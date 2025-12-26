この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ポイ活YouTuberのおにまるちゃんねるが、「【2026年1月】JAL Payマイル積算率が0.5%→最大1.8%に！実際どこまで上げられる？」を公開。日本航空（JAL）が2026年1月から開始する新サービス「JAL PayマイルUPプログラム」について解説した。本プログラムにより、JAL Payのマイル積算率が国内利用で現在の0.5%から最大1.8%に引き上げられるが、同時に各種サービスの仕様変更も行われる。

今回の発表の目玉は、2026年1月より開始される「JAL PayマイルUPプログラム」である。これにより、JAL Payの国内利用時のマイル積算率は、基本の0.5%に加えて各種特典を組み合わせることで最大1.8%まで向上する。海外での利用では、基本積算率が1.2%に引き上げられ、最大で2.0%の還元が可能となる。

最大還元率を達成するための特典は3つ用意されている。まず「JAL Payステップ」では、月間の利用回数や利用金額、チャージ金額に応じて最大0.6%が上乗せされる。次に「JAL Pay帰国後特典」は、海外の実店舗でJAL Payを利用したユーザーが対象で、翌月の国内決済でマイル積算率が0.5%アップする。最後に「JAL NEOBANK外貨預金特典」は、月末時点の外貨普通預金残高が50万円以上ある場合に、翌月の積算率が0.2%アップするというものだ。

一方で、注意すべき変更点もある。特に影響が大きいのは、各種プリペイドカードや電子マネーへのチャージにおけるマイル積算率の変更だ。2025年12月19日以降、ANA Payやau PAY、Suica、WAONなどへのチャージは、現在の0.5%から0.1%へと大幅に引き下げられる。おにまるちゃんねる氏は、この変更がポイ活ユーザーにとって「一番ダメージを与える」点だと指摘した。

このほか、JALカードからJAL Payへのチャージ限度額がコースに応じて引き上げられるなど、複数のサービス変更が同時に発表されている。

JAL Payの還元率は最大1.8%まで向上するものの、その恩恵を最大限に受けるには海外渡航や50万円以上の外貨預金など、複数の条件をクリアする必要がある。特にANA Payなどへのチャージを多用するユーザーは、2025年12月からの還元率引き下げに注意が必要だ。

YouTubeの動画内容

01:19

5つのサービス変更点まとめ
07:59

最大1.8%還元「JAL PayマイルUPプログラム」とは
09:26

条件は？「JAL Payステップ」で最大+0.6%還元
13:08

海外利用が必須「JAL Pay帰国後特典」
13:51

残高50万以上で+0.2%「JAL NEOBANK外貨預金特典」

関連記事

【お得情報まとめ】ANA Pay×ソニー銀行キャンペーンを見逃すな！100%還元や最大4万マイル獲得のチャンス

【お得情報まとめ】ANA Pay×ソニー銀行キャンペーンを見逃すな！100%還元や最大4万マイル獲得のチャンス

 ポイ活YouTuberが解説！普通預金金利“爆上げ”時代到来、本当に得する銀行の選び方とは？三大メガバンクとネット銀行を比較

ポイ活YouTuberが解説！普通預金金利“爆上げ”時代到来、本当に得する銀行の選び方とは？三大メガバンクとネット銀行を比較

 Apple初売りを最大限お得に！知っておきたい「最強ルート」とは

Apple初売りを最大限お得に！知っておきたい「最強ルート」とは
もっと見る

関連動画（外部リンク）

チャンネル情報

おにまるちゃんねる_icon

おにまるちゃんねる

YouTube チャンネル登録者数 13.30万人 1960 本の動画
コード決済（d払い,楽天ペイ,PayPay,auPAY,ファミペイ,メルペイなど）、クレジットカード、プリペイドカード、デビットカード、電子マネーなどのキャッシュレス決済や各銀行、各証券会社などのキャンペーン情報、お得情報、ポイ活情報などを発信するチャンネルです。
youtube.com/channel/UCPI61AHwYWwVbsXEOhPUZOw YouTube