら、『ソーセージエッグ定食』（530円）。ソーセージ、目玉焼き、ミニ野菜、選べる小鉢が付く。ご飯も特盛りまでサイズアップ可能。

重盛 モーニングで言えば、定食チェーン『やよい軒』の『納豆朝食』も良いですよ。410円で納豆、海苔、豆腐、お新香、みそ汁が付く。やよい軒なので、ご飯のおかわり自由が保証されています。

――ちなみに『牛丼並盛』でコスパ最強チェーンは。

全員 味を考えると𠮷野家！

――寿司チェーンのオススメはありますか？

長浜 １年前は、『杉玉』のランチ限定10食の『舟盛り丼』（990円）のコスパが圧倒的でしたが、現在は終了しています。

須田 円安で調達コストが上がってしまい、持続不可能になったのでしょうね。杉玉に限らず、回転寿司業界は相当厳しい状況に立たされていると思います。

柳生 そんな中では、『かっぱ寿司』の143店舗限定のランチメニュー『にぎり12貫人気ネタ尽くし・茶碗蒸し・あおさの味噌汁セット』（1220円〜）は頑張っているほうでしょうか。

重盛 松屋フーズが展開する『すし松』の平日限定ランチ『日替り握り』（979円）もなかなかのコスパ。同店は１貫77円から頼めるので、追加で注文しても安く済むのがいいですね。他には『がってん寿司』の平日限定ランチ『人気者ランチ』も、８貫にみそ汁が付いて1078円とお得です。

――中華チェーンはいかがでしょう。

須田 『餃子の王将』の『ジャストサイズメニュー』は秀逸です。『餃子』（3個192円）、『海老のチリソース』（466円）など、価格が抑えられているので、食べたいものをちょっとずつ頼むことができます。通常メニューでは『天津飯』（737円）など、飯類に逸品が多い。

長浜 『天津飯』は甘酢、塩ダレ、京風ダレの３種から選べるのも嬉しい。

柳生 『バーミヤン』の『日替わりランチ』（659円）もオススメ。『鶏肉と揚げ茄子のホイコーソース』（土曜）などのおかず、ご飯、スープバーが付いている。月〜土曜と対象の曜日が多く、「ランチ」なのに17時まで頼めるのがいいですね。ご飯は＋22円で大盛りにできます。

重盛 単品で頼むと219円の『本格焼餃子（３コ）』が110円で、同じく385円の『醤油小ラーメン』が220円で追加できるのも非常にお得です。

柳生 私のような大食漢の方にオススメしたいのは『宴会セット』を１人で頼んじゃうこと。2200円ですが、焼餃子に海老チリ、北京ダックなど、内容が充実。ドリンクバーも付いています。大量に食べたいなら、むしろ安く済みます。

松屋『Wで選べる玉子かけごはん』（350円）

『FRIDAY』2026年1月2日・9日・16日合併号より