¡Ú¼Ì¿¿¡Ûµ¼Ô²ñ¸«¤¹¤ë¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¤ÈEVIL¡Ú¥¦¥ë¥Õ½é¿Ø¤ÎÁê¼ê¤Ï¿·ÆüËÜ¿ï°ì¤Î¶Ë°¥ì¥¹¥é¡¼¡Û
°ÛÎã¤Î¥Á¥±¥Ã¥ÈÇä¤ê¾å¤²¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡Ê°Ê¸å¡¢¿·ÆüËÜ¡Ë¤Î2026Ç¯Åìµþ¥É¡¼¥àÂç²ñ¡£¥·¥ê¡¼¥º20²óÌÜ¤ÎÀáÌÜ¤Ë¤·¤Æ¡¢½é¤ÎÁ´ÀÊ¼ï¥Á¥±¥Ã¥È´°Çä¤òÃ£À®¡£µÞî±¡¢ÁýÀÊ¤ÈÄÉ²ÃÈÎÇä¤ÎÂÐ±þ¤ËÄÉ¤ï¤ì¤ë»öÂÖ¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
Ãª¶¶¹°»êvs¥ª¥«¥À¡¦¥«¥º¥Á¥«Àï¤ÈÊÂ¤ó¤Ç¡¢º£²ó¤ÎÃíÌÜ¥«¡¼¥É¤Î¤Ò¤È¤Ä¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬¡¢¡ÖÅìµþ¸ÞÎØ½ÀÆ»ÃË»Ò100Ôµé¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¡¢¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥óÁª¼ê¤Î¥×¥í¥ì¥¹¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï¡×¤À¡£
ÆüËÜ¿Í¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤«¤é¥×¥í¥ì¥¹¤Ø¤ÎÅ¾¸þ¤Ï»Ë¾å½é¡£¥×¥í¥ì¥¹¥Õ¥¡¥ó¤Î¤ß¤Ê¤é¤ºÀ¤´Ö¤Î´üÂÔÅÙ¤â¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤½¤ó¤Ê¥¦¥ë¥Õ¤ÎÂÐÀïÁê¼ê¤È¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¿·ÆüËÜ¿ï°ì¤Î¶Ë°¥ì¥¹¥é¡¼¡¢¥¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥À¡¼¥¯¥Í¥¹¤³¤ÈEVIL¤À¡£
µ¼Ô²ñ¸«¤¹¤ë¥¦¥ë¥Õ¥¢¥í¥ó¡Êº¸¡Ë¤ÈEVIL¡£¥¦¥ë¥Õ¤¬¾¡¤Æ¤Ð¡¢¿·¿Í¤Ê¤¬¤éNEVERÌµº¹ÊÌµé¤Î¥¿¥¤¥È¥ë¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë
ÃÄÂÎ¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç»ö¤Ê¡Ö¶â¤ÎÍñ¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¥¦¥ë¥Õ¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼ÀïÁê¼ê¤¬¡¢¤Ê¤¼ÍðÆþ¤äÈ¿Â§¤ª¤«¤Þ¤¤¤Ê¤·¤Î¥Õ¥¡¥¤¥È¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¡¢ÆüÌë¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤òÍá¤Ó¤ë¤³¤ÎÃË¤Ê¤Î¤«¡£
¸Åº£¤Î¥×¥í¥ì¥¹»ö¾ð¤ËÀºÄÌ¤·¡¢¼Â¶·³¦¤Î¥È¥Ã¥×¥é¥ó¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¿·ÆüËÜ¤Ç¤Î¼Â¶·¤â¹Ô¤Ê¤¦¥Õ¥ê¡¼¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ÎÀ¶ÌîÌÐ¼ù»á¤Ë¿¿Áê¤òÄ¾·â¤·¤¿¡£¡ÚÃöÌÚ¥¤¥º¥à¤Î·Ñ¾µ¼Ô¡©¡Û
¤½¤â¤½¤âEVIL¤È¤Ï²¿¼Ô¤Ê¤Î¤«¡£
¡Ö·ÐÎò¤Ï°ìÀÚÆæ¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬......Èà¤Ï15Ç¯¤Ë¿·ÆüËÜ¤Î¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤À¤Ã¤¿ÆâÆ£Å¯Ìé¤Î¥¿¥Ã¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¸½¤ì¡¢¤½¤ÎÆ¬³Ñ¤ò¸½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
21Ç¯¤Ë¿·ÆüËÜºÇ¶§¤Î¥Ò¡¼¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦H.O.T¡ÊHOUSEOFTORTURE¡¢¡Ø¹éÌä¤Î´Û¡Ù¤Î°Õ¡Ë¤ò·ëÀ®¡£Ì¾¤Î¤¢¤ë¥Ò¡¼¥ë¥ì¥¹¥é¡¼¤¿¤Á¤ò½¾¤¨¤ë¥ê¡¼¥À¡¼¤È¤Ê¤ê¡¢º£¤Ë»ê¤ê¤Þ¤¹¡£
²ñ¾ì¤Ç¤ÎÈ¿Â§¹Ô°Ù¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢²ñ¸«¸å¤ÎÃª¶¶¼ÒÄ¹¤ò½±·â¡¢¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ç¤¢¤ëÌÚÃ«¹âÌÀ»á¤Î´éÌÌ¤Ë¥¹¥×¥ì¡¼¤ò¤Ö¤Á¤Þ¤±¤ÆÃÄÂÎ¤ÎºÇ¹â¸¢ÎÏ¼Ô¤òÌ¾¾è¤ë¤Ê¤É¡¢¤ä¤ê¤¿¤¤ÊüÂê¡£
º£¡¢¿·ÆüËÜ¤ÇºÇ¤â¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤òÍá¤Ó¤Æ¤¤¤ëÁª¼ê¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
EVIL¡¡©¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹
°ìÊý¡¢¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤ÎÉ¾²Á¤Ï¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤ÇÈó¾ï¤Ë¹â¤¤¤È¤¤¤¦¡£À¶Ìî»á¤¬½Â¡¹¤Ê¤¬¤é¤âEVIL¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡£
¡ÖÄ¹Ç¯¡¢¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤ÊÁª¼ê¤ò¸«¤Æ¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢µ»¤ÎÀºÅÙ¤¬È´·²¤Ç¤¹¤Í¡£Åê¤²µ»¤âÂÇ·âµ»¤â¡¢¥Õ¥©¡¼¥à¤¬Èþ¤·¤¯¡¢¸«¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤ì¤Ü¤ì¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¥³¥¹¥Á¥å¡¼¥à¤ä¥á¥¤¥¯¤â¡¢¸«¤¿¤À¤±¤Ç¡Ø¤³¤ì¤ÏÁêÅö°¤¤¤ä¤Ä¤À¡Ù¤È¤ï¤«¤ë¤·¡¢¤³¤¦¸À¤Ã¤Æ¤Ï¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤«¤Ê¤ê¥Õ¥©¥È¥¸¥§¥Ë¥Ã¥¯¤ÊÁª¼ê¤Ç¤¹¡£
¤½¤·¤Æ²¿¤è¤ê¡Ø¼õ¤±¡Ù¤Îµ»½Ñ¤¬Èó¾ï¤Ë¹â¤¤¡£¥×¥í¥ì¥¹¤Ç¤ÏÁª¼ê¤ÎÂçµ»¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢´ÑµÒ¤Î¿´¤¬ÍÉ¤µ¤Ö¤é¤ì¡¢²ñ¾ì¤¬À¹¤ê¾å¤¬¤ë¡£
¤½¤Î¤¿¤á¤Ë¤Ïµ»¤ò¤«¤±¤ë¤Û¤¦¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤«¤±¤é¤ì¤ë¤Û¤¦¤Îµ»½Ñ¤âÉ¬Í×¤Ç¤¹¡£Áê¼ê¤Îµ»¤ò¼õ¤±¤¤é¤º¡¢ÃæÅÓÈ¾Ã¼¤ËÆ¨¤²¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È¡¢µ»¤Î¤¹¤´¤ß¤¬È¾¸º¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£
EVIL¤ÏÀµÌÌ¤«¤é¥¥ì¥¤¤Ëµ»¤ò¼õ¤±¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Áê¼ê¤Îµ»¤Î¤¹¤´¤ß¤¬°ìÃÊ³¬¤âÆóÃÊ³¬¤â¾å¤¬¤ë¡£¤Þ¤µ¤ËÂÐÀïÁê¼ê¤ò¸÷¤é¤»¤ë¡¢àÎáÏÂ¤ÎÌ¾¾¡ÉéÀ½Â¤µ¡á¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¡×
10·î¡¢EVIL¤¬¥ê¡¼¥À¡¼¤òÌ³¤á¤ë¶Ë°¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦H.O.T¤Î¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬¥ê¥ó¥°¾å¤ÇË½¤ì¤ëÃæ¡¢ÍðÆþ¤¹¤ë¥¦¥ë¥Õ¡Ê±¦Ã¼¡Ë©¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹
¡ÖÊ§¤¤¹ø¡×¤Ê¤É¸«»ö¤Ê½ÀÆ»µ»¤ò·è¤á¡¢²ñ¾ì¤Ï¤É¤è¤á¤¤¤¿¡¡©¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹
¤µ¤é¤ËÀ¶Ìî»á¤Ï¡¢EVIL¤È¿·ÆüËÜ¤ÎÁÏÀß¼Ô¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ»á¤È¤Î¶¦ÄÌÅÀ¤ò»ØÅ¦¤¹¤ë¡£
¡Ö¤¢¤Þ¤êË«¤á¤Á¤®¤ë¤Î¤âÉÔËÜ°Õ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬......¡£
Èà¤Ï¤Ê¤ó¤È¤¤¤Ã¤Æ¤â»î¹çÃæ¤ÎÉ½¾ð¤¬ÁÇÀ²¤é¤·¤¤¡£´ÑµÒ¤«¤é¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤ò¼õ¤±¤¿¤È¤¤Î¤Õ¤Æ¤Ö¤Æ¤·¤¤´é¡¢°»ö¤òÆ¯¤¤¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤Î°¿Í´é¤Ê¤É¡¢Èà¤ÎÉ½¾ð¤Ç´ÑµÒ¤Ïº£¤Î¾õ¶·¤¬°ì½Ö¤ÇÍý²ò¤Ç¤¤ë¡×
¥¦¥ë¥Õ¤òÌÜÅö¤Æ¤Ë¸«¤ë¥×¥í¥ì¥¹½é¿´¼Ô¤Ç¤â¸«¤ä¤¹¤¤¤È¤¤¤¦¤ï¤±¤À¡£
¡Ö¤³¤ì¤Ï¤¢¤¯¤Þ¤Ç¿äÂ¬¤Ç¤¹¤¬¡¢EVIL¤Ï¼«Ê¬¤¬¤É¤¦¤¤¤¦É½¾ð¤äÆ°¤¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢ÁêÅö¸¦µæ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
ÃöÌÚ¤µ¤ó¤âÉ½¾ð¤ÎË¤«¤µ¤¬Âç¤¤ÊÌ¥ÎÏ¤Ç¤·¤¿¡£ÃöÌÚ¤µ¤ó¤Ï¶¯¤¤ÅÜ¤ê¤ò´¶¤¸¤¿¤È¤¡¢¡Ø¤Æ¤á¤§¡ª¡¡ÌÀÆü»¦¤·¤Æ¤ä¤ë¤«¤é¤Ê¡ª¡Ù¤ÈÂÐÀïÁê¼ê¤Ë¸À¤¦¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î½Ö´Ö¡¢»¦¿Íµ´¤Î¤è¤¦¤Êµ´µ¤Ç÷¤ëÉ½¾ð¤ò¤¹¤ë¡£¾éÃÌ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢ËÜÅö¤Ë»¦¤¹¤Î¤Ç¤Ï¡©¤È»×¤ï¤»¤ë»¦µ¤Î©¤Ã¤¿É½¾ð¤ò¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¡£
¤â¤Á¤í¤ó¡¢EVIL¤ÈÃöÌÚ¤µ¤ó¤Ç¤Ï¤Þ¤¿°ã¤¦Ç÷ÎÏ¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢»ä¤ÏÀµÄ¾¡¢¥¢¥ó¥È¥Ë¥ªÃöÌÚ¤Î¡ØÉ½¾ð¤ÇÌ¥¤»¤ë¡Ùµ»½Ñ¤òºÇ¤â¿§Ç»¤¯¼õ¤±·Ñ¤°¤Ò¤È¤ê¤¬EVIL¤À¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤Ã¤¿°ÕÌ£¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤Î¥¦¥ë¥ÕÀï¤ò¤¤Ã¤«¤±¤Ë²ñ¾ì¤ØÂ¤ò±¿¤ó¤ÀÀÎ¤Î¥Õ¥¡¥ó¤âEVIL¤Î°ìµó¼ê°ìÅêÂ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡×¡Ú¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤¬¶§´ï¤ò»È¤¦Æü¡Û
Àè½Ò¤·¤¿¤È¤ª¤ê¡¢EVIL¤Ï15Ç¯10·î¤Ë¥á¥¥·¥³µ¢¤ê¤ÇÀª¤¤¤Ë¾è¤ëÆâÆ£Å¯Ìé¤Î¥¿¥Ã¥°¥Ñ¡¼¥È¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¡¢ÆÍÇ¡¡¢¿·ÆüËÜ¥Þ¥Ã¥È¤Ë¸½¤ì¤¿¡£
¤½¤Î5Ç¯¸å¡¢ÆâÆ£¤ËÈ¿´ú¤òËÝ¤·¥Ò¡¼¥ë¤ËÅ¾¸þ¤¹¤ë¡£¤³¤³¤¬EVIL¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂç¤¤ÊÅ¾´¹ÅÀ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤ÈÀ¶Ìî»á¤Ï¸ì¤ë¡£
¡Ö¥Ò¡¼¥ëÅ¾¸þÁ°¤ÎEVIL¤Ï¡¢¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤ÏÆâÆ£Å¯Ìé¤È¤¤¤¦¥¹¥¿¡¼Áª¼ê¤ÎÏÆ¤ò¸Ç¤á¤ëÂ¸ºß¡¢¤½¤ó¤Ê°õ¾Ý¤Ç¤·¤¿¡£
¤½¤ì¤¬¥Ò¡¼¥ëÅ¾¸þ¸å¤ÏÆâÆ£¤òÅÝ¤·¡¢Åö»þ¤Î¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹ºÇ¹âÊö¤Î¥Ù¥ë¥È¡¦IWGP¥Ø¥Ó¡¼µé¤ÈIWGP¥¤¥ó¥¿¡¼¥³¥ó¥Á¥Í¥ó¥¿¥ë¤Î2´§²¦¼Ô¤Ë·¯Î×¡£¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤Æ¤Î²ÁÃÍ¤òÂç¤¤¯¾å¤²¤¿¤ó¤Ç¤¹¡×
EVIL¤ÎÉ¬»¦µ»¤Ï½ÀÆ»¤Î¡ÖÂç³°´¢¤ê¡×¤ÎÊÑ·Á·¿¡£°µÅÝÅª¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤È¥Ñ¥ï¡¼¤ÇÁê¼ê¤Î¸åÆ¬Éô¤ò¥ê¥ó¥°¤ËÃ¡¤¤Ä¤±¤ë¹ë²÷¤Êµ»¤À¡¡©¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹
ÃíÌÜ¤Î¥¦¥ë¥ÕÀï¤Î¸«¤É¤³¤í¤Ï¡©
¡ÖEVIL¤ÎÉ¬»¦µ»¤Ë¡¢¼«¿È¤ÎÌ¾Á°¤ò´§¤¹¤ë¡ØEVIL¡Ù¤È¤¤¤¦µ»¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£µ»¤È¤·¤Æ¤ÏÊÑ·Á¤ÎÂç³°´¢¤ê¤Ê¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¥¦¥ë¥ÕÁª¼ê¤Ï½ÀÆ»¤Ç²¿ÅÙ¤âÂç³°´¢¤ê¤òËÉ¤¤¤Ç¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£²Ì¤¿¤·¤ÆÄÌÍÑ¤¹¤ë¤Î¤«¡£µÕ¤Ë¥¦¥ë¥ÕÁª¼ê¤¬EVIL¤ËÂÐ¤·¤ÆÂç³°´¢¤ê¤òÁÀ¤¦¤è¤¦¤ÊÎ®¤ì¤â¤¢¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¤¢¤È¤ÏEVIL¤¬¶§´ï¹¶·â¤ò¹Ô¤Ê¤¦²ÄÇ½À¤â¤¢¤ë¡£¤½¤Î¤È¤¥¦¥ë¥ÕÁª¼ê¤Ï¤É¤¦¤¹¤ë¤Î¤«¡£µÕ¤ËÁê¼ê¤Î¶§´ï¤òÃ¥¤Ã¤ÆÍøÍÑ¤¹¤ë¼ê¤â¤¢¤ë¡£
¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤¬¶§´ï¤ò»È¤¦¤Ê¤ó¤Æ¥ª¥ê¥ó¥Ô¥Ã¥¯¤Ç¤ÏÀäÂÐ¤Ë¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¥×¥í¥ì¥¹¤À¤«¤é¤³¤½¸«¤é¤ì¤ë»î¹çÅ¸³«¤ËÃíÌÜ¤Ç¤¹¡×¡Ú¡Ö¤¢¤¤¤Ä¤Î¤Û¤¦¤¬¤è¤Ã¤Ý¤É°¤¤¤³¤È¤ò¤¿¤¯¤é¤ó¤Ç¤¤¤ë´é¤À¤è¤Ê¡×¡Û
º£¤Þ¤Ç°ìÈÌ»ï¤Ç¤Ï¡¢¼«¿È¤ä¥¦¥ë¥ÕÀï¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÄÀÌÛ¤ò´Ó¤¤¤Æ¤¤¿EVIL¡£¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤È¤ÎÂç°ìÈÖ¤òÁ°¤Ë¤¤¤Ã¤¿¤¤²¿¤ò»×¤¦¤Î¤«¡£¼èºàÈÉ¤ÏÄ¾·â¼èºà¤ò»î¤ß¤¿¡£
12·î¤ÎÅÔÆâË¿½ê¡½¡½¡¢ÌóÂ«¤Î»þ´Ö¤ò²á¤®¤ÆÍªÁ³¤È°Ç¤ÎÄë²¦¤¬¤ä¤Ã¤ÆÍè¤¿¡£
¡½¡½¤³¤Î¤¿¤Ó¤Ï¤´ÂÏ«¤¤¤¿¤À¤¤ªÎé¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡£¥¦¥ë¥ÕÁª¼ê¤ËÂÐ¤·¤Æ¤Î°õ¾Ý¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©
EVIL¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢¤è¤¯ÃÎ¤é¤Í¤¨¤ó¤À¤è¡£¡Ö½ÀÆ»¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¡×¤Ã¤Æ¸ª½ñ¤À¤±¤ÎÀÄÆóºÍ¤À¤í¡£¤º¤¦¤¿¤¤¤Ð¤Ã¤«¤ê¥Ç¥«¤¤¤¬¡¢ËÜÅö¤Ë¥×¥í¥ì¥¹¤Ç¤¤ë¤Î¤«µ¿¤ï¤·¤¤¡£
¸«¤»¤«¤±¥Ü¥Ç¥£¤ò¤Ö¤é²¼¤²¤Æ¡¢¥Ï¥Ã¥¿¥ê¤«¤Þ¤·¤Æ¤ë¤À¤±¤À¤í¡£¤Þ¤¢¡¢²¶¤¬¾¡¤Ã¤¿¤é¶â¥á¥À¥ë¤ÏÍÂ¤«¤Ã¤È¤¤¤Æ¤ä¤ë¡£
¡½¡½¥¦¥ë¥ÕÀï¤Ë¸þ¤±¤Æ²¿¤«ÂÐºö¤Ï¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¡£
EVIL¡¡ÂÐºö¤Ê¤ó¤Æ¤¤¤é¤Í¤¨¤ó¤À¤è¡£ÂÎ¤Ë¥ª¥¤¥ë¤òÅÉ¤ê¤¿¤¯¤Ã¤Æ¤Ä¤«¤Þ¤»¤Ê¤¤¤è¤¦¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢½ÀÆ»²È¤Ê¤ó¤Æ¼ê¤âÂ¤â½Ð¤Í¤¨¤ó¤À¤«¤é¡£
¡½¡½¤¢¤Þ¤ê¥Õ¥§¥¢¤ÊÆ®¤¤Êý¤Ç¤Ï¤Ê¤¤µ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¤¬¡£¼ÂºÝ¡¢¼ÂÎÏ¤¬¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÈ¿Â§¤ò·«¤êÊÖ¤¹EVILÁª¼ê¤Î»Ñ¤Ë¸¸ÌÇ¤·¤Æ¤¤¤ë¥Õ¥¡¥ó¤âÂ¿¿ô¤¤¤ë¤ÈÊ¹¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
EVIL¡¡¤¦¤ë¤»¤¨¤Ê¡£²¶¤¬¤ä¤ë¤³¤È¤¬Á´ÉôÀµµÁ¤Ê¤ó¤À¤è¡£¥Ö¡¼¥¤¥ó¥°¤·¤Æ¤¯¤ë´ÑµÒ¤Ï²¿¤â¸«¤¨¤Æ¤Í¤¨¥¯¥ì¡¼¥Þ¡¼¡¢º£É÷¤Ë¸À¤¦¤È¥«¥¹¥Ï¥é¤À¤Ê¡£
¤À¤¤¤¿¤¤¡¢¤¢¤Î¥¦¥ë¥Õ¤Ã¤Æ¤ä¤Ä¤Î´é¤ò¤è¤¯¸«¤Æ¤ß¤í¡£¤¢¤Ã¤Á¤Î¤Û¤¦¤¬¤è¤Ã¤Ý¤É°¤¤´é¤·¤Æ¤ë¤À¤í¡£É½ÌÌ¤¸¤ã¤Ê¤¯¡¢¤¢¤¤¤Ä¤ÎÌÜ¤Î±ü¤ò¸«¤Æ¤ß¤í¡£¤¢¤ó¤Ê»ÄÇ¦¤ÊÌÜ¤Ï¸«¤¿¤³¤È¤¬¤Í¤¨¤è¤Ê¡©
¥×¥í¥ì¥¹·Ð¸³¤Ç¤Ï±ÀÅ¥¤Îº¹¤À¤¬¡¢²Ì¤¿¤·¤ÆEVIL¤¬Äë²¦¤È¤·¤Æ¤Î´ÓÏ½¤ò¸«¤»¤Ä¤±¤ë¤«¡¢¥¦¥ë¥Õ¤ÎÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Î²¼¹î¾å¤È¤Ê¤ë¤«
¡½¡½......¡£¥¦¥ë¥ÕÀï¸å¤ÎÅ¸Ë¾¤ò¶µ¤¨¤Æ¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¤«¡£
EVIL¡¡Å·²¼Åý°ì¤ÈÀ¤³¦Ê¿ÏÂ¤À¤è¡£
¡½¡½Å·²¼Åý°ì¤ÈÀ¤³¦Ê¿ÏÂ¡©
EVIL¡¡¤¢¤Î°¿Í¤òÅÝ¤·¤¿¤é¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤Ë¤Ï¤Ó¤³¤ëµ¶Á±¼Ô¤Î¥Ð¥«¤É¤â¤òÊÒ¤Å¤±¤ÆÀ¤Ä¾¤·¤·¤Ê¤¤ã¤Ê¤ó¤Í¤¨¡£¤¢¤¤¤Ä¤é¤¬¤¤¤ë¤È¼§¾ì¤¬¶¸¤¦¤«¤é¤Ê¡£
¡½¡½......¼§¾ì¤È¤Ï¡©
EVIL¡¡......¤ª¤Þ¤¨¡¢À¸°Õµ¤¤À¤Ê¡£¤µ¤Ã¤¤«¤é¤¯¤À¤é¤Í¤¨¼ÁÌä¤Ð¤Ã¤«¤ê¤·¤ä¤¬¤Ã¤Æ¡£ÏÃ¤Ë¤Ê¤ó¤Í¤¨¤«¤éµ¢¤ë¤ï¡£
¼è¤ê¤¢¤¨¤º¡¢º£²ó¤Î¥¦¥ë¥ÕÀï¤Ç²¶¤¬¥×¥í¥ì¥¹³¦¤Î¶â¥á¥À¥ê¥¹¥È¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ï¾ÚÌÀ¤µ¤ì¤ë¤À¤í¡£³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤È¤±¡£
¤¢¤È¡¢¤Ä¤¤¤Ç¤Ë°úÂà»î¹ç¤ò¤ä¤ëÃª¶¶¤È¥ª¥«¥À¤Ë¡Ö¤Æ¤á¤¨¤é¤Î»î¹ç¤â¤Ö¤Á²õ¤·¤Ë¹Ô¤¯¤«¤â¤·¤ó¤Í¤¨¤«¤é¡¢¤»¤¤¤¼¤¤µ¤¤ò¤Ä¤±¤í¡×¤Ã¤Æ¸À¤Ã¤È¤±¡£
½ÀÆ»¶â¥á¥À¥ê¥¹¥Èvs¶Ë°¿Í¤ÎÁ°ÂåÌ¤Ê¹¤Î¥Ç¥Ó¥å¡¼Àï......¡£²Ì¤¿¤·¤Æ¥¦¥ë¥Õ¤ÏEVIL¤ÎÃÏ¹ö¤ÎÀöÎé¤òÍá¤Ó¤º¤Ë¡¢¾¡Íø¤Î´¿À¼¤ò·Þ¤¨¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤Î¤«¡£
¢£¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹"¥¥ó¥°¡¦¥ª¥Ö¡¦¥À¡¼¥¯¥Í¥¹"EVIL
¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¡¦Âè49ÂåNEVERÌµº¹ÊÌµé²¦ºÂ¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¡£2015Ç¯10·î¡¢¿·ÆüËÜ¥×¥í¥ì¥¹¤ËÅÐ¾ì¸å¡¢¤½¤Î³°¸«¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Î¥¹¥Ô¡¼¥Ç¥£&¥Ñ¥ï¥Õ¥ë¤ÊÆ®¤¤¤Ö¤ê¤ÇÆ¬³Ñ¤ò¸½¤¹¡£¶Ë°¥Ò¡¼¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡¦HOUSE OF TORTURE¤Î¥ê¡¼¥À¡¼¡£ÆÀ°Õµ»¤ÏEVIL¡ÊÊÑ·ÁÂç³°´¢¤ê¡Ë
取材・文／南ハトバ　撮影／宮下裕介