LINEÀìÌç²È¤¬¶µ¤¨¤ë»þÃ»½Ñ¡£Î¯¤Þ¤Ã¤¿Ì¤ÆÉÄÌÃÎ¤ò°ì½Ö¤Ç¾Ã¤¹¡Ö¤¹¤Ù¤Æ´ûÆÉ¤Ë¤¹¤ë¡×µ¡Ç½¤È¤Ï
AI¥é¥¤¥¿¡¼¼«Æ°¼¹É®µ»ö
¤³¤Îµ»ö¤Ï¡¢AI¥é¥¤¥¿¡¼¤Ë¤è¤ë¼«Æ°¼¹É®µ»ö¤Ç¤¹¡£Åê¹Æ¼Ô¤Î»öÁ°³ÎÇ§¤ò·Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢ÉÔ¼«Á³¤ÊÊ¸¾Ï¤ä¾ðÊó¤Î·çÍî¤¬À¸¤¸¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¸µÆ°²è¤ÈÊ»¤»¤Æ¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¡£
LINEÀìÌç²È¤Î¤Ò¤é¤¤ÀèÀ¸¤¬¡¢¼«¿È¤ÎYouTube¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¡Ö¤Ò¤é¤¤ÀèÀ¸¤Î¤é¤¯¤é¤¯LINE¶µ¼¼¡×¤Ç¡Ö¤Ê¤¼LINEÄÌÃÎ¤¬¾Ã¤¨¤Ê¤¤¡©½é¿´¼Ô¤Ç¤â¤ï¤«¤ë¸¶°ø¤ÈÂÐºö¡ª¡×¤ÈÂê¤·¤¿Æ°²è¤ò¸ø³«¡£LINE¥¢¥×¥ê¤Î¥¢¥¤¥³¥ó¤ËÎ¯¤Þ¤Ã¤¿Ì¤ÆÉÄÌÃÎ¤ò¡¢¥Èー¥¯¥ëー¥à¤ò°ì¤Ä¤Ò¤È¤Ä³«¤¯¤³¤È¤Ê¤¯°ì½Ö¤Ç¾Ã¤¹ÊýË¡¤ò²òÀâ¤·¤¿¡£
Â¿¤¯¤Î¥æー¥¶ー¤¬·Ð¸³¤¹¤ë¡¢ÂçÎÌ¤ÎÌ¤ÆÉ¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¾Ã¤¹¤¿¤á¤Ë¸ÄÊÌ¤Î¥Èー¥¯¤ò³«¤¤¤Æ³ÎÇ§¤¹¤ë¼ê´Ö¡£¤Ò¤é¤¤ÀèÀ¸¤Ï¡¢¤³¤ÎÌÌÅÝ¤Êºî¶È¤ò¤ï¤º¤«¿ô¥¿¥Ã¥×¤Ç´°Î»¤Ç¤¤ë´ÊÃ±¤Ê¼ê½ç¤¬¤¢¤ë¤È¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¤½¤ÎÊýË¡¤Ï¤Þ¤º¡¢LINE¥¢¥×¥ê¤Î¡Ö¥Èー¥¯¡×¥¿¥Ö¤ò³«¤¯¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£¼¡¤Ë¡¢²èÌÌ¤Î±¦¾å¤Ë¤¢¤ë»°ËÜÀþ¤Î¥á¥Ë¥åー¥¢¥¤¥³¥ó¤ò¥¿¥Ã¥×¡£¤¹¤ë¤È¥á¥Ë¥åー¤¬É½¼¨¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¡Ö¤¹¤Ù¤Æ´ûÆÉ¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹àÌÜ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤ò¥¿¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò´ûÆÉ¤Ë¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦³ÎÇ§¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö´ûÆÉ¤Ë¤¹¤ë¡×¤òÁªÂò¤¹¤ë¡£°Ê¾å¤ÎÁàºî¤À¤±¤Ç¡¢Á´¤Æ¤ÎÌ¤ÆÉ¥Èー¥¯¤¬°ì³ç¤Ç´ûÆÉ½èÍý¤µ¤ì¡¢¥Ûー¥à²èÌÌ¤ÎLINE¥¢¥¤¥³¥ó¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÀÖ¤¤ÄÌÃÎ¥Ð¥Ã¥¸¤â¾Ã¤¨¤ë¡¢¤È»á¤ÏÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÊýË¡¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ä¥°¥ëー¥×¥Á¥ã¥Ã¥È¤«¤é¤ÎÂçÎÌ¤ÎÄÌÃÎ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£ÄÌÃÎ¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢À°Íý¤¬ÌÌÅÝ¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
Â¿¤¯¤Î¥æー¥¶ー¤¬·Ð¸³¤¹¤ë¡¢ÂçÎÌ¤ÎÌ¤ÆÉ¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò¾Ã¤¹¤¿¤á¤Ë¸ÄÊÌ¤Î¥Èー¥¯¤ò³«¤¤¤Æ³ÎÇ§¤¹¤ë¼ê´Ö¡£¤Ò¤é¤¤ÀèÀ¸¤Ï¡¢¤³¤ÎÌÌÅÝ¤Êºî¶È¤ò¤ï¤º¤«¿ô¥¿¥Ã¥×¤Ç´°Î»¤Ç¤¤ë´ÊÃ±¤Ê¼ê½ç¤¬¤¢¤ë¤È¾Ò²ð¤¹¤ë¡£
¤½¤ÎÊýË¡¤Ï¤Þ¤º¡¢LINE¥¢¥×¥ê¤Î¡Ö¥Èー¥¯¡×¥¿¥Ö¤ò³«¤¯¤³¤È¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£¼¡¤Ë¡¢²èÌÌ¤Î±¦¾å¤Ë¤¢¤ë»°ËÜÀþ¤Î¥á¥Ë¥åー¥¢¥¤¥³¥ó¤ò¥¿¥Ã¥×¡£¤¹¤ë¤È¥á¥Ë¥åー¤¬É½¼¨¤µ¤ì¡¢¤½¤ÎÃæ¤Ë¡Ö¤¹¤Ù¤Æ´ûÆÉ¤Ë¤¹¤ë¡×¤È¤¤¤¦¹àÌÜ¤¬¤¢¤ë¤È¤¤¤¦¡£¤³¤ì¤ò¥¿¥Ã¥×¤¹¤ë¤È¡¢¡Ö¤¹¤Ù¤Æ¤Î¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ò´ûÆÉ¤Ë¤·¤Þ¤¹¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦³ÎÇ§¤Î¥Ý¥Ã¥×¥¢¥Ã¥×¤¬É½¼¨¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¡Ö´ûÆÉ¤Ë¤¹¤ë¡×¤òÁªÂò¤¹¤ë¡£°Ê¾å¤ÎÁàºî¤À¤±¤Ç¡¢Á´¤Æ¤ÎÌ¤ÆÉ¥Èー¥¯¤¬°ì³ç¤Ç´ûÆÉ½èÍý¤µ¤ì¡¢¥Ûー¥à²èÌÌ¤ÎLINE¥¢¥¤¥³¥ó¤ËÉ½¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤¿ÀÖ¤¤ÄÌÃÎ¥Ð¥Ã¥¸¤â¾Ã¤¨¤ë¡¢¤È»á¤ÏÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÊýË¡¤òÃÎ¤Ã¤Æ¤¤¤ì¤Ð¡¢¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ä¥°¥ëー¥×¥Á¥ã¥Ã¥È¤«¤é¤ÎÂçÎÌ¤ÎÄÌÃÎ¤ËÇº¤Þ¤µ¤ì¤ë¤³¤È¤â¤Ê¤¯¤Ê¤ë¤À¤í¤¦¡£ÄÌÃÎ¤¬Î¯¤Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¤¡¢À°Íý¤¬ÌÌÅÝ¤À¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ëÊý¤Ï»î¤·¤Æ¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¤À¤í¤¦¤«¡£
YouTube¤ÎÆ°²èÆâÍÆ
´ØÏ¢µ»ö
ÃÎ¤é¤Ê¤¤ã´í¸±¡ªLINE¾è¤Ã¼è¤ê¤Î¼ê¸ý¤ÈÂÐºöÊýË¡¤òLINEÀìÌç²È¤Ò¤é¤¤ÀèÀ¸¤¬Å°Äì²òÀâ
ÃÎ¤é¤Ê¤¤ãÂ»¡ªLINE±£¤·¥¹¥¿¥ó¥×¤ò´°Á´ÌµÎÁ¤ÇGET¤¹¤ëÊýË¡¡ª¤òLINEÀìÌç²È¤Ò¤é¤¤ÀèÀ¸¤¬´°Á´²òÀâ¡ª
LINEÀìÌç²È¡¦¤Ò¤é¤¤ÀèÀ¸¤¬ÅÁ¼ø¡ª¡ÖSMS¤ä¥áー¥ë¤À¤±¤ÇLINEÍ§Ã£ÄÉ²Ã¤Ç¤¤ë¡×¼ÂÁ©¥Æ¥¯
¥Á¥ã¥ó¥Í¥ë¾ðÊó
\¤é¤¯¤é¤¯LINE¶µ¼¼¤Ã¤Æ¡©¡¿¢§¤Ò¤é¤¤¤Î¼«¸Ê¾Ò²ðÆ°²èhttps://youtu.be/sfkbOVqSkGo?si=sguwTpNaH8XKmpZ860Âå°Ê¾å¤Î¥·¥Ë¥¢À¤Âå¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢ÀÅ²¬¸©¤òÃæ¿´¤ËLINE¤Î»È¤¤Êý¤ò¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¢£¼èºà¡¦¥³¥é¥Ü¡¦¤ª»Å»ö¤Î¤´°ÍÍê¤Ï¤³¤Á¤éinfo@hira-line.com