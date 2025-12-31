¡ÚRIZIN¡ÛÄ«ÁÒÌ¤Íè¤ÎÌç²¼À¸¡¦¥Ò¥í¥ä¡¢¿ÀÎ¶À¿¤È¤Î¡È15Ê¬´Ö¡É¤ËÅÏ¤ë¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ëMMA¤Î¹¶ËÉ¤ÇÇÔ¤ì¤ë
³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡ÖRIZIN »ÕÁö¤ÎÄ¶¶¯¼Ôº×¤ê¡×¤Ï31Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹ー¥Ñー¥¢¥êー¥Ê¤Ë¤Æ³«ºÅ¡£Âè5»î¹ç¤Ï¿ÀÎ¶À¿¤¬È½Äê3－0¤Ç¥Ò¥í¥ä¤Ë¾¡Íø¤·¤¿¡£
¢£¡ÖMMA¤Î¿ÀÆ¸¡×¤¬¥Ò¥í¥ä²¼¤¹
ÊÆ¹ñ½¤¹Ô¤ò·Ð¤¿Î¾¼Ô¤Î¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¤Ê°ìÀï¤Ë¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹ー¥Ñー¥¢¥êー¥Ê¤¬Ê¨¤¤¤¿¡£
»î¹ç½øÈ×¤ÏÎ¾¼Ô¡¢ÂÇ·â¤Î¹¶ËÉ¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡£¥¹ー¥Ñー¥Þ¥ó¥Ñ¥ó¥Á¤Ê¤É¥¢¥°¥ì¥Ã¥·¥Ö¤Ë¹¶¤á¤ë¿ÀÎ¶¡¢¥×¥ì¥Ã¥·¥ãー¤ò¤«¤±¤Ê¤¬¤é½Å¤¤°ì·â¤òÊü¤Ä¥Ò¥í¥ä¡£Âè2¥é¥¦¥ó¥É¤Ë¤Ï¿ÀÎ¶¤¬¥¿¥Ã¥¯¥ë¤«¤é¥Æ¥¤¥¯¥À¥¦¥ó¤òÃ¥¤¤¡¢3Ê¬´Ö¤ËÅÏ¤ë¥È¥Ã¥×¥ー¥×¤Ç¥³¥Ä¥³¥Ä¤ÈÂÇ·â¤òÅö¤ÆÂ³¤±¡¢¸ª¸Ç¤á¤òÁÀ¤¦¡£¥´¥ó¥°´ÖºÝ¤Ë¤ÏÉª¤òÆþ¤ì¡¢¿ÀÎ¶¤¬Í¥°Ì¤Ë»î¹ç¤ò±¿¤Ö¡£
·Þ¤¨¤¿Âè3¥é¥¦¥ó¥É¡¢¹¶ËÉ¤ÎÃæ¤ÇÆþ¤Ã¤¿¥¢¥¤¥Ýー¥¯¤Ë¤è¤ê¿ÀÎ¶¤Ë¥É¥¯¥¿ー¥Á¥§¥Ã¥¯¤¬Æþ¤ë¡£ºÆ³«¸å¡¢º£ÅÙ¤Ï¥Ò¥í¥ä¤¬¿ÀÎ¶¤ò»ý¤Á¾å¤²¥Þ¥¦¥ó¥È¥Ý¥¸¥·¥ç¥ó¤Ø¡£¤³¤ì¤Ï¿ÀÎ¶¤¬Â¨ºÂ¤Ë²óÈò¡£»Ä¤ê2Ê¬¡¢ºÆ¤Ó¥°¥é¥¦¥ó¥É¤ÎÅ¸³«¤È¤Ê¤ê¡¢ÏÓ¤ä¼ó¤òÁÀ¤¦¿ÀÎ¶¡¢²óÈò¤·ÂÇ·â¤Ç±þÀï¤¹¤ë¥Ò¥í¥ä¤Î¹¶ËÉ¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢½ªÎ»¤Î¥´¥ó¥°¤¬ÌÄ¤Ã¤¿¡£
»î¹ç¤Î·ë²Ì¤ÏÈ½Äê¤Ë¤â¤Ä¤ì¤³¤ß¡¢´ÑµÒ¤«¤é¡ÖÀÖ¡ª¡×¡ÖÀÄ¡ª¡×¤ÎÀ¼¤¬Èô¤Ó¸ò¤¦Ãæ¡¢È½Äê3－0¤Î¥Õ¥ë¥Þー¥¯¤Ç¿ÀÎ¶¾¡Íø¤ÎÀ¼¤¬µó¤¬¤Ã¤¿¡£¿ÀÎ¶¤Ïº£Ç¯9·î¡¢¸µÃ«Í§µ®¤ËÇÔ¤ì¤¿¸å¡¢ËÙ¸ý¶³»Ê¤ÎÍ¶¤¤¤ò¥¥Ã¥«¥±¤Ë¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥È¥Ã¥×¥Áー¥à¡ÊATT¡Ë¤Ø°ÜÀÒ¡£Ä«ÁÒ·»ÄïÎ¨¤¤¤ë¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡¦¥È¥Ã¥×¥Áー¥à¡ÊJTT¡Ë½êÂ°¤Î¥Ò¥í¥ä¤ò·âÇË¤·¡¢ºÆ¤Ó¥Õ¥é¥¤µé¥È¥Ã¥×ÀïÀþ¤ËÊÖ¤êºé¤¤¤¿¡£