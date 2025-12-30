台湾有事をめぐる高市首相の国会答弁に反発を強めていた中国が、台湾周辺で大規模な軍事演習を開始した。

日本の首相らの発言などを口実に、地域の安定を脅かす行為は筋違いであり、危険な威嚇はやめるべきだ。

２９日から始まった「正義使命―２０２５」と題する中国軍の演習は、台湾を取り囲む形で５か所に演習区域を設け、重要港湾の封鎖訓練などを実施するという。すでに実弾射撃訓練を行った。

中国軍報道官は演習の目的について、「台湾独立勢力と外部干渉勢力に対する厳重な警告だ」と主張した。「独立派」とみなして敵視する台湾の頼清徳政権に加え、名指しは避けながらも、日本や米国を牽制（けんせい）する狙いは明らかだ。

中国の習近平政権は、２０２２年に当時のペロシ米下院議長が訪台したことに反発し、台湾を包囲する大規模な演習を行った。それ以降、様々な口実を設けては同様の演習を繰り返している。今回は今年４月に続くものだ。

中国は、高市首相の答弁について、「アジアと世界の平和への深刻なリスクだ」などと一方的に非難し、自国民への訪日自粛呼びかけや日本産水産物の輸入停止といった経済的威圧を強めている。

今月上旬には中国軍機が自衛隊機にレーダーを照射するなど、挑発をエスカレートさせていた。

首相の発言が気に入らないからといって、軍事力で威嚇するのは言いがかりで、緊張を高めているのは中国であることを自ら証明しているようなものだ。

また、中国は、米国のトランプ政権が今月中旬、台湾に向けて、過去最大規模となる総額約１兆７０００億円相当の武器を売却することを承認したことにも反発し、「台湾海峡の平和と安定を破壊」するものだと批判している。

だが、中国が武力による台湾統一を否定せず、軍事的威圧を繰り返していることが、かえって地域を不安定化させている。

そうした身勝手な振る舞いが、日米など関係国の不信を招き、国際社会で中国の異様さを際立たせていることを認識すべきだ。

中国が台湾に武力侵攻する事態となれば、日本の南西諸島にも危険が及ぶのは避けられない。すでに沖縄県・尖閣諸島周辺では、中国海警局の船が領海侵入を常態化させている。

日米は連携して今回の演習内容を詳細に分析し、自衛隊と在日米軍の共同対処能力の向上に生かす必要がある。