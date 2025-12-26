水・汚れ・衝撃から守る！iPhone17シリーズ用ハードケース
サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、IP68規格の防水・防塵と、MIL規格の耐衝撃機能を備えたiPhone17シリーズ+Air用のハードケース「200-SPC043WP（iPhone 17用）」「200-SPC044WP（iPhone Air用）」「200-SPC045WP（iPhone 17 Pro用）」「200-SPC046WP（iPhone 17 ProMax用）」を12月25日に発売した。
■水没レベルの安心感、IP68の本気
粉塵の侵入を完全に防ぎ、継続的な水没でも浸水しないIP68等級を取得。突然の雨、キッチンや洗面台での水はね、アウトドアでの水辺利用など「濡れる前提」のシーンでも心強い守りを提供する。いざという時に慌てない、“守れるiPhone17環境”をこのケースから。
■MIL規格準拠の耐衝撃で、落としても慌てない
米国防総省が定める品質基準として知られるMIL規格に準拠した耐衝撃性能を搭載。高価なiPhoneを落下でヒヤッとする瞬間は、誰にでも起こり得る。日常の通勤通学はもちろん、現場での持ち運びでも“壊さないための選択”として頼れる一台だ。
■前後パネルで挟み込み、ぐるっと全面保護
機器を前面パネルと背面パネルで挟み込む構造により、iPhone17をしっかりホールド。背面だけでなく前面まで守る“全面保護”設計で、傷や衝撃の不安を軽減します。守りを強化しながらも、ケース装着のまま各種操作ができるのも嬉しいポイントだ。
■MagSafe対応で、充電もアクセサリもスムーズに
MagSafeに対応し、ワイヤレス充電やマグネットアクセサリをケース装着のまま活用可能。さらにリング部分は簡易スタンドとしても、スマホリングとしても使えるため、動画視聴やビデオ通話がより快適になります。タフさだけで終わらない、“便利さまで備えた保護ケース”。
■4機種から選べるラインナップ
iPhone17シリーズとiPhone Airそれぞれに対応モデルを取り揃えているため、機種に合った製品を選んでそのまま安心して使用できる。
■IP68規格の防水・防塵と、MIL規格の耐衝撃機能を備えたiPhone17シリーズ+Air用のハードケース「200-SPC043WP（iPhone 17用）」
