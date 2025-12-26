【ウソ！？奨学金ネコババ義姉】家出をした娘「もう二度と会いたくない！」＜第22話＞#4コマ母道場
子どもの高校卒業後の進路……大学、短大、専門学校、どこへ行くにしても教育費の支払いは大変ですよね。親はそこに向けて貯金をしたり、奨学金を借りたり、教育ローンを組んだり、いろいろと工夫して学費を捻出するのかと思います。しかし、もしあなたの親戚がなんらかのアクシデントで学費を用意できず、「あなたの貯金から貸して」と言われたら……あなたならどうしますか？
第22話 二度と会いたくない【アリサの気持ち】
【編集部コメント】
アリサさんにも母親としてのプライドがあります。自分から「二度と会いたくない」と言った以上、ヘラヘラと「やっぱりごめんね〜」などと会いに行くなんてできません。こうしてアリサさんは、わずかに残ったリリちゃんとのつながりを、自分から完全に断ち切ってしまいました。このとき素直に謝っていたら……とも思いますが、今はそれを考えても仕方のないことなのです。
原案・ママスタ 脚本・大島さくら 編集・みやび
