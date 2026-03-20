俳優の小泉孝太郎（47）がテレビ朝日系「あざとくて何が悪いの？」(木曜深夜0・45）にゲスト出演。人気女優と“運命”を感じていることを明かす場面があった。この日は元AKB48で女優の前田敦子とともにゲスト出演。前田が「大人になると出会いなくなりますよね」ともらしつつ、友人がセッティングしてもらった会で「誕生日が同じだから運命だと思うって言われた時に、“運命ってそんなもんなんなの？”ってスンってなってしま