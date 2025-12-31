À¼Í¥¤Î¹âºäÃè¡ÖËÜÇ¯½Õ¡×·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¡Öµ¤ÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤â¤¢¤ê¡¢Êó¹ð¤»¤º¤È¤â¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ä¡×
À¼Í¥¤Î¹âºäÃè¤¬31Æü¡¢X¡Êµì¥Ä¥¤¥Ã¥¿¡¼¡Ë¤ò¹¹¿·¡£·ëº§¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¹âºä¤ÏÊ¸½ñ¤òÅº¤¨¡ÖÆüº¢¤«¤é³§ÍÍÊý¤Ë¤ÏÂçÊÑ¤ªÀ¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ê¡¢À¿¤Ë¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡×¤È½ñ¤½Ð¤·¡¢¡ÖÆÍÁ³¤Ç¤¹¤¬ËÜÇ¯½Õ¡¢¹âºäÃè¤Ï¤´±ï¤Ë·Ã¤Þ¤ì·ëº§Ã×¤·¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Öµ¤ÃÑ¤º¤«¤·¤µ¤â¤¢¤ê¡¢Êó¹ð¤»¤º¤È¤â¡¢¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡Ø¤·¤Ã¤«¤ê¤ÈÊó¹ð¤¹¤ë¤Î¤¬¶Ú¡Ù¤È¤¤¤¦ÃÎ¿Í¤Î¸ÀÍÕ¤Ë´¶ÌÃ¤ò¼õ¤±¡¢ÃÙ¤ì¤Ð¤»¤Ê¤¬¤é¤´Êó¹ð¤µ¤»¤ÆÄº¤¤Þ¤¹¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
Â³¤±¤Æ¡Ö»ä¤È¤³¤ÎÀè¤ò°ì½ï¤ËÊâ¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ëºÊ¤Ë´¶¼Õ¤·¡¢¶¦¤Ë»Ù¤¨¤¢¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¤È»×¤¤¤ò¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¤½¤·¤Æ¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤½Ï¤Ê¿È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤è¤ê°ìÁØÎå¤ó¤Ç»²¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢º£¸å¤È¤â²¿Â´¤è¤í¤·¤¯¤ª´ê¤¤¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È·ë¤ó¤À¡£
¹âºä¤ÏÀ¼Í¥¤È¤·¤Æ¥¢¥Ë¥á¡Ö¥ß¥é¥¥å¥é¥¹¡¡¥ì¥Ç¥£¥Ð¥°¡õ¥·¥ã¥Î¥ï¡¼¥ë¡×¤Î¥×¥é¥Ã¥°Ìò¤ä¡¢¡Ö¥Ý¥±¥â¥ó¥³¥ó¥·¥§¥ë¥¸¥å¡×¥³¥À¥Ã¥¯Ìò¡¢¡Ö¥ß¥Ã¥¡¼¥Þ¥¦¥¹¡¡¥Õ¥¡¥ó¥Ï¥¦¥¹¡×¥Õ¥¡¥Ë¡¼Ìò¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤ë¡£