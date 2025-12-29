アイカ工業<4206.T>が３日ぶりに反発している。前週末２６日の取引終了後、インドでメラミン化粧板（ＨＰＬ）などの製造販売を行うスタイラム・インダストリーズ社の４０．０％から５３．１２％の株式を取得し子会社化すると発表したことが好材料視されている。



子会社化により、経済成長が著しいインド市場における生産拠点及び販売網を更に強化するとともに、グループの技術力・開発力を融合させることで、付加価値の高い製品群の拡充、購買・調達の協働、化成品事業との連携など多面的なシナジーを創出するのが狙い。取得価額は約１５３億～２０３億ルピー（約２６７億～３５５億円）。なお、株式取得完了日などが未定であることから、２６年３月期業績予想には影響を加味していない。



出所：MINKABU PRESS