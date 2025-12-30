¥Û¥ó¥ÀºÇ¿··¿¡Ö¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡×¤¬¥¹¥´¥¤¡ª »Â¿·¡ÖÁëÌµ¤·¥ê¥¢¡×¡õ¡È¹¤Ó¤íÆâÁõ¡ÉºÎÍÑ¡ª ¿··¿¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¥´¥ó¡Ä¤¸¤ã¤Ê¤¤¥¹¥é¥¤¥É¥É¥¢¥â¥Ç¥ë¡Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¥Ï¥Ö¡×¤È¤Ï
¡¡¼«Æ°¼Ö¥á¡¼¥«¡¼¤Ï¡¢¥â¡¼¥¿¡¼¥·¥ç¡¼¤Ê¤É¤ÎÀ²¤ìÉñÂæ¤ÇÌ¤Íè¤ÎÊý¸þÀ¤ò¼¨¤¹¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤òÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡£Ãæ¤Ë¤Ï»ÔÈÎ²½¤òÁ°Äó¤È¤·¤¿¸½¼ÂÅª¤Ê¥â¥Ç¥ë¤â¤¢¤ì¤Ð¡¢¥Ö¥é¥ó¥É¤ÎÄêµÁ¤½¤Î¤â¤Î¤òÌä¤¤Ä¾¤¹¤è¤¦¤Ê°ÕÍßÅª¤Ê¥â¥Ç¥ë¤âÂ¸ºß¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡²áµî¤ò¿¶¤êÊÖ¤ë¤È¡¢2024Ç¯1·î9Æü¤ËÊÆ¹ñ¥é¥¹¥Ù¥¬¥¹¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ÖCES 2024¡×¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢¥Û¥ó¥À¤Ï¼¡À¤Âå¤Î¥°¥í¡¼¥Ð¥ëBEV¡Ê¥Ð¥Ã¥Æ¥ê¡¼¼°ÅÅµ¤¼«Æ°¼Ö¡Ë¡Ö¥Û¥ó¥À 0¥·¥ê¡¼¥º¡ÊHonda 0 Series¡Ë¡×¤òÀ¤³¦½é¸ø³«¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¤¨¤Ã¡Ä¡ª¡×¤³¤ì¤¬¥Û¥ó¥ÀºÇ¿··¿¡Ö¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡×¤Ç¤¹¡ª²èÁü¤Ç¸«¤ë¡ª¡Ê54Ëç¡Ë
¡¡¥Û¥ó¥À¤¬¡ÖÂèÆó¤ÎÁÏ¶È¡×¤È°ÌÃÖ¤Å¤±¤ëÊÑ³×¤Î¾ÝÄ§¤È¤·¤Æ¡¢¥Õ¥é¥Ã¥°¥·¥Ã¥×¤Î¡Ö¥µ¥ë¡¼¥ó¡ÊSALOON¡Ë¡×¤È¶¦¤ËÈäÏª¤µ¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¥ß¥Ë¥Ð¥ó¥¿¥¤¥×¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¡Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¦¥Ï¥Ö¡ÊSPACE-HUB¡Ë¡×¤Ç¤¹¡£
¡¡³«È¯¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡Ö¿Í¡¹¤ÎÊë¤é¤·¤Î³ÈÄ¥¡×¡£¥Û¥ó¥ÀÅÁÅý¤Î¡ÖM¡¦M»×ÁÛ¡Ê¥Þ¥ó¡¦¥Þ¥¥·¥Þ¥à¡¿¥á¥«¡¦¥ß¥Ë¥Þ¥à¡Ë¡×¤òBEV»þÂå¤Ë¹ç¤ï¤»¤Æ¿Ê²½¤µ¤»¡¢Ã±¤Ê¤ë°ÜÆ°¼êÃÊ¤Ë¤È¤É¤Þ¤é¤º¡¢¿Í¤È¿Í¡¢¿Í¤È¼Ò²ñ¤ò¤Ä¤Ê¤°¡Ö¥Ï¥Ö¡ÊµòÅÀ¡Ë¡×¤È¤Ê¤ë¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¨¥¯¥¹¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢¥·¥ê¡¼¥º¶¦ÄÌ¤Î¥Ç¥¶¥¤¥óÅ¯³Ø¤Ë´ð¤Å¤¡¢½¾Íè¤Î¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Ë¸«¤é¤ì¤ëÈ¢·¿¤Î°µÇ÷´¶¤òÊ§¿¡¤·¤¿¡¢²ô´¶¤Î¤¢¤ëÌ¤ÍèÅª¤«¤Ä¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Õ¥©¥ë¥à¤¬ÆÃÄ§¤Ç¤¹¡£
¡¡ÆÃ¤ËÌÜ¤ò°ú¤¯¤Î¤Ï¥ê¥¢¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó½èÍý¤Ç¤·¤ç¤¦¡£¥µ¥¤¥É¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬¿âÄ¾¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ê¼¼Æâ¶õ´Ö¤ò¹¤²¤ë°ìÊý¡¢¥ê¥¢¥¨¥ó¥É¤Ë¤Ï½¾Íè¤Î¥ê¥¢¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤¬¸«Åö¤¿¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡Âå¤ï¤ê¤ËÆÃÄ§Åª¤Ê¥°¥é¥Õ¥£¥Ã¥¯¤ò»ý¤ÄÅô²ÐÎà¤È¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¢¥¦¥È¤µ¤ì¤¿¥Ñ¥Í¥ë¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î¥¯¥ë¥Þ¤È¤Ï°ìÀþ¤ò²è¤¹»Â¿·¤Ê°õ¾Ý¤òÍ¿¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤³¤Î¡ÖÁë¤Ê¤·¥ê¥¢¡×¤Ï¡¢¥«¥á¥é¤Ç¤Î»ë³¦³ÎÊÝ¤òÁ°Äó¤Ë¡¢¼ÖÆâ¤Î¥×¥é¥¤¥Ð¥·¡¼¤ÈË×Æþ´¶¤ò¹â¤á¤ë°Õ¿Þ¤¬ÆÉ¤ß¼è¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Õ¥í¥ó¥È¤Ë¤Ï¡¢¼¡À¤ÂåBEV¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ë¿·¤·¤¤¡ÖH¥Þ¡¼¥¯¡×¥¨¥ó¥Ö¥ì¥à¤¬ºÎÍÑ¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£Î¾¼ê¤ò¹¤²¤¿¤è¤¦¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥â¥Ó¥ê¥Æ¥£¤Î²ÄÇ½À¤ò³ÈÄ¥¤¹¤ë¥Û¥ó¥À¤Î»ÑÀª¤òÉ½¸½¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¥¤¥ó¥Æ¥ê¥¢¤Ï¡¢¤Þ¤µ¤Ë¡ÖÆ°¤¯¥ê¥Ó¥ó¥°¡×¤Ç¤¹¡£¥¬¥é¥¹¥ë¡¼¥Õ¤«¤é¼«Á³¸÷¤¬¹ß¤êÃí¤°¼¼Æâ¤Ë¤Ï¡¢ÂÐÌÌºÂÀÊ¤Ë¥¢¥ì¥ó¥¸²ÄÇ½¤Ê¥·¡¼¥È¤òºÎÍÑ¡£²ÈÂ²¤È¤Î²ñÏÃ¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤ê¡¢Ää¼ÖÃæ¤Ë°ÜÆ°¥ª¥Õ¥£¥¹¤È¤·¤Æ³èÍÑ¤·¤¿¤ê¤È¡¢¼«Í³¤Ê»È¤¤Êý¤¬²ÄÇ½¤Ç¤¹¡£
¡¡±¿Å¾ÀÊ¼þ¤ê¤Ï¥·¥ó¥×¥ë¤Ë¤Þ¤È¤á¤é¤ì¡¢¼«Æ°±¿Å¾¤ò¸«¿ø¤¨¤¿³ÊÇ¼¼°¥¹¥Æ¥¢¥ê¥ó¥°¥Û¥¤¡¼¥ë¤Ê¤É¤¬¡¢´°Á´¤Ê¥ê¥é¥Ã¥¯¥¹¶õ´Ö¤Ø¤ÎÊÑ²½¤òÍ½´¶¤µ¤»¤Þ¤¹¡£
¡¡¶ñÂÎÅª¤Ê¥Ü¥Ç¥£¥µ¥¤¥º¤ÏÈó¸øÉ½¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ÎÆ²¡¹¤È¤·¤¿ÐÊ¤Þ¤¤¤«¤é¥ß¥É¥ë¥µ¥¤¥º°Ê¾å¤Î¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤ÈÆ±Åù¤È¿äÂ¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡SNS¤Ê¤É¤Ç¤Ï¡Ö¼¡´ü·¿¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¥´¥ó¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤«¡×¤È¤¤¤¦À¼¤Ë²Ã¤¨¡¢¤«¤Ä¤Æ¤Î¾åµé¥ß¥Ë¥Ð¥ó¡Ö¥ª¥Ç¥Ã¥»¥¤¡×¤Î¸å·Ñµ¡¤È¤·¤Æ¤ÎÌò³ä¤ò´üÂÔ¤¹¤ëÀ¼¤âÊ¹¤«¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡µ»½ÑÌÌ¤Ç¤Ï¡¢¥Û¥ó¥À¡¦¥¼¥í¡¦¥·¥ê¡¼¥º¤Î³Ë¤È¤Ê¤ë¡ÖThin, Light, and Wise¡ÊÇö¤¤¡¢·Ú¤¤¡¢¸¤¤¡Ë¡×¥¢¥×¥í¡¼¥Á¤òÅ¬ÍÑ¡£
¡¡¥Õ¥í¥¢¤òÇö¤¯¤¹¤ëÀìÍÑ¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤ä·ÚÎÌ²½µ»½Ñ¤ò¶î»È¤·¡¢¥ß¥Ë¥Ð¥ó¤Ç¤¢¤ê¤Ê¤¬¤éÄã¤¤½Å¿´¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¡¢¥Û¥ó¥À¤é¤·¤¤¡ÖÁà¤ë´î¤Ó¡×¤È¹â¤¤ÅÅÈñÀÇ½¤ÎÎ¾Î©¤¬Í½ÁÛ¤µ¤ì¤Þ¤¹¡£
¡¡È¯É½Ä¾¸å¤«¤é¡¢¤½¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤ÏÂç¤¤ÊÈ¿¶Á¤ò¸Æ¤Ó¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÆÃ¤Ë¥ê¥¢¥¦¥£¥ó¥É¥¦¤òÇÑ¤·¤¿¹½À®¤Ë¤Ï¡¢¡Ö»Â¿·¤Ç¥«¥Ã¥³¤¤¤¤¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¹¥°ÕÅª¤Ê°Õ¸«¤Î°ìÊý¤Ç¡¢¡Ö¸åÊý»ë³¦¤Ï¤É¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¡×¤È¤¤¤Ã¤¿µÄÏÀ¤â´¬¤µ¯¤³¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¦¥Ï¥Ö¤Î»ÔÈÎ²½¤Ø´üÂÔ¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢2025Ç¯1·î¤Ë¥Û¥ó¥À¤Ï¡¢CES 2025¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡Ö¥Û¥ó¥À¡¦¥¼¥í¡¦¥µ¥ë¡¼¥ó¡×¤È¡Ö¥Û¥ó¥À¡¦¥¼¥í¡¦SUV¡×¤ò2026Ç¯¤ËËÌÊÆ¤òÈéÀÚ¤ê¤ËÀ¤³¦³Æ¹ñ¤ÇÈÎÇä¤¹¤ë¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤ÎÈ¯É½¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¥¼¥í¡¦SUV¤¬¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¦¥Ï¥Ö¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤òÆ§½±¤·¼«Í³ÅÙ¤Î¹â¤¤¹¡¹¤È¤·¤¿µï½»¶õ´Ö¤ò¼Â¸½¤·¤¿¤È¥Û¥ó¥À¤ÏÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤â¤½¤â¡¢¥¼¥í¡¦¥·¥ê¡¼¥º¤Ï¡¢¥Æ¥¹¥é¤äÃæ¹ñ·Ï¥á¡¼¥«¡¼¤¬»ÙÇÛÎÏ¤ò¶¯¤á¤ë¥°¥í¡¼¥Ð¥ëEV»Ô¾ì¤Ë³ä¤Ã¤ÆÆþ¤ë¤¿¤á¤Ë³«È¯¤µ¤ì¤¿¡¢¥Û¥ó¥ÀÞÕ¿È¤ÎÀ¤³¦ÀïÎ¬¼Ö¤Ç¤¹¡£
¡¡¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¦¥Ï¥Ö¤Ï¡¢ÆüËÜ¤Î¹ñÆâ»Ô¾ì¤ò¼é¤ë¤³¤È¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À¤³¦´ð½à¤ÇÀï¤¨¤ë¡Ö¥¹¥Ú¡¼¥¹¡¦¥æ¡¼¥Æ¥£¥ê¥Æ¥£¡¦¥Ó¡¼¥¯¥ë¡×¤È¤·¤ÆÄó°Æ¤µ¤ì¤¿¥³¥ó¥»¥×¥È¥«¡¼¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡¼¡´ü¥¹¥Æ¥Ã¥×¥ï¥´¥ó¤¬¤É¤¦¤Ê¤ë¤«¤Ïµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤¬¡¢¥Û¥ó¥À¤Î¿·¤·¤¤BEVÀ¤³¦ÀïÎ¬¼Ö¤¬¤É¤Î¤è¤¦¤Ê·Á¤ÇÈ¯Çä¤µ¤ì¤ë¤Î¤«¤â¡¢¤È¤Æ¤âµ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£º£¸å¤Î¥Û¥ó¥À¤ÎÆ°¸þ¤«¤éÌÜ¤¬Î¥¤»¤Þ¤»¤ó¡£