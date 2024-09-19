歌手の西川貴教が自身のSNSで54歳の誕生日を迎えたことを報告した。19日に更新した投稿では、国民的人気アニメ『サザエさん』の登場人物、磯野波平のイラストと自身の写真を並べ、「本日同い年になりました。」と綴った。ユーザーからは「波平さんと同い年なんて信じられない！」「ポーズは同じですが、毛量が全然違いますネ」といった驚きの声や、「誕生日おめでとうございます！」などの祝福コメントが寄せられている。“イナズ