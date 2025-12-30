北川景子に瓜二つのルックスを持ちながら、自らのリアルな体型を晒して話題を呼んだ美女が、「ななにー」出演後に舞い込んだ驚きの仕事内容について語った。

今回の『ななにー地下ABEMA』では、過去に「マスク美女」として登場し、その後、自身の体重が72kgであることをカミングアウトした動画で340万回再生を記録した関さくらさんが登場した。関さんは、顔立ちは北川景子そのものだが「リアルを晒す」という潔い姿勢がSNSで支持され、番組出演をきっかけに企業からのPR案件が急増したという。

しかし、人気インフルエンサーとして活躍の場を広げる一方で、彼女ならではの特殊な悩みも抱えている。関さんによると、企業からオファーを受ける際「とにかく北川景子さんに寄せてください」というオーダーが頻繁に届くというのだ。具体例として、シャンプーのPR案件を受けた際に「北川景子さんに似せてシャンプーしてください」という難易度の高いリクエストがあったことを告白。これにはMCの兼近大樹も「どういう意味なんすか、それ！」と爆笑しながらツッコミを入れた。

この「ジェネリック北川景子」とも言える独特の需要に対し、関さんは「難しくて、わかんないんで……」と困惑の表情。稲垣吾郎は「顔だけじゃなくて雰囲気とかも（求められている）ってことだよね」とその難しさに驚いていた。