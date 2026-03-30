お笑いコンビ「南海キャンディーズ」の山里亮太（48）がMCを務める30日放送の日本テレビ「DayDay.」（月〜金曜前9・00）で、4月から導入される「子ども・子育て支援金」制度について私見を語った。番組では新年度に変化することとして、少子化対策の財源となる「子ども・子育て支援金」制度を取り上げた。公的医療保険料に上乗せして幅広い世代と企業から徴収する制度だが、子育て世帯への支援に限られるため一部で「独身税」