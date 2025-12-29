Åìµþ¤Î¡Ö´Ä¾õÂè1¹æÀþ¡×¤Ã¤Æ¤É¤³¤Ë¤¢¤ë¡© ¼Â¤Ï¤Þ¤ÀÀ°È÷»ö¶È¤¬¿Ê¹ÔÃæ¡ª¡ÈºÇ¤âÆâÂ¦¤Î´Ä¾õÀþ¡É¤Î¸½ºß¤òÃµ¤ë¡Ú¤¤¤Þµ¤¤Ë¤Ê¤ëÆ»Ï©·×²è¡Û
´Ä¾õÂè1¹æÀþ¤ÎÅÄ°ÂÌçÉÕ¶á¡£¤³¤³¤ÏÌ÷¹ñÄÌ¤ê¤È½ÅÊ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
ÅìµþÅÔ¤Î¡Ö8ËÜ¤Î´Ä¾õÆ»Ï©¡×¤Î1ËÜÌÜ¤È¤Ï
ÅÔ»Ô·×²èÆ»Ï©¡Ö´Ä¾õÂè1¹æÀþ¡×¤Î³µÍ×¡£
ÅìµþÅÔ¤ÎÅÔ»Ô·×²èÆ»Ï©¤Ï¡Ö´Ä¾õ¡×¡ÖÊü¼Í¡×¡ÖÊä½õ¡×¤Î3¼ïÎà¤ËÂçÊÌ¤µ¤ì¤ë¡£¤½¤Î1¤Ä¡Ö´Ä¾õÆ»Ï©¡×¤Ï´Ä¾õÂè1～8¹æÀþ¤Þ¤Ç8Ï©Àþ¤¬»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
´Ä¾õÂè7¹æÀþ¤Ï¡Ö´Ä¼·ÄÌ¤ê¡×¡¢´Ä¾õÂè8¹æÀþ¤Ï¡Ö´ÄÈ¬ÄÌ¤ê¡×¤È¤¤¤¦Î¬¾Î¤¬¤¢¤Ã¤ÆÃÎÌ¾ÅÙ¤¬¹â¤¤¡£°ìÊý¤ÇºÇ½é¤ÎÈÖ¹æ¤¬Í¿¤¨¤é¤ì¤¿¡Ö´Ä¾õÂè1¹æÀþ¡×¤Ï¡¢¤É¤³¤Ë¤¢¤ëÆ»Ï©¤Ê¤Î¤«ÃÎ¤ë¿Í¤Ï¾¯¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¡£
´Ä¾õÂè1¹æÀþ¤ÏÁí±äÄ¹¤Ï6.5km¤Ç¡¢¥ëー¥È¤Ï¤ª¤ª¤è¤½¡¢¹Äµï¤ò¤°¤ë¤Ã¤È°Ï¤à¡ÖÆâËÙÄÌ¤ê¡×¤ÈÆ±¤¸¤À¡£¤·¤«¤·¡ÖÂç¼êÄ®～ÆüÈæÃ«¡×¤Î°ìÉôÊ¬¤À¤±¡¢¹ñÆ»1¹æ¤Ë±è¤¦·Á¤Ç1ËÜÅìÎÙ¤ê¤ÎÆüÈæÃ«ÄÌ¤ê¤òÃ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡ÊÃÏ²¼¤Ë¤ÏÀéÂåÅÄÀþ¡¦»°ÅÄÀþ¡¦ÆüÈæÃ«Àþ¤¬Áö¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡Ë¡£¤Þ¤¿ÅÄ°ÂÌç¡¦Ì÷¹ñ¿À¼Ò¼þÊÕ¤Ï¡ÖÌ÷¹ñÄÌ¤ê¡×¤È½ÅÊ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¼ç¤Ê¸òº¹ÅÀ¤ÏÆüÈæÃ«¡¦ºùÅÄÌç¡¦»°Âðºä¡¦È¾Â¢Ìç¡¦¶åÃÊ²¼¡¦ÃÝ¶¶¡¦Âç¼êÌç¡¦Âç¼êÄ®¡¦ÏÂÅÄÁÒÌç¤À¡£
Á´Àþ¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ¡¢ÅÔ¿´Ãæ¿õÉô¤ÎÅìÀ¾¡¦ÆîËÌ°ÜÆ°¤ò¤½¤ì¤¾¤ìÃ´¤¦¼çÍ×¥ëー¥È¤ò·ÁÀ®¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ÊÒÂ¦4¼ÖÀþ¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤ë¤Ê¤É¡¢¤Þ¤µ¤ËÅìµþ¤ò¾ÝÄ§¤¹¤ëÂçÅÔ²ñ¤ÎÉ÷·Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¼þÊÕ¤Ë¤ÏÃæ±û´±Ä£¤¬½¸ÀÑ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¿¤á¡¢¥Ñ¥È¥íー¥ë¥«ー¤¬¤¢¤Á¤³¤Á¤ËÇÛÈ÷¤µ¤ì¡¢¸·¤·¤¤·Ù²üÂÎÀ©¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¤µ¤Æ¡¢Åìµþ¤Î´Ä¾õÆ»Ï©¤Ï¤Þ¤À¤Þ¤ÀÌ¤´°À®¤Ç¡¢´Ä2～5¤Ï¤¤¤º¤ì¤âÁ´Àþ³«ÄÌ¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡£ÂçÆ°Ì®¤Ç¤¢¤ë´Ä8¤Ç¤¹¤é¡¢2006Ç¯¤Ë¤ä¤Ã¤ÈÀ¾ÉðÃÓÂÞÀþ¡¦ÅìÉðÅì¾åÀþ¤È¤Î³Æ¸òº¹Éô¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢Á´Àþ³«ÄÌ¤·¤¿¤Ð¤«¤ê¤À¡£
¤½¤·¤Æ´Ä1¤â¡¢Æ»Ï©¤¬¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤Þ¤ÀºÇ½ª´°À®·Á¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢À°È÷»ö¶È¤¬¸½ºß¤â¿Ê¹ÔÃæ¤Ç¤¢¤ë¡£¤½¤ì¤¬¡Ö¶åÃÊ³ÈÉý¡×¤À¡£
´Ä¾õÂè1¹æÀþ¤Ç¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ëÀ°È÷»ö¶È¤È¤Ï
´Ä¾õÂè1¹æÀþ¡Ö¶åÃÊ¹©¶è¡×¤Î³µÍ×¡£
¡Ö¶åÃÊ³ÈÉý¡×»ö¶È¤Ï¡¢Ì÷¹ñÄÌ¤ê¤«¤éÅìµþ±Ø¡¦Âç¼êÄ®¡¦ÆüÈæÃ«ÊýÌÌ¤ØÄ¾·ë¤¹¤ë¥·¥çー¥È¥«¥Ã¥È¥ëー¥È¤Ç¤¢¤ë¡¢¶åÃÊ²¼¸òº¹ÅÀ¤«¤éÅÔ¿´´Ä¾õÀþ²¼¤Þ¤Ç¤Î±äÄ¹Ìó580m¤Ë¤ª¤¤¤Æ¡¢Éý°÷¤ò22m¤«¤é30m¤Ø³ÈÉý¤¹¤ë·×²è¡£
¤³¤³¤ÏÆâËÙÄÌ¤ê¤ÎÃæ¤Ç¤âÈæ³ÓÅª¡¢Éý°÷¤Î¶¹¤¤¾ì½ê¤Ç¡¢4¼ÖÀþ¤Ï³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢Ãæ±ûÊ¬Î¥ÂÓ¤â¤Ê¤¯¡¢¼«Å¾¼Ö¤¬ÄÌ¹Ô¤Ç¤¤ë¥¹¥Úー¥¹¤ÏÌ¤³ÎÊÝ¡£¤µ¤é¤ËÊâÆ»Éý¤â¶¹¤¤¡£ÆüËÜÉðÆ»´Û¤Ç¥é¥¤¥Ö¤Ê¤É¤ÎÂçµ¬ÌÏ¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¤¿ºÝ¡¢Åìµþ±ØÊýÌÌ¤Ø°ÜÆ°¤¹¤ë·²½°¤Ë¤è¤Ã¤Æº®»¨¤¬È¯À¸¤¹¤ë¤Î¤¬²ÝÂê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
³ÈÉý»ö¶È¤Ç¤Ï¡¢¶åÃÊºäÉÂ±¡Â¦¡¢ÀéÂåÅÄ¶èÌò½ê¡¦¹çÆ±Ä£¼ËÂ¦¤Ø¤½¤ì¤¾¤ìÆ»Ï©¤ò³ÈÉý¡£¹çÆ±Ä£¼ËÂ¦¤ÎÊâÆ»¤Ï5～8m¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¡¢¼ÖÆ»¤È¤âÏ©¸ª¤Ê¤É¤Ç½½Ê¬¤Êµ÷Î¥¤òÊÝ¤Ã¤Æ°ÂÁ´¤ÊÄÌ¹Ô¤ò¼Â¸½¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢ÎÙÀÜ¤·¤¿ËÌÂ¦¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¶åÃÊÆî°ìÃúÌÜÃÏ¶è¤ÎºÆ³«È¯¥×¥í¥¸¥§¥¯¥È¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢2023Ç¯¤Ë¤Ï¡Ö¶åÃÊÆî°ìÃúÌÜÃÏ¶è¤Þ¤Á¤Å¤¯¤ê¥¬¥¤¥É¥é¥¤¥ó¡×¤¬ºöÄê¡£ÃÏ¾å32³¬¤ÎÊ£¹ç¹âÁØ¥Ó¥ë¤ØÅÔ»Ôµ¡Ç½¤ò½¸Ìó¤¹¤ëÂå¤ï¤ê¤Ë¡¢¤½¤ì¤Ë¤è¤Ã¤ÆÀ¸¤Þ¤ì¤¿»Ä¤ê¤ÎÃÏ¾å¶õ´Ö¤òÊâÆ»¤ä¥ªー¥×¥ó¥¹¥Úー¥¹¤Ë¿¶¤êÊ¬¤±¡¢¶åÃÊ²¼±ØÁ°¤òÊâ¹Ô¼Ô¤¬ÍøÍÑ¤·¤ä¤¹¤¤¥¨¥ê¥¢¤Ë¤¹¤ë·×²è¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¶åÃÊ³ÈÉý¤Î¿ÊÄ½¾õ¶·¤Ï¡©
³ÈÉýÍÑÃÏ¤¬³ÎÊÝ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¶åÃÊ¥¨¥ê¥¢¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¿ÊÄ½¤À¤¬¡¢2012Ç¯¤Ë»ö¶È¤¬ËÜ³Ê¥¹¥¿ー¥È¤·¡¢¸½ºß¤Ï¤Þ¤ÀÍÑÃÏ¼èÆÀ¤ÎºÇÃæ¤À¡£¼èÆÀÎ¨¤Ï2024Ç¯»þÅÀ¤ÇÌó75%¡£¤Þ¤À¹©»ö¤¬ËÜ³Ê²½¤¹¤ëÃÊ³¬¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢¼èÆÀºÑ¤ß¤Î¥¨¥ê¥¢¤Ç¤Ï¡¢¾¯¤·¤º¤Ä»Ù¾ãÊª·ï¤ÎÂÐ±þ¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸Å¤¯¤«¤éÅÔ»Ô·×²è¼«ÂÎ¤Ï¤¢¤ë¤¿¤á¡¢¹©»öÉßÃÏÆâ¤Ë¥Ó¥ë¤Ï·ú¤Ã¤Æ¤ª¤é¤º¡¢¤¢¤¯¤Þ¤Ç²ÖÃÅ¤äÌçÈâ¡¢Ê½¤ä¼ùÌÚ¤¬¤¢¤ë¤¯¤é¤¤¤À¡£¸½¾ì¤Ë¹Ô¤¯¤È¡¢¤½¤ì¤é¤Î¹©ºîÊª¤¬¤¹¤Ç¤Ë¥Õ¥§¥ó¥¹¤Ç°Ï¤ï¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¤¤¤º¤ì¤Ï¹¹ÃÏ¤Ë¤Ê¤Ã¤ÆÆ»Ï©¤Ëºî¤êÂØ¤¨¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Ê¬¤«¤ëÉ÷·Ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
2023Ç¯¤«¤é¤ÏÀéÂåÅÄ¶èÌò½êÁ°¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢¹©ºîÊª¤Î°ÜÅ¾¤ä¼ùÌÚ¤Î¿¢¤¨ÂØ¤¨¤Ê¤É¤Î½àÈ÷ºî¶È¤¬»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¤³¤Î¤è¤¦¤Ê¹©»ö¤ÏÃ»»þ´Ö¤Ç½ª¤ï¤ë¤â¤Î¤Ç¤¢¤ê¡¢¤Þ¤º¤ÏÍÑÃÏ¼èÆÀ¤¬´°Î»¤¹¤ë¤³¤È¤¬Âè°ì¤À¤í¤¦¡£ÅÔ¿´Ãæ¿õÉô¤Ë»Ä¤µ¤ì¤¿¡È´Ä1ºÇ¸å¤Î¶¹ð§¶è´Ö¡É¤¬ºÇ½ª·Á¤È¤·¤Æ´°À®¤¹¤ë¤Þ¤Ç¡¢°ú¤Â³¤Ãí»ë¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡£