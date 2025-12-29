»³Î¤Î¼ÂÀ¡¢¥á¥¬¥Í³°¤·¤¿¼«»£¤ê¤¬àÊÌ¿Íµé¥¤¥±¥á¥óá¡Ö¤³¤ì¤ÇÁó°æÍ¥¤Á¤ã¤ó¤òÍî¤È¤·¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¥¤¥±¤ª¤¸¡ª¡×
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡¦Æî³¤¥¥ã¥ó¥Ç¥£¡¼¥º¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤µ¤ó(48)¤¬X¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥á¥¬¥Í¤ò³°¤·¤¿¼«»£¤ê¼Ì¿¿¤ò¥¢¥Ã¥×¤·¤¿¡£¿¿¤ÃÀÖ¤Ê¥á¥¬¥Í¤¬¥È¥ì¡¼¥É¥Þ¡¼¥¯¤Î»³Î¤¤µ¤ó¡£¤¤¤Ä¤â¤È¤Ï°Û¤Ê¤ëÊ·°Ïµ¤¤Ë¡Ö¤Ê¤¢¤ó¤À¡¼¡¢¥¤¥±¥á¥ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤¢¡×¡Ö¥¤¥±¤ª¤¸¡ª¡×¡ÖÃ¯¤«Ê¬¤«¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¡×¤Ê¤É¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¥á¥¬¥Í¤ò³°¤·¤ÆàÊÌ¿Íµé¥¤¥±¥á¥óá¤ÈÏÃÂê¤Î»³Î¤Î¼ÂÀ¤µ¤ó
¤ª¾Ð¤¤¥¿¥ì¥ó¥È¤Î¤Û¤«¡¢¥Æ¥ì¥Ó¤Î»Ê²ñ¤ä¥³¥á¥ó¥Æ¡¼¥¿¡¼¤È¤·¤Æ¤â³èÌö¤¹¤ë»³Î¤¤µ¤ó¡£2019Ç¯¤Ë¤Ï¡¢½÷Í¥¤ÎÁó°æÍ¥¤µ¤ó(40)¤È·ëº§¤·¡¢22Ç¯¤ËÂè1»Ò¤È¤Ê¤ëÄ¹½÷¤¬ÃÂÀ¸¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÆü¤Ï¡¢¡ÖÍè¤¿¤¼ÀÐÀî¡ª ¼«»£¤ê¤¬»×¤Ã¤¿°Ê¾å¤Ë´Ñ¸÷¤ª¤¸¤µ¤ó¡ª¡×¤ÈÄÖ¤ê¡¢¥á¥¬¥Í¤ò³°¤·¤¿¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡¢¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ë¤Ï¡Ö¥á¥¬¥Í¤ò¼è¤Ã¤¿»Ñ¤ÇÁó°æÍ¥¤Á¤ã¤ó¤òÍî¤È¤·¤¿¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤¹¤ì°ã¤Ã¤Æ¤âÀäÂÐ¤ËÊ¬¤«¤é¤ó¡×¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥á¥¬¥Í¤ÇÌµÍý¤ä¤ê¤Ò¤ç¤¦¤¤ó¤Ë¤·¤Æ¤¿¤ó¤Ç¤¹¤Í¡Ä¡×¡ÖµÕ¤ËÊÑÁõ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡ª¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£