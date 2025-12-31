¥¿¥ï¥Þ¥óÇÛÃ£¤Ï¤Ê¤¼ÃÏ¹ö¡©ÉðÂ¢¾®¿ù¤Ç¸«¤¨¤¿¥Õー¥É¥Ç¥ê¥Ð¥êー¤Î¸½¼Â
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¥Ç¥ê¥Ð¥êーÇÛÃ£°÷¤Î¥ì¥¯¥¿ー»á¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¤Ç¡Ö¡ÚÉðÂ¢¾®¿ù¥¨¥ê¥¢¡ÛUber¤â¥í¥±¥Ã¥È¥Ê¥¦¤âÃ±²Á½Â¤¹¤®¡Ä ¥¿¥ï¥Þ¥óÃÏ¹ö & ¤¢¤ï¤ä´¬¤¹þ¤ß»ö¸Î¤Ë´¶¾ð¤¬Êø²õµ¤Ì£¤Ë¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î²ÔÆ¯¥¨¥ê¥¢¤Ç¤¢¤ëÉðÂ¢¾®¿ù¤Ç¡¢¥Õー¥É¥Ç¥ê¥Ð¥êー¤Î¥ê¥¢¥ë¤Ê¼ÂÂÖ¤ò¥ì¥Ýー¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
Æ°²è¤¬»£±Æ¤µ¤ì¤¿12·î28Æü¤Ï¡¢Á´¹ñÅª¤ËÇÛÃ£Ã±²Á¤¬Äã¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Æü¡£¥ì¥¯¥¿ー»á¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë²ÔÆ¯µòÅÀ¤È¤·¤Æ¤¤¤¿ÉðÂ¢¾®¿ù¥¨¥ê¥¢¤Ç¡¢¥Õー¥É¥Ç¥ê¥Ð¥êー¥¢¥×¥ê¡Ö¥í¥±¥Ã¥È¥Ê¥¦¡×¤òÃæ¿´¤Ë²ÔÆ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ï¥¿¥ïー¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬Â¿¤¯¡¢Æ»¤¬À°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ÆÁö¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢²ÔÆ¯¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤ÈÁáÂ®¥¿¥ïー¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î¥À¥Ö¥ëÇÛÃ£¤È¤¤¤¦ÀöÎé¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£ÆÏ¤±Àè¤ÏÆ±¤¸·úÊª¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¿¥ïー¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÅþÃå¤«¤éÇÛÃ£´°Î»¤À¤±¤Ç15Ê¬¤òÍ×¤·¡¢¥¿¥ï¥Þ¥óÇÛÃ£¤ÎÆñ¤·¤µ¤òÄË´¶¡£¤½¤Î¸å¤âÄãÃ±²Á¤Î°Æ·ï¤¬Â³¤¡¢¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î°Ý»ý¤Ë¶ìÏ«¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¼«Å¾¼Ö¥ìー¥ó¤òÁö¹ÔÃæ¡¢¸åÊý¤«¤éÍè¤¿¼Ö¤ËÄÉ¤¤±Û¤µ¤ì¡¢Ä¾¸å¤Ëº¸ÀÞ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦´í¸±¤Ê¾ìÌÌ¤Ë¤âÁø¶ø¡£ÉáÄÌ¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¾õ¶·¤Ë¡¢ÇÛÃ£°÷¤¬Æü¾ïÅª¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬³À´Ö¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¶ìÀï¤·¤Ê¤¬¤é¤â5·ï¤ÎÇÛÃ£¤ò¤³¤Ê¤·¡¢ÇÛÃ£¤ò´°Î»¤·¤¿¥ì¥¯¥¿ー»á¡£ºÇ½ªÅª¤Ê»þµë¤ÏÌó1,772±ß¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆ°²è¤Ï¡¢¥Õー¥É¥Ç¥ê¥Ð¥êー¤Î¸·¤·¤¤¸½¼Â¤ä¸òÄÌ°ÂÁ´¤Î½ÅÍ×À¤ò¡¢ÇÛÃ£°÷¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ²¿µ¤¤Ê¤¯ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ÎÎ¢Â¦¤òÃÎ¤ë¡¢µ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
Æ°²è¤¬»£±Æ¤µ¤ì¤¿12·î28Æü¤Ï¡¢Á´¹ñÅª¤ËÇÛÃ£Ã±²Á¤¬Äã¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿Æü¡£¥ì¥¯¥¿ー»á¤Ï¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ë²ÔÆ¯µòÅÀ¤È¤·¤Æ¤¤¤¿ÉðÂ¢¾®¿ù¥¨¥ê¥¢¤Ç¡¢¥Õー¥É¥Ç¥ê¥Ð¥êー¥¢¥×¥ê¡Ö¥í¥±¥Ã¥È¥Ê¥¦¡×¤òÃæ¿´¤Ë²ÔÆ¯¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ï¥¿¥ïー¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤¬Â¿¤¯¡¢Æ»¤¬À°È÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ÆÁö¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¤·¤«¤·¡¢²ÔÆ¯¤ò³«»Ï¤¹¤ë¤ÈÁáÂ®¥¿¥ïー¥Þ¥ó¥·¥ç¥ó¤Ø¤Î¥À¥Ö¥ëÇÛÃ£¤È¤¤¤¦ÀöÎé¤ò¼õ¤±¤Þ¤¹¡£ÆÏ¤±Àè¤ÏÆ±¤¸·úÊª¤À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¥¿¥ïー¥Þ¥ó¥·¥ç¥óÅþÃå¤«¤éÇÛÃ£´°Î»¤À¤±¤Ç15Ê¬¤òÍ×¤·¡¢¥¿¥ï¥Þ¥óÇÛÃ£¤ÎÆñ¤·¤µ¤òÄË´¶¡£¤½¤Î¸å¤âÄãÃ±²Á¤Î°Æ·ï¤¬Â³¤¡¢¥â¥Á¥Ùー¥·¥ç¥ó¤Î°Ý»ý¤Ë¶ìÏ«¤¹¤ëÍÍ»Ò¤¬¸«¤é¤ì¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¼«Å¾¼Ö¥ìー¥ó¤òÁö¹ÔÃæ¡¢¸åÊý¤«¤éÍè¤¿¼Ö¤ËÄÉ¤¤±Û¤µ¤ì¡¢Ä¾¸å¤Ëº¸ÀÞ¤µ¤ì¤ë¤È¤¤¤¦´í¸±¤Ê¾ìÌÌ¤Ë¤âÁø¶ø¡£ÉáÄÌ¤ËÁö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤À¤±¤Ç´¬¤¹þ¤Þ¤ì¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ë¾õ¶·¤Ë¡¢ÇÛÃ£°÷¤¬Æü¾ïÅª¤ËÄ¾ÌÌ¤¹¤ë¥ê¥¹¥¯¤¬³À´Ö¸«¤¨¤Þ¤¹¡£
¶ìÀï¤·¤Ê¤¬¤é¤â5·ï¤ÎÇÛÃ£¤ò¤³¤Ê¤·¡¢ÇÛÃ£¤ò´°Î»¤·¤¿¥ì¥¯¥¿ー»á¡£ºÇ½ªÅª¤Ê»þµë¤ÏÌó1,772±ß¤È¤¤¤¦·ë²Ì¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆ°²è¤Ï¡¢¥Õー¥É¥Ç¥ê¥Ð¥êー¤Î¸·¤·¤¤¸½¼Â¤ä¸òÄÌ°ÂÁ´¤Î½ÅÍ×À¤ò¡¢ÇÛÃ£°÷¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î»ëÅÀ¤ÇÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÉáÃÊ²¿µ¤¤Ê¤¯ÍøÍÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¥µー¥Ó¥¹¤ÎÎ¢Â¦¤òÃÎ¤ë¡¢µ®½Å¤Êµ¡²ñ¤È¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
¡ÖìÔÂô¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ë³ä¹â¡×¤Ê¤¼¥³¥³¥¤¥Á¤Ï¹â¤¤¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤Î¤«¡© ¸½ÌòÇÛÃ£°÷¤¬¸ì¤ëµÒÎ¥¤ì¤Î¸½¼Â
UberÇÛÃ£°÷¤¬¸ì¤ë¡¢¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¤Î¡ÖÄ´ÍýÂÔ¤ÁÃÏ¹ö¡×¤È»þµë4000±ßÄ¶¤¨¤ÎÇä¾å
¥í¥±¥Ã¥È¥Ê¥¦¿Æ²ñ¼Ò¥¯ー¥Ñ¥ó¡¢3370Ëü·ï¤Î¾ðÊóÎ®½Ð¤Ç±Ä¶ÈÄä»ß¤Î²ÄÇ½À¡£´Ú¹ñ¹ñÀÇÄ£¤âÁÜºº³«»Ï
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
Uber Eats¡¢½ÐÁ°´Û¤Ê¤É¥Õ¡¼¥É¥Ç¥ê¥Ð¥ê¡¼ÇÛÃ£°÷¤ò¹Ô¤¦Ëµ¤é¡¢YouTube¤ÇÇÛÃ£°÷¤Î¾ðÊóÈ¯¿®¤ò¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥Ö¥í¥°¡Ö¥¦¥Ð³èÆüÏÂ¡×±¿±Ä ¢ª https://ue-bicycle.info/