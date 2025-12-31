¥Û¥Æ¥ë¤È¥³¥¹¥á¤Î¡ÉºÇ¹âÊö¡É¤¬¥³¥é¥Ü¡ª Ž¢µþÅÔÆó¾ò²¹ÀôŽ£¤Ç¶Ë¾å¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¤ò!!
¤É¡Á¤Ç¤¹¤«¡¢¤³¤Î´ÓÏ½¡ª ¤³¤ì¤¬¡Ê¾å¼Ì¿¿¡Ë¥Û¥Æ¥ë¤Î¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¡Ê³á°æµÜÌç¡Ë¤À¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤µ¤¹¤¬ÀéÇ¯¤ÎÅÔ¡¦µþÅÔ¡¢¤µ¤¹¤¬¤Ï»°°æÁíÎÎ²È¤ÎÅ¡ÂðÀ×¤È¶Ã¤¯¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¤¤¤Þ¤äµþÅÔ¤ò¡¢¤¤¤ä¡¢ÆüËÜ¤òÂåÉ½¤¹¤ë¥Û¥Æ¥ë¤È¤Ê¤Ã¤¿¤³¤Î¡ÖHOTEL THE MITSUI KYOTO¡Ê¥Û¥Æ¥ë ¥¶ ¥ß¥Ä¥¤ ¥¥ç¥¦¥È¡Ë¡×¡Ê°Ê²¼¡¢THE MITSUI¡Ë¤È¡¢2025Ç¯¤ÎËöÈø¤«¤é2026Ç¯½éÆ¬¤ò¾þ¤ë¤Ë¤Õ¤µ¤ï¤·¤¤°¼à¥¡Ê¤±¤ó¤é¤ó¡Ë¹ë²Ú¤Ê¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤ò¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢ÁÏ¶È97Ç¯¤ò¸Ø¤ëPOLA¡Ê¥Ý¡¼¥é¡Ë¤Î¡¢¤³¤ì¤Þ¤¿40Ç¯¤ÎÎò»Ë¤ò»ý¤Ä¥µ¥¹¥Æ¥Ê¥Ö¥ë¤ÊºÇ¹âÊö¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖB.A¡×¡£Î¾¼Ô¤¬ÁÈ¤ó¤À¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë´ë²è¡ÖThe B.A Winter Ritual at Kyoto Nijo Onsen¡×¤È¤Ï¨¡¨¡¡£
ÉßÃÏÆâ¤ÎÃÏ²¼1000£í¤«¤éÍ¯¤½Ð¤ëÅ·Á³²¹Àô
µþÅÔ»Ô¤Î¤É¿¿¤óÃæ¡¢´Ñ¸÷µÒ¤Ç¤¢¤Õ¤ì¤ëÆó¾ò¾ë¤Î¤¹¤°¤½¤Ð¤Ë¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢³Ê¤Î°ã¤¦ÀÅ¤«¤Ê¤¿¤¿¤º¤Þ¤¤¤ò¸«¤»¤Æ¤¤¤ë¥Û¥Æ¥ë¡¢¤½¤ì¤¬THE MITSUI¤À¡£µ×¡¹¤ËµþÅÔ¤òË¬¤ì¤Æ¡¢2Ç¯Ï¢Â³¤Ç¡Ö¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¬¥¤¥É¥Û¥Æ¥ë¥»¥ì¥¯¥·¥ç¥ó¡×¤Î3¥ß¥·¥å¥é¥ó¥¡¼¤ò³ÍÆÀ¡¢¡Ö¥Õ¥©¡¼¥Ö¥¹¡¦¥È¥é¥Ù¥ë¥¬¥¤¥É¡×¤Ç¤Ï³«¶È°ÊÍè4Ç¯Ï¢Â³¤Ç¥Û¥Æ¥ëÉôÌçºÇ¹âÉ¾²Á¤Î5¤ÄÀ±¤ò³Í¤Ã¤Æ¤¤¿¥Û¥Æ¥ë¤ËÇñ¤Þ¤ì¡¢¡ÈÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¡É¤Þ¤Ç¤Ç¤¤ë¤Ê¤ó¤Æ¡ª
²¿Æü¤âÁ°¤«¤é¿´¤ÏÌö¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢µþÅÔ±Ø¤«¤éÃÏ²¼Å´¤Ë¾è¤ê¡¢Æó¾ò¾ëÁ°±Ø¤Ç¹ß¼Ö¡¢¤½¤³¤«¤é¡Ê±Ø¹½Æâ´Þ¤á¤Æ¡Ë5Ê¬¤Û¤ÉÊâ¤¤¤Æ¤³¤ÎTHE MITSUI¤ÎÌç¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ï¡¢°µÅÝ¤µ¤ì¤Ä¤Ä¤â´î¤Ó¤¬¥Ô¡¼¥¯¤Ë¡£¤Þ¤¢¡¢¤³¤³¤Î¥²¥¹¥È¤ÎÂçÈ¾¤Ï¼Ö¤Ç¤³¤ÎÌçÁ°¤Þ¤ÇÍè¤ë¤Î¤À¤í¤¦¤¬¡¢Æó¾ò¾ë¤Þ¤ï¤ê¤È¤ÏÂÇ¤Ã¤ÆÊÑ¤ï¤Ã¤ÆÀÅ¤«¤Ê²¡¾®Ï©ÄÌ¤ò·Ð¤ÆÌý¾®Ï©¡Ê¤¢¤Ö¤é¤Î¤³¤¦¤¸¡ËÄÌ¤ò¤Î¤ó¤Ó¤êÊâ¤¡¢¤³¤³¤Ë¤¿¤É¤ê¤Ä¤¯¤Î¤â¡Ö¤¢¤¢¡¢¸Å¤¤è¤ÀéÇ¯¤ÎÅÔ¤ËÍè¤¿¡ª¡×¤È´¶¤¸¤é¤ì¤Æ¡¢¤È¤Æ¤â¤¤¤¤¡£
Ìç¤ò¤¯¤°¤ê¡¢½Å¸ü¤ÊÌÚ¤Å¤¯¤ê¤Î¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¥É¥¢¤«¤é¥Û¥Æ¥ë¤ËÆþ¤ë¤È¡¢ÌÜ¤ËÈô¤Ó¹þ¤ó¤Ç¤¯¤ë¤Î¤Ï¥Ñ¥¤¥×¥¢¡¼¥È¤È¸«»ö¤Ê¥í¡¼¥Ó¡¼¥é¥¦¥ó¥¸¡Ê¾å¼Ì¿¿¡Ë¡£Å·°æ¤Þ¤Ç¤ÎÂç¤¤Ê¥¬¥é¥¹Áë±Û¤·¤Ë¤ÏÈþ¤·¤¤ÃÓ¤ÈÄí¤â¸«¤¨¤ë¡£Éô²°¤Ë°ÆÆâ¤µ¤ì¤ë´Ö¤â¡¢¤³¤¦¤·¤¿Í¥²í¤ÊÉ÷·Ê¤òÄ¯¤á¤Ê¤¬¤é¡£¼Â¤Ë¤¼¤¤¤¿¤¯¤À¡£
Éô²°¤ËÆþ¤ë¡£¤¹¤¬¤¹¤¬¤·¤¤¶õµ¤¤ÈÀÅ¼ä¡£µþÅÔ¤é¤·¤¯¡¢¤ªÃã¤Î¥»¥Ã¥È¤â¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢°ìÇÕÞ»¤ì¤Æ¡¢ÁëºÝ¤Î¥Ç¥¹¥¯¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Ç¡¢¤¤¤«¤Ë¤âµþÅÔ¤Ã¤Ý¤¤¥¦¥§¥ë¥«¥à¥¹¥¤¡¼¥Ä¡Ê²¼¼Ì¿¿¡Ë¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¡£¾åÉÊ¤Ê´Å¤µ¡£¤ª¤¤¤·¤¤¡£ÁëºÝ¤Ë¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢±ïÂ¦¤Î¤è¤¦¤Ê¡¢¥Ù¥ó¥Á¤Î¤è¤¦¤ÊÌÚ¤Å¤¯¤ê¤Î¥¹¥Ú¡¼¥¹¤¬¤¢¤ê¡¢¤³¤³¤ËºÂ¤Ã¤ÆÄí¤òÄ¯¤á¤ì¤Ð¡¢¤¹¤Ç¤Ë¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°¤ò´¶¤¸¤ë¡£¹¬¤»¤À¡£
¥Ð¥¹¥¨¥ê¥¢¤òÇÁ¤¯¤È¡¢¤³¤Î¤È¤ª¤ê¡Ê²¼¼Ì¿¿¡Ë¡£ÂçÍýÀÐ¤¬¤Õ¤ó¤À¤ó¤Ë¤¢¤·¤é¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢ÀöÌÌ¥·¥ó¥¯¤ÏÄ¶Âç·¿¤Î2¥Ü¥¦¥ë¡£¥¬¥é¥¹±Û¤·¤Ë¸«¤¨¤ë¥Ð¥¹¥¿¥Ö¤âÀÐ¤Å¤¯¤ê¤Ç¡¢¡Ö¤³¤³¤ªÉ÷Ï¤²°¤µ¤ó¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¹¤µ¤À¡£¤µ¤¹¤¬¤ÏÀ¤³¦³Æ¹ñ¤ÎÉÙÍµÁØ¤¬Ë¬¤ì¤ë¥Û¥Æ¥ë¤À¤¬¡¢¤³¤ì¡¢¹ñºÝ´ð½à¤ò¤Ï¤ë¤«¤ËÄ¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¤À¤í¤¦¡£
¤Ê¤É´¶Æ°¤·¤Æ¤¤¤ë´Ö¤Ë¡¢¡È¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È²¹Àô¡ÉÂÎ¸³¡ÖTHE B.A Winter Ritual at Kyoto Nijo Onsen¡×¤ÎÍ½Ìó»þ´Ö¤¬Ç÷¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤½¤¦¡¢¤³¤ì¤Ï12·î9Æü¡Ê²Ð¡Ë¤«¤é2026Ç¯¤Î2·î26Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Î´ü´Ö¸ÂÄê¤Ç¡¢¤³¤ÎTHE MITSUI¤ÈB.A¤¬¡ÖÆüËÜ¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤ÎÈþ°Õ¼±ÂÎ¸³¤òÀ¤³¦Ãæ¤ËÆÏ¤±¤¿¤¤¡×¤È³«ºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¥é¥°¥¸¥å¥¢¥ê¡¼¤Ê¥¹¥ÑÂÎ¸³¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡¢¤½¤ì¤ò¤¤¤ÁÁá¤¯ÂÎ¸³¤·¤è¤¦¤È¡¢º£Æü¤³¤³¤Ë¤ä¤Ã¤Æ¤¤¿¤Î¤À¡£³Ú¤·¤ß¤¹¤®¤ë¡ª
¤½¤·¤Æ¡ÖµþÅÔÆó¾ò²¹Àô¡×¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÁÆ¬¼Ì¿¿¤ÎÌç¤ò¤¯¤°¤Ã¤Æ±¦Â¦¤Ë¤¢¤Ã¤¿°æ¸Í¤Î¤è¤¦¤ÊÁõÃÖ¤Ç¡¢ÃÏ²¼1000£í¤«¤éµâ¤ß¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÅ·Á³²¹Àô¤Î¤³¤È¡£¥Ý¡¼¥é¤ÏÄ¹Ç¯¡¢ÆüËÜ³ÆÃÏ¤Î²¹Àô¤ò¸¦µæ¤·Â³¤±¡¢¼ÂºÝ¤Ë¤½¤Î²¹Àô¤Ë¿»¤«¤ê¡¢È©¤Ø¤ÎºîÍÑ¤â²Ê³ØÅª¤ËÊ¬ÀÏ¤·¤ÆÈþÈ©¸ú²Ì¤¬²òÌÀ¤Ç¤¤¿¤È¤³¤í¤À¤±¤Ë¡Ö¥Ý¡¼¥éÈþÈ©²¹Àô¾Ú¡×¤òÈ¯¹Ô¤·¤Æ¤¤¤ë¡£THE MITSUIÉßÃÏÆâ¤Ë¤ï¤½Ð¤ëµþÅÔÆó¾ò²¹Àô¤â¡¢È©¤ÎÊÝ¿åÎÏ¤Ë¤è¤¤¡È¥Ð¥ê¥¢¡¦¥ª¥¢¥·¥¹²¹Àô¡É¤È¤·¤Æ¡¢2025Ç¯8·î¤Ë¤³¤ÎÇ§¾Ú¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¹¤¹¤®¡¢¤¼¤¤¤¿¤¯¤¹¤®¡ª ¤Ê¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È²¹Àô
¤Þ¤º¤ÏÃÏ²¼1³¬¤Ë¹ß¤ê¡¢¹Âç¡Ê¤Ê¤ó¤È1000m2Ä¶¡ª¡Ë¤Ê»ÜÀß¡Ö¥µ¡¼¥Þ¥ë¥¹¥×¥ê¥ó¥°SPA¡×¤Î¼õÉÕ¤ÇÀìÍÑ¥ë¡¼¥à¥¡¼¤ò¤â¤é¤¦¡£¤³¤Î»ÜÀßÆâ¤Ë´°Á´¸Ä¼¼¤Î¡Ö¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È²¹Àô¡×¤¬¤¢¤ë¤Î¤À¡£ËÜÆü¤Î¡È»ä¤Î¸Ä¼¼²¹Àô¡ÉÆþ¤ê¸ý¤¬¤³¤Á¤é¡Ê¾å¼Ì¿¿¡Ë¡£¤¢¤¿¤ê¤ÏÌµ²»¡£¾ÈÌÀ¤â¸¸ÁÛÅª¤Ç¡¢Áá¤¯¤â¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤Æ¤¯¤ë¡£¥É¥¢¤ò³«¤±¤ë¤È¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È²¹Àô¤Î¸¼´Ø¡Ê²¼¼Ì¿¿¡Ë¡£¤³¤³¤Ç·¤¤òÃ¦¤¤¤Ç¾å¤¬¤ë¡£
º£²ó¤Î¸Ä¼¼¤ÏÆþ¤Ã¤Æº¸Â¦¤¬¥ê¥Ó¥ó¥°¶õ´Ö¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡Ê²¼¼Ì¿¿¡Ë¡£¹¤¤¡ª ¸Ä¼¼¤È¤¤¤¦¤Ë¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â¡£Ê¹¤±¤Ð100m2¤â¤¢¤ë¤Î¤À¤È¤¤¤¦¡£¤É¤ª¤ê¤Ç¡£
º£²ó¡¢¤³¤Î¸Ä¼¼¤òÆÈÀê¤Ç¤¤ë¤Î¤Ï1»þ´Ö¡£¤µ¤Ã¤½¤¯¡¢¥Æ¡¼¥Ö¥ë¤ËÈþ¤·¤¯ÊÂ¤Ù¤é¤ì¤¿¸¼ÊÆÃã¤Î¥»¥Ã¥È¤È¥¦¥§¥ë¥«¥à¥Ç¥¶¡¼¥È¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¡Ê²¼¼Ì¿¿¡Ë¡£
¤¤¤ä¡Á¡¢¤¤¤¤Ê¤ê¤ª¤¤¤·¤¤¡ª ¹¬Ê¡´¶¤¬Áý¤¹¡£ÎäÂ¢¸Ë¤Ë¤Ï¿å¤Î¤Û¤«¥æ¥º¥µ¥¤¥À¡¼¡¢Çß¥µ¥¤¥À¡¼¤âÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤È¤Æ¤â°û¤ß¤¤ì¤Ê¤¤¡£
¤½¤·¤Æ¥ê¥Ó¥ó¥°¤Î±ü¤¬¡¢ÄÚÄí¤ò°¦¤Ç¤Ê¤¬¤é¡¢Ç¨¤ì¤¿¤Þ¤Þ¡¢Íç¤Î¤Þ¤Þ¤Ç¤â¤¯¤Ä¤í¤²¤ë¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¢¤È¤¤¤¦¤è¤êÉô²°¡Ê²¼¼Ì¿¿¡Ë¡£¾²ÃÈË¼¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ÆÁÇÂ¤Ë¿´ÃÏ¤è¤¤¡£Ä°¤³¤¨¤ë¤«¡¢Ä°¤³¤¨¤Ê¤¤¤«¥ì¥Ù¥ë¤Î¾¯²»¤Ç¡¢¡Ö¼«Á³³¦¤Ë¤¢¤ë²»¤À¤±¤Ç¹½À®¤·¤¿¡×²»³Ú¤¬Î®¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤¬¤Þ¤¿¡¢²÷Å¬´¶¤ò²¡¤·¾å¤²¤ë¤Î¤À¡£
¤½¤·¤Æ¡¢¤ªÂÔ¤Á¤«¤Í¡¢¤ªÉ÷Ï¤¤Î¥¨¥ê¥¢¡£¾åµ¥¹¥Ú¡¼¥¹¤ÎÎÙ¤Ë¤¢¤ê¡¢¤Þ¤º¤Ï¤Õ¤«¤Õ¤«¤Î¥Ð¥¹¥í¡¼¥Ö¡¢¤½¤Î±ü¤Ë¥ß¥¹¥È¥µ¥¦¥Ê¡£
¤µ¤é¤Ë¿Ê¤à¤È¡¢¥×¡¼¥ë¤«Á¬Åò¤«¤È¸«Ê¶¡Ê¤ß¤Þ¤´¡Ë¤¦¡¢µðÂç¤ÊÀÐ¤Å¤¯¤ê¤ÎÍáÁå¤¬¸½¤ì¤¿¡Ê²¼¼Ì¿¿¡Ë¡£ÂÎ¤ò¥µ¥Ã¤ÈÀö¤Ã¤Æ¡¢¡È²Ê³Ø¸¦µæ¤Î¥Ý¡¼¥é¡É¤¬Ç§¤á¤¿Å·Á³²¹Àô¤Ë¥¶¥Ö¡¼¥ó¤È¿»¤«¤ë¡£¤Ä¤¤¤Ä¤¤¡Ö¶Ë³Ú¡¢¶Ë³Ú¡ª¡×¤Ê¤ó¤Æ¡¢ÄÄÉå¤Ê¸ÀÍÕ¤â¸ý¤ò¤Ä¤¤¤Æ½Ð¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤È¤Ë¤«¤¯³«Êü´¶¤È²ò¤¤Û¤°¤µ¤ì´¶¤¬¤¹¤´¤¤¡£¤³¤ó¤Ê·Ð¸³¤Ï¤â¤Á¤í¤ó½é¤á¤Æ¤À¡£
¡ÖIUGEN¡×¤Î¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤ÈB.A¡ÈÂè7À¤Âå¡É¤ËÌþ¤ä¤µ¤ì¤Æ
²¹Àô¤ò´®Ç½¤·¡¢¤½¤Î²¹Àô¤Ç¤Á¤ç¤Ã¤È²¹¤á¤¿¹õÍËÀÐ¤Î¤«¤Ã¤µ¡á¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¥¹¥È¡¼¥ó¤Ç¥ê¥ó¥Ñ¥Þ¥Ã¥µ¡¼¥¸¤Ê¤É¤·¤Ä¤Ä¡¢Àö¤¤¾ì¡Ê²¼¼Ì¿¿¡Ë¤Ø¡£ÅÁÅýÅª¹âµéÎ¹´Û¤Î¤è¤¦¤Ê¤·¤Ä¤é¤¨¤Ë¡¢¤Þ¤¿´¶Æ°¤¹¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¤Ê¤Ë¤²¤Ë¥·¥ã¥ó¥×¡¼¥Ü¥È¥ë¤Î¥Î¥º¥ë¤ò²¡¤·¡¢¥·¥ã¥ó¥×¡¼±Õ¤ò¼ê¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¶Ã¤¤¤¿¡£¤³¡¢¤³¤ì¤Ï¡¢¤Ä¤¤¿¤Æ¤Î¤ªÌß¡Ê¤â¤Á¡Ë¤Ç¤¹¤«¡©
¥·¥ã¥ó¥×¡¼±Õ¤Ë¡È¥Æ¥¯¥¹¥Á¥ã¡¼¡É¤È¤¤¤¦¤Î¤âÊÑ¤À¤¬¡¢±Õ¤ò¼ê¤ËºÜ¤»¤¿½Ö´Ö¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¥ä¥Ä¤À¡×¤È»×¤ï¤»¤ë¡¢¤×¤ë¤ó¤×¤ë¤ó¤ÈÃÆÎÏ¤ò´¶¤¸¤ë¼ê¤¶¤ï¤ê¡£¤µ¤¹¤¬¤Ï¥Ý¡¼¥é¤¬¸Ø¤ëIUGEN¥Ö¥é¥ó¥É¤Î¥·¥ã¥ó¥×¡¼¤À¡£¿ÀÆàÀî¡¦Åò²Ï¸¶Ä®¤Î²¹Àô¿å¤ä¡¢ÏÂ²Î»³¸©»º¤Î¼òÇô¡Ê¤µ¤±¤«¤¹¡Ë¡¢Æ±¤¸¤¯ÏÂ²Î»³¸©Ì¾Êª¤Î¡ÖÆî¹âÇß¡Ê¤Ê¤ó¤³¤¦¤¦¤á¡Ë¡×¥¨¥¥¹¡¢¹áÀî¸©¤ÈÆÁÅç¸©¤Î¸©¶¤Ç¤Î¤ßºÏÇÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¥µ¥È¥¦¥¥ÓÍ³Íè¤Î¥È¥¦¥ß¥Ä¡¢²Æì¡¦µÜ¸ÅÅç¤Î¥Ø¥Á¥Þ¤Î¥¨¥¥¹¤Û¤«¡¢·×10¼ïÎà¤ÎÆüËÜ³ÆÃÏ¤ÎÅ·Á³ÊÝ¼¾À®Ê¬¤¬ÇÛ¹ç¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤À¤¬¡¢¤½¤ì¤âÇ¼ÆÀ¡£È±¤Ë¤âÃÏÈ©¤Ë¤â¤ä¤µ¤·¤¯¡¢¤·¤«¤·Ç»Ì©Ë¢¤ÇÌÓ·ê¤Þ¤Ç¥¥Ã¥Á¥ê¤ÈÀö¤¤¾å¤²¤ë¡£¤Ù¤¿¤Ä¤¤Ï¤¤¤Ã¤µ¤¤¤Ê¤¯¡¢È±¤¬´¥¤±¤ÐÈó¾ï¤Ë¥µ¥Ã¥Ñ¥ê¡¢¤Õ¤ó¤ï¤ê»Å¾å¤¬¤ë¤Î¤À¡£µ¤»ý¤Á¤¤¤¤¡ª
¤½¤·¤Æ¤ªÂÔ¤Á¤«¤Í¡¢¤ªÉ÷Ï¤¾å¤¬¤ê¤Ï¥Ñ¥¦¥À¡¼¥ë¡¼¥à¤Ç¡¢2025Ç¯¤ËÀ¸¤Þ¤ì¤¿¡ÖB.AÂè7À¤Âå¡×ÂÎ¸³¤À¡£
¾åµ¤Î¼ê½ç¤Ç¥¢¥¯¥»¥¹¤·¤¿Æ°²è¤Ë½¾¤Ã¤Æ¡¢¥í¡¼¥·¥ç¥ó¡¢¥ß¥ë¥¯¡¢¥¯¥ê¡¼¥à¤ò½ç¤Ë¤Ä¤±¤ë¡£¤½¤ì¤¾¤ì¡¢¡Ö¤ß¤º¤ß¤º¤·¤¤¶õµ¤¤ä¿å¡×¡Ö±À´Ö¤«¤éº¹¤¹¤ä¤µ¤·¤¤¸÷¡×¡Ö²¹¤«¤Ê±ê¡×¤ò¥¤¥á¡¼¥¸¤·¤¿°Û¤Ê¤ë¹á¤ê¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤é¡¢½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¤´¤È¤Ë¤½¤ì¤é¤¬ÀäÌ¯¤Ë¥Þ¥Ã¥Á¤·¡¢°ìÂÎ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£¤Þ¤µ¤Ë¥Ý¡¼¥é¤¬¤¤¤¦¡¢¡Ö¥¹¥È¡¼¥ê¡¼À¤Î¤¢¤ë¡×¹á¤ê¤Î¹½À®¡£¥¯¥ê¡¼¥à¤Þ¤Ç¤Ä¤±½ª¤¨¤ÆÈ©¤Ë¿¨¤ì¤ë¤È¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë¤Ê¤¤¥Ï¥ê¤ò´¶¤¸¤ë¡£¤½¤·¤Æ¡¢¿åÊ¬¤¬¤·¤Ã¤«¤êÈ©¤ËÊÄ¤¸¹þ¤á¤é¤ì¤¿¤è¤¦¤Ê¡¢¤Ê¤ó¤È¤â¤¤¤¨¤Ê¤¤½¼¼Â´¶¡¢Â¿¹¬´¶¡£¤¢¤¢¡¢¤³¤³¤ËÍè¤Æ¡¢¤³¤ÎTHE B.A Winter Ritual at Kyoto Nijo Onsen¤òÂÎ¸³¤Ç¤¤ÆËÜÅö¤Ë¤è¤«¤Ã¤¿¡ª
¿´¤â¿ÈÂÎ¤â¤Ý¤«¤Ý¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¡¢¤ªÅÚ»º¤Î¼«ÂðÍÑB.A¥µ¥ó¥×¥ë¥»¥Ã¥È¤â¤¤¤¿¤À¤¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È²¹Àô¤ò¸å¤Ë¤¹¤ë¡£¸Ä¼¼¤ò¤Ä¤«¤¨¤ë»þ´Ö¤Ï¤Ò¤È¤Ä¤Î¥°¥ë¡¼¥×¤Ë¤Ä¤1¡Á2»þ´Ö¤À¤¬¡¢À¶ÁÝ¤Ë¤ÏËè²ó2»þ´Ö¤¬¤«¤±¤é¤ì¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢»ä¤Î¼¡¤Î¥²¥¹¥È¤Ï2»þ´Ö¸å¤«¤é¤·¤«Æþ¤ì¤Ê¤¤¡£ÀßÈ÷¤â¡¢¤½¤¦¤·¤¿¤³¤À¤ï¤ê¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¤¤ï¤á¤Æ¤¼¤¤¤¿¤¯¤Ê¶õ´Ö¤Ê¤Î¤À¡£
¤µ¤Æ¡¢¸À¤¤Ëº¤ì¤¿¤¬¡¢µÒ¼¼¤È²¹Àô¤ò´Þ¤á¤¿SPA»ÜÀß¤È¤Î±ýÉü¤Ë¸Â¤Ã¤Æ¤Ï¡¢¤Õ¤ï¤Õ¤ï¥Ð¥¹¥í¡¼¥Ö¤Ë¤Õ¤«¤Õ¤«¤Î¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¤È¤¤¤¦¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¤·¤¿³Ê¹¥¤Ç¤Î°ÜÆ°¤âOK¡£»ö¼Â¥¨¥ì¥Ù¡¼¥¿¡¼¤Ç¤Ï¡¢¿åÃå¤Ë¥í¡¼¥Ö¤È¤¤¤¦³°¹ñ¿Í¥«¥Ã¥×¥ë¤È°ì½ï¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
µþÅÔÆó¾ò²¹Àô¤Ç¤ÎB.AÂÎ¸³¤Ï½ÉÇñ¼Ô¤Î¤ß¤¬µý¼õ¤Ç¤¤ë¡£¤¿¤·¤«¤Ë¤ªÃÍÃÊ¤â1»þ´Ö2Ëü4500±ß¡Á¤È¡¢FRaUÆÉ¼Ô¤Ë¤È¤Ã¤Æ¾¯¡¹¥Ï¡¼¥É¥ë¤Ï¹â¤¤¤¬¡¢¤½¤ì¤Ë¸«¹ç¤¦¡¢¤¤¤ä¡¢¤½¤ì°Ê¾å¤Î°ìÀ¸¤â¤Î¤Î¥¦¥§¥ë¥Ó¡¼¥¤¥ó¥°ÂÎ¸³¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï´Ö°ã¤¤¤Ê¤¤¡£
¨¡¨¡¼¡²ó¤Ï¥Ç¥£¥Ê¡¼¤Ï¤¸¤á¡¢THE MITSUI¤Î¤µ¤é¤Ê¤ëÌ¥ÎÏ¤ËÇ÷¤ê¤Þ¤¹¨¡¨¡
Photo & Text¡§çÕÀîµ±¼ù¡ÊFRaUÊÔ½¸Ä¹¡Ë¡¡Photo¡§¥Ý¡¼¥é¡ÊB.A¤Î¥Ü¥È¥ë¡Ë
¢¨2026Ç¯1·î19Æü¡Ê·î¡Ë¡Á29Æü¡ÊÌÚ¡Ë¤Ï¡¢Ë¡ÄêÅÀ¸¡¤ä¥á¥ó¥Æ¥Ê¥ó¥¹Åù¤Î¤¿¤áHOTEL THE MITSUI KYOTO¤ÏÁ´´Û°ì»þµÙ´Û
Ç°´ê¤Î¡ÖMITSUI OCEAN FUJI¡×¥¯¥ë¡¼¥º¤Ç¡¢´Ú¹ñ¡õ²Æì¤Ë¹Ô¤Ã¤Æ¤ß¤¿¡ª
