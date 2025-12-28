Â¦ÌÌ¤ËºÙ¤¤¶âÂ°¥Ð¥ó¥É¡© 20¼þÇ¯iPhone¤Î¿·µ¡Ç½¤¬È½ÌÀ¤«
¥¢¥Ã¥×¥ë¤¬2027Ç¯¤Ë¡Ö20¼þÇ¯iPhone¡×¤òÈ¯Çä¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¹â¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Þ¤·¤¿¡£
The Information¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢20¼þÇ¯iPhone¤ÏÏÑ¶Ê¤·¤¿¥¬¥é¥¹ãþÂÎ¤ò»ý¤Á¡¢¥Ç¥£¥¹¥×¥ì¥¤¤ËÀÚ¤ê·ç¤¡Ê¥Î¥Ã¥Á¡Ë¤¬¤Ê¤¤¡¢·Ñ¤®ÌÜ¤Î¤Ê¤¤¥·¡¼¥à¥ì¥¹¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¡£¤Þ¤¿¡¢´éÇ§¾Úµ¡Ç½¤Î¡ÖFace ID¡×¤ä¥Õ¥í¥ó¥È¥«¥á¥é¤â²èÌÌ²¼¤Ø¤ÈËä¤á¹þ¤Þ¤ì¤ë¤È¸À¤¤¤Þ¤¹¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢20¼þÇ¯iPhone¤Ç¤Ï²èÌÌ¼þ°Ï¤Î¥Ù¥¼¥ë¤¬¤Ê¤¯¡¢²èÌÌÃ¼¤Þ¤ÇÉ½¼¨ÎÎ°è¤¬¤¢¤ë¡Ö¥¨¥Ã¥¸¡¦¥È¥¥¡¦¥¨¥Ã¥¸¡×¤ÎÂÎ¸³¤¬ÆÀ¤é¤ì¤ë¤½¤¦¡£ËÜÂÎ¤Ë¤Ï¡ÖÂ¦ÌÌ¤ÎÃæ´ÖÊÕ¤ê¤òÁö¤ë¥Ü¥¿¥ó¤¬ÇÛÃÖ¤µ¤ì¤ëºÙ¤¤¶âÂ°¥Ð¥ó¥É¡×¤Î¤ß¤¬Â¸ºß¤¹¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
Æ±ÍÍ¤ÎÊó¹ð¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¥ê¡¼¥¯¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ÎDigital Chat Station¤«¤é¤â´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢²èÌÌ²¼¤Ë¥«¥á¥é¤¬Ëä¤á¹þ¤Þ¤ì¤ë¤Î¤Ï2026Ç¯¤Î¡ÖÀÞ¤ê¤¿¤¿¤ßiPhone¡×¤¬ºÇ½é¤Ç¡¢¼¡¤Ë20¼þÇ¯iPhone¤Ë¤³¤Îµ»½Ñ¤¬Æ³Æþ¤µ¤ì¤ë¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
20¼þÇ¯iPhone¤Ï2027Ç¯9·îº¢¤ÎÈ¯Çä¤¬Í½Â¬¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¥¢¥Ã¥×¥ë¤Ï2017Ç¯¤Ë¡Ö10¼þÇ¯iPhone¡×¤È¤·¤Æ¡¢¥Û¡¼¥à¥Ü¥¿¥ó¤òÇÑ»ß¤·¤Æ¥Õ¥ë¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó²½¤·¤¿¡ÖiPhone X¡×¤òÅêÆþ¤·¤Þ¤·¤¿¡£20¼þÇ¯iPhone¤â¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ÎÎò»Ë¤Ë»Ä¤ë¤è¤¦¤ÊÀ½ÉÊ¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
Source: MacRumors 1, 2
