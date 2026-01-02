◇第102回東京箱根間往復大学駅伝・往路（2026年1月2日 東京・大手町〜箱根・芦ノ湖＝5区間107・5キロ）

「箱根駅伝」の往路が新春2日目の東京・大手町をスタート。21チーム（オープン参加の関東学生連合含む）が5区間107.5キロにわたるレースで神奈川・箱根町のゴールを目指す。

1区の区間賞は国学院大の青木瑠郁（4年）が獲得した。補欠登録から当日のエントリー変更で1区に起用されると、レース序盤は第2集団の先頭で自身のペースを冷静にキープ。7キロで先頭集団に追いついた。

その後も集団の前方でレースを展開し、手袋などを投げ捨てて17キロでスパート。後続との差を広げると沿道にガッツポーズをつくる余裕も見せ、監督車の前田康弘監督から「歴史に名を刻むぞ！」とハッパをかけられ、鶴見の中継所に先頭で駆け込んだ。1時間0分28秒は第98回大会の吉居大和（中大）の1時間0分40秒を12秒更新する区間新記録。国学院大の1区区間賞は初で、中継所のトップ通過も初めての快挙だった。

初優勝を狙う前回3位の国学院大は当日のエントリー変更で、1区に青木、3区に野中恒亨（3年）を起用した。前田監督が「5人のジョーカー」と表現する主力のうち、上原琉翔主将（4年）はエース区間の2区、辻原輝（3年）は4区に配置されている。