ボクサー×電動の新領域

中国のバイクブランド「BENDA（ベンダ）」は、2025年11月6日から9日にかけてイタリアのミラノで開催された「EICMA2025」において、コンセプトモデル「P51 concept」を公開しました。

このP51 conceptは、タンク下部に250ccのボクサー（水平対向）2気筒エンジンと電動モーターを組み合わせたハイブリッドパワートレインを備えています。

【画像】超カッコいい！ これが「P51コンセプト」です 画像で見る（7枚）

このシステムによって総出力は62馬力、トルクは100Nmという強力なスペックを発揮し、0-100km／h加速はわずか3.7秒を達成。これは大排気量モデルに匹敵する加速性能です。

また、航空機から着想を得たデザインや、シングルギア駆動も特徴としています。BENDAはこの一台を通じて、真の革新は排気量の大きさではなく、いかに動力を賢く統合するか（インテリジェント・パワー・インテグレーション）にかかっていることを証明することを目指しているといいます。

BENDAは2016年に設立された新興ブランドで、排気量250ccから700ccクラスのクルーザーやボバー、ネイキッドモデルに加え、ATVなども製造するバイクメーカーです。

今回のコンセプトモデルの基盤となるプラットフォームは、互換性のある標準的な部品を組み合わせて製品を製造するモジュラー式が採用されているため、量産モデルが早期に登場することにも期待が寄せられています。