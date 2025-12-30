海外ボクシング

ボクシング元3団体統一世界ヘビー級王者アンソニー・ジョシュア（英国）がナイジェリアで交通事故に遭い、同乗していた親友2人が死去したことが明らかになった。ジョシュア自身も負傷して入院したが、容体は安定しているという。今月、ジェイク・ポール（米国）にKO勝ちを収めた矢先の悲劇に衝撃が広がっている。

米専門誌「ザ・リング」は「同乗したアンソニー・ジョシュアの親友2人が交通事故で死亡」との見出しで記事を掲載。記事によると、ジョシュアを乗せたレクサスのSUVが、ナイジェリアのラゴス・イバダン高速道路で停車中のトラックと衝突した。ボクシングの英興行大手・マッチルームは声明で、「アンソニー・ジョシュアは本日、ナイジェリア・ラゴスで交通事故に巻き込まれた」とし、チームメンバーでもある親友のシーナ・ガミ氏とラティフ・アドイェレ氏が亡くなったことを公表した。

マッチルームの声明には「深い悲しみとともに、2人の親しい友人でチームメンバーのシーナ・ガミとラティフ・アドイェレが悲劇的に亡くなったことが確認されました」と記されている。ジョシュアについても「事故で負傷し、検査と治療のために病院に運ばれた。容体は安定しており、経過観察のため入院を続ける」とした。また、遺族への追悼とともに、プライバシーの尊重を求めている。

ナイジェリア連邦道路安全委員会（FRSC）によると、事故を起こした車は「法定速度を超えて走行していた疑いがある」という。追い越しをしようとした際に「コントロールを失った」とみられ、路肩に停まっていたトラックに衝突した。亡くなった2人はジョシュアの休暇に同行しており、事故の数時間前には、ジョシュアが「ラッツ」の愛称で知られるアドイェレ氏と卓球を楽しむ動画をSNSに投稿していた。

ガミ氏とアドイェレ氏は、ジョシュアの筋力トレーニングやコンディショニングを担当する重要なスタッフでもあった。今月、ジェイク・ポールとの注目の一戦で6回KO勝ちを収めたばかりのジョシュアは、来年に向けて前WBC世界ヘビー級王者タイソン・フューリー（英国）とのビッグマッチが期待されていた。負傷の程度は不明だが、今回の悲劇により、今後のリング復帰計画に影響が出る可能性も指摘されている。



（THE ANSWER編集部）