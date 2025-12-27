12月26日、女優の米倉涼子が公式サイトを更新。自身の薬物疑惑について初めて言及し、現状を報告した。

同日公式サイトには、「関係者及びファンの皆様」と題されたお知らせが掲載。「これまで、私の状況を皆様にお伝えすることができなかったこともあり、週刊誌等の報道により憶測が飛び交い、皆様に多大なるご迷惑とご心配をおかけしておりますことを深くお詫び申し上げます」とこれまでの騒動を謝罪した。

さらに、「一部報道にありましたように、私の自宅に捜査機関が入りましたことは事実です」と、薬物疑惑により捜査が入っていたことを認め、捜査に全面協力していたことを報告。現在は「一区切りついたと認識している」と、落ち着きを見せたことを明かした。

「米倉さんの薬物疑惑は、2025年10月に『文春オンライン』が報じました。同誌によると、今年6月上旬から“マトリ”の捜査線上に米倉さんが浮上していることがわかり、8月20日に東京都内にある自宅マンションに家宅捜索が実施されたとのことでした。米倉さんは、その周辺に予定されていたイベントを立て続けてキャンセルしていましたが、公にコメントするのは今回が初めてです」（芸能ジャーナリスト）

大物女優のこのスキャンダルには、世間に大きな衝撃が広がった。真相がはっきりしないまま4カ月後が経った12月18日ごろには、米倉の自宅に再び報道陣が集結。一時騒然となっていたばかりだった。

「今回のコメントが出される2日前の24日には、彼女の会員向けの鍵付きアカウント『よねさんち』が4カ月ぶりに更新されたと『NEWSセブンポスト』が報じています。更新されたストーリーズには、愛犬の写真ともに“メリークリスマス”とファンへのクリスマスメッセージを投稿。一旦落ち着いた捜査のタイミングで、徐々に沈黙が破られていました」（前出・芸能ジャーナリスト）

今回掲載された文章の終盤には、「私の心身には問題はありません」と身の潔白を強調。改めて、芸能活動の復帰への意欲を示しているようだ。

「米倉さんは、交際中だったアルゼンチン人ダンサーと半同棲生活を送っていたといいます。このまま米倉さんが起訴されなければ、家宅捜索で見つかった押収物は、恋人の所有物という可能性も大いにあり得ますね。米倉さんの復帰もそう遠くはないかもしれません」（前出・芸能ジャーナリスト）

“新しいことに挑戦したい”という思いを込めて2020年に設立した個人事務所『Desafio（デサフィオ）』。彼女には、まだまだやり残していることがたくさんあるのだろう。