東京シティ競馬（TCK）は、12月29日に大井競馬場で行われる「第71回東京大賞典（G1）」を、フジテレビ系列およびBSフジを含む全10局で生中継する特別番組「東京大賞典2025」を放送する。番組には新たに、JRA所属の矢作芳人調教師と古川奈穂騎手が出演することが発表された。

豪華出演者、佐々木主浩、 塚田僚一 など

同番組では、TCK年間イメージキャラクターを務める池田エライザが特別ゲストとして登場するほか、MCは秋元真夏とフジテレビの倉田大誠アナウンサーが担当。ゲストには佐々木主浩、A.B.C-Zの塚田僚一、北野日奈子が名を連ね、スタジオ解説は元JRA騎手の細江純子が務める。実況は青嶋達也アナウンサー、現地解説はサンケイスポーツの板津雄志、大井競馬場リポーターとして横山ルリカが出演する。

今回の矢作芳人調教師と古川奈穂騎手の初出演により、番組はさらに充実した顔ぶれとなり、年末の大一番である東京大賞典を多角的な視点から伝える構成となる。

番組は12月29日（月）14時45分から16時00分まで放送予定で、第71回東京大賞典（G1）は第9競走として15時40分発走を予定している。