アーティストのT.M.Revolutionが12月31日、東京・日本武道館で開催のももいろクローバーZによる主催イベント『第9回 ももいろ歌合戦』に出演。ステージ場で見せた“圧巻の7秒間”に視聴者が「嘘やろ」「すごすぎ」「55歳とは思えん」と驚きの声を上げた。

T.M.Revolutionは『ももいろ歌合戦』3回目の出演にして初めての大トリを務めた。選曲されたのはTVアニメ「機動戦士ガンダムSEED」挿入歌の「Meteor -ミーティア-」。ギターフレーズが印象的なイントロが流れると視聴者は「ガンダムSEEDきたああ！！！！」「まじうれしいよ」などと盛り上がりを見せた。

バラード調の楽曲を情感たっぷりに歌うT.M.Revolution。特にラストの＜最期の夢を／見続けてるよ＞というフレーズを歌い切ると、パワフルな高音域に視聴者は騒然。約7秒間にわたりロングトーンを響かせていたが、この姿に「嘘やろ」「すごすぎ」「55歳とは思えん」などと驚きの声が寄せられていた。

『ももいろ歌合戦』は、ももクロが2017年より開催している年末恒例イベント。2年連続、武道館が会場に選ばれた。チーム分けとして玉井詩織と高城れにが「紅組」、百田夏菜子と佐々木彩夏が「白組」をそれぞれ率いて対決を行う。

（『第9回 ももいろ歌合戦』／ABEMA SPECIALチャンネルより）