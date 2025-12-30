»þ²ÁÁí³Û¡¢È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢¤¬µÞ¾å¾º¡¡Åì¾ÚÇ¯Ëö»þÅÀ¡¢AI´üÂÔ¤Ç
¡¡Åìµþ¾Ú·ô¼è°ú½ê¤¬30ÆüÈ¯É½¤·¤¿2025Ç¯Ëö»þÅÀ¤ÎÅì¾Ú¥×¥é¥¤¥à¤Î»þ²ÁÁí³Û¥é¥ó¥¥ó¥°¡ÊÀ¯ÉÜÊÝÍÊ¬¤ò´Þ¤à¡Ë¤Ë¤è¤ë¤È¡¢È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢´ë¶È¤ÎµÞ¾å¾º¤¬ºÝÎ©¤Ã¤¿¡£¿Í¹©ÃÎÇ½¡ÊAI¡Ë¤Ø¤ÎÅê»ñ¤¬À¤³¦Åª¤Ê¥Ö¡¼¥à¤È¤Ê¤ê¡¢¶ÈÀÓ³ÈÂç¤Ø¤Î´üÂÔ¤¬³ô²Á¤ò²¡¤·¾å¤²¤¿¡£»þ²ÁÁí³Û¤¬10Ãû±ß¤òÄ¶¤¨¤¿¤Î¤ÏÁ´¶È¼ï¤Ç·×23¼Ò¤È¤Ê¤ê¡¢Á°Ç¯Ëö¤«¤é5¼ÒÁý¤¨¤¿¡£
¡¡È¾Æ³ÂÎ´ØÏ¢¤Ï¡¢ºòÇ¯Ëö10°Ì¤À¤Ã¤¿¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¥°¥ë¡¼¥×¤¬3°Ì¤Ë¾å¾º¡£È¾Æ³ÂÎÀ½Â¤ÁõÃÖÂç¼ê¤ÎÅìµþ¥¨¥ì¥¯¥È¥í¥ó¤â14°Ì¤«¤é8°Ì¤Ë¾å¤¬¤Ã¤¿¡£È¾Æ³ÂÎ¸¡ººÁõÃÖÂç¼ê¤Î¥¢¥É¥Ð¥ó¥Æ¥¹¥È¤â26°Ì¤«¤é10°Ì¤ËµÞÉâ¾å¤·¤¿¡£
¡¡¼ó°Ì¤ÏÁ°Ç¯¤ËÂ³¤¤¤Æ¥È¥è¥¿¼«Æ°¼Ö¡£»þ²ÁÁí³Û¤ÏºòÇ¯Ëö¤è¤êÌó3Ãû3Àé²¯±ßÁý¤¨¡¢53Ãû79²¯±ß¤À¤Ã¤¿¡£¹ñÆâ´ë¶È¤Ç½é¤á¤Æ¡¢Ç¯Ëö»þÅÀ¤Î»þ²ÁÁí³Û¤¬50Ãû±ß¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£
¡¡Æü¶ä¤ÎÍø¾å¤²¤ÇÍø¤¶¤ä¤¬²þÁ±¤¹¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤ë¶ä¹Ô¤â¾å°Ì¤ËÊÂ¤ó¤À¡£»°É©UFJ¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¡¦¥°¥ë¡¼¥×¤Ï2°Ì¤ò°Ý»ý¡£»°°æ½»Í§¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤Ï6°Ì¡¢¤ß¤º¤Û¥Õ¥£¥Ê¥ó¥·¥ã¥ë¥°¥ë¡¼¥×¤â13°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£