パル 堀田覚氏「AI活用を深め、顧客起点の新しいマーケティング手法を探る」
パル 堀田覚氏「AI活用を深め、顧客起点の新しいマーケティング手法を探る」
2025年のマーケティングおよびメディア業界は、急速な技術進化と市場構造の変化が重なり、これまで当たり前とされてきた前提が揺らぎ始めた1年だった。とりわけAIの進化は、ツールの域を越え、マーケティングにおける生産性と創造性の前提を書き換えつつある。加えて、検索、ソーシャル、コマース、生成AIといった接点が絡み合い、顧客体験の「入り口」そのものも分散・再編されはじめた。Digiday Japan恒例の年末年始企画「IN/OUT 2026」では、当メディアとゆかりの深いブランド・パブリッシャーのエグゼクティブたちにアンケートを実施。2025年をどのように総括し、そして2026年に向けてどのような挑戦とビジョンを描いているのか。その声を紹介する。パルで、取締役 専務執行役員 プロモーション推進部部長を務める堀田覚氏の回答は以下のとおりだ。
◆ ◆ ◆
――2025年のもっとも大きなトピック・成果は何ですか。月並みですが、AIの浸透に世の中が驚愕した一年だったと思います。ご多分に漏れず、自社の事業も多大な影響を受け始めており、その活用の巧拙によって大きく未来が左右されることは必然だと感じています。業務の効率化はもちろんですが、顧客の課題解決のためにどう活用するかについても真剣に考え、取り組む必要性を痛感しています。
――2026年に向けて見えてきた課題は何ですか。コロナの影響が完全に払拭され、リアル回帰がより鮮明になった一年だと思います。コロナ以前より言われていたオムニチャネル、OMOをより本格的に洗練させていく必要性を感じています。どうすれば、真に顧客の満足度を上げて自社やブランドのファンになっていただけるか、が重要になってきているので、デジタルで完結するだけではない立体的な取り組みを増やしていきたいと考えています。
――2026年にチャレンジしたいことを教えてください。チャレンジすべき、したいことだらけですが、優先度の高いものを挙げるとすれば、AIのさらなる活用、新たなマーケティング手法の確立、驚きのあるコンテンツやコミュニケーション上の仕掛けを行っていきたいです。
外部サイト