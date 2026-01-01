出産後すぐ仕事復帰の弘中綾香アナ「は？」、ひろゆきの“子育て論”に反論
テレビ朝日の弘中綾香アナ（34歳）が、1月1日に放送されたバラエティ番組「闘うオンナのワイドショー」（テレビ朝日系）に出演。“0歳から保育園”に批判的な論調は「ひろゆきさんが悪くて」と語った。
今年の顔となる“闘うオンナたち”が忖度ナシで語り合う同番組、ホラン千秋がMCを務め、弘中アナのほか、森香澄やAマッソ加納らが出演した。
女性の結婚・出産に関する話題の中で、実際に出産後に仕事復帰もしている弘中アナは、「私は11月に産んで4月から保育園に預けたんですよ。それについては『そんな早く（0歳）から預けるなんて！』っていう人もいるけれども、まっ、頑張ればイケます」と語る。
ホランは「半年復帰っていうのは…『0歳から（保育園に）預けて可哀想』みたいな声をかけられた人が周りにいるんですよ」と、やはり同様のことを言われた人を知っていると話すと、弘中アナは「ひろゆきさんが悪くて」と、ひろゆきの名前を挙げる。
そして「ひろゆきさんが…切り抜き動画で見ちゃったんですけど、『5歳までは親子一緒にいたほうがいい』みたいなこと言ってるんですよ。は？ （データは）ひろゆきさんなりにはあると思うんですけど、その切り抜きが結構回ってて」と語った。
なお、弘中アナは早期復帰にあたり、夫に「意見ないです。だって私が育ててるから」とコメント。「こういう人がたくさん増えたらいいなって思います」と語った。
今年の顔となる“闘うオンナたち”が忖度ナシで語り合う同番組、ホラン千秋がMCを務め、弘中アナのほか、森香澄やAマッソ加納らが出演した。
女性の結婚・出産に関する話題の中で、実際に出産後に仕事復帰もしている弘中アナは、「私は11月に産んで4月から保育園に預けたんですよ。それについては『そんな早く（0歳）から預けるなんて！』っていう人もいるけれども、まっ、頑張ればイケます」と語る。
そして「ひろゆきさんが…切り抜き動画で見ちゃったんですけど、『5歳までは親子一緒にいたほうがいい』みたいなこと言ってるんですよ。は？ （データは）ひろゆきさんなりにはあると思うんですけど、その切り抜きが結構回ってて」と語った。
なお、弘中アナは早期復帰にあたり、夫に「意見ないです。だって私が育ててるから」とコメント。「こういう人がたくさん増えたらいいなって思います」と語った。