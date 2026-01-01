食楽web

初詣は、願いごとを祈るだけでなく、おいしい寄り道も楽しみたいところ。そこで今回は、京都で人気の初詣スポット5つをピックアップし、参拝前後に立ち寄りたい名物グルメをまとめました。混雑しやすい三が日は、移動が少ないエリア同士で組み合わせるのがおすすめ。お店の営業時間は年始に変更が出る場合もあるので、訪問前はお店のホームページなどで確認もお忘れなく。

縁結びのパワースポットで大人気「平安神宮」

明治28年、平安遷都1100年を記念して創建された「平安神宮」。平安京の正庁・朝堂院を約8分の5の規模で再現した社殿は、朱の美しさと壮麗さに息をのむほどです。神前結婚式が広く知られるきっかけとなった神社のひとつで、縁結びのパワースポットとしても人気を集めています。

【近隣グルメ】ミシュランも認めた『セクションドール』の「タンドリーチキン」

平安神宮詣の後は、タンドリーチキン専門店『セクションドール』へ。「タンドリーチキン」専門店で、皿の上には、主役級の野菜とともに、ナイフ＆フォークでいただくチキンが美しく盛り付けられています。スパイスの香りは立ち上がりつつ、塩味は輪郭がきれいで、いわゆる濃い味に頼らないのに満足感が高いのが魅力。パンに旨みを吸わせながら味わえば、参拝の余韻までふわりと豊かになります。

●SHOP INFO

セクションドール（Section D’or）

住：京都府京都市左京区岡崎西天王町84－1 M＆M’s APARTMENT 1F

TEL：075-752-2249

営：11:30～14:00/17:30～21:00

休：火曜

千本鳥居の圧巻「伏見稲荷大社」

全国約3万社の稲荷神社の総本宮「伏見稲荷大社」。商売繁盛・五穀豊穣の神様として信仰を集め、本殿奥へ続く千本鳥居は「くぐれば願いが叶う」とも言われる人気スポットです。朱塗りの鳥居が連なる景色は、写真で見る以上に神秘的。国内外から多くの参拝者が訪れるのも納得です。

【立ち寄りスポット】伏見の酒どころで新年の景気づけ『伏水酒蔵小路』

伏見といえば京都屈指の酒どころ。参拝の余韻をそのままに足をのばすなら、酒蔵情緒が楽しい『伏水酒蔵小路』へ。日本酒好きの気分が上がる飲み比べや、屋台村でつまめる肴が揃い、初詣の締めにもぴったりです。

●SHOP INFO

伏水酒蔵小路

住：京都府京都市伏見区納屋町115

TEL：075-601-2430

営：11:00～22:00

休：なし

厄除け・縁結び・美容も祈願できる「八坂神社」

京都の人々に“祇園さん”と親しまれる「八坂神社」。祇園祭で知られる一方、主祭神・素戔嗚尊（すさのをのみこと）は災いを祓う神様として信仰されてきました。境内には縁結びの「大国主社」、美容の「美御前社」もあり、お願いごとが多い年の始まりに心強い存在です。

【近隣グルメ】老舗洋食店『グリル富久屋』の名物「フクヤライス」

名物「フクヤライス」［食楽web］

宮川町にある創業100年を超える老舗『グリル富久屋』は、祇園らしい物語のある洋食が味わえる一軒。名物「フクヤライス」は、ふわとろの半熟卵に、トマトやマッシュルームが彩りよくのったオムライス。中はシンプルなケチャップライスで、懐かしさと軽やかさが同居します。参拝後の胃にやさしく、でもきちんと満たされる、そんな一皿です。

●SHOP INFO

グリル富久屋

住：京都府京都市東山区宮川筋5－341

TEL：075-561-2980

営：12:00～21:00

休：木曜

【近隣グルメ】チーズ専門店『プチシャレ』の「焼きチーズカレー」

同じく宮川町エリアで、チーズ好きに教えたいのが、『京都のチーズ屋さん プチシャレ』。人気の「焼きチーズカレー」は、スパイスの香りとチーズのコクが溶け合い、しっかりボリュームも。さらに、ロックフォールを使った「ブルーチーズのレアチーズケーキ」など、専門店らしい濃厚スイーツも揃います。

●SHOP INFO（最新）

京都のチーズ屋さん プチシャレ

住：京都府京都市東山区新宮川町通五条上ル山田町494

TEL：075-531-5001

営：平日15:00～22:00、土日祝12:00～22:00

休：火曜、水曜

【お土産】『あのん祇園本店』の手づくりもなか「あんぽーね」

甘いものを持ち帰れる思い出にしたいなら、『あのん祇園本店』へ。人気の「あんぽーね」は、最中の皮に粒あんとマスカルポーネチーズクリームを自分で挟むスタイル。甘じょっぱさのバランスがよく、作る時間まで楽しい手土産です。

●SHOP INFO

あのん祇園本店

住：京都府京都市東山区清本町368－2

TEL：075-551-8205

営：物販12:00～18:00、カフェ12:00～17:30（L.O.17:00）

休：火曜

【お土産】老舗『亀屋清永』の「清浄歓喜団（せいじょうかんきだん）」

八坂神社の目の前に店を構える老舗『亀屋清永』。「清浄歓喜団」は、唐菓子の一つとされ、胡麻油で揚げた硬めの皮の中に餡が入り、さらにハッカや丁子、ニッキ、白檀などの香りが特徴的。普段の和菓子とは違う余韻が残り、年始のご挨拶にも話題性たっぷりです。

●SHOP INFO

亀屋清永（かめやきよなが）

住：京都府京都市東山区祇園石段下南側534

TEL：075-561-2181

営：8:30～17:00

休：水曜、不定休

世界遺産の森に包まれる「下鴨神社」

「賀茂御祖神社（かもみおやじんじゃ）」、通称・下鴨神社。古の植生を残す「糺の森」と、国指定重要文化財の社殿群が一体となり、世界文化遺産にも登録されています。

末社「相生社」は縁結びで名高く、連理の賢木は家庭円満や安産などのご利益でも知られる存在。さらに摂社「河合神社」は女性守護として信仰を集め、“美麗祈願”に訪れる人も絶えません。

【近隣グルメ】発祥の味をいただく『加茂みたらし茶屋』のみたらし団子

門前グルメの代表格が『加茂みたらし茶屋』。みたらし団子発祥の店とされ、香ばしく焼いた団子に、黒砂糖を主にしたタレがとろり。串の団子が「4つと1つ」に分かれているのは、人形（ひとがた）に見立てて無病息災を祈ったことに由来するとされています。参拝後の“ほっとする甘さ”に、自然と肩の力が抜けていくはず。

●SHOP INFO

加茂みたらし茶屋

住：京都府京都市左京区下鴨松ノ木町53

TEL：075-791-1652

営：9:30～18:30

休：水曜（祝日の場合は営業）

合格祈願の総本社「北野天満宮」

学問の神様・菅原道真公をお祀りする「北野天満宮」は、全国の天満宮・天神社の総本社。受験生だけでなく、新しい学びを始めたい人、仕事で“知恵と勝負運”を上げたい人にも心強い場所です。年始の境内は空気が引き締まり、背筋がすっと伸びるような感覚に。

【近隣グルメ】『粟餅所 澤屋』の粟餅

北野天満宮の鳥居近くにある『粟餅所 澤屋』は、門前の名物甘味。注文が入ってから餅を丸め、あんこやきなこをまとわせて仕上げるため、やわらかさが格別です。素朴な粟の風味とやさしい甘さは、年始の清らかな甘味として心に残ります。

●SHOP INFO

粟餅所 澤屋

住：京都府京都市上京区北野天満宮前西入紙屋川町838－7

TEL：075-461-4517

営：9:00～17:00

休：水曜、木曜、毎月26日

【近隣グルメ】老舗うどん『たわらや』の名物「一本うどん」

創業400年の老舗うどん店『たわらや』。看板の「一本うどん」は、その名の通り極太で長い麺がどんと丼に収まり、持ち上げた瞬間に思わず笑ってしまうほどの迫力です。出汁はすっきりと鰹が香り、麺のもちもち感が際立つ一杯。初詣の混雑で冷えた体にも、じんわり染みます。

●SHOP INFO

たわらや

住：京都府京都市上京区御前通今小路下ル馬喰町918

TEL：075-463-4974

営：11:00～16:00（L.O.15:30）

休：不定休