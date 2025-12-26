この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

ポイ活YouTuberのおにまるちゃんねるが、「【2026年1月】JAL Payマイル積算率が0.5%→最大1.8%に！実際どこまで上げられる？」を公開。日本航空（JAL）が2026年1月から開始する新サービス「JAL PayマイルUPプログラム」について解説した。本プログラムにより、JAL Payのマイル積算率が国内利用で現在の0.5%から最大1.8%に引き上げられるが、同時に各種サービスの仕様変更も行われる。



今回の発表の目玉は、2026年1月より開始される「JAL PayマイルUPプログラム」である。これにより、JAL Payの国内利用時のマイル積算率は、基本の0.5%に加えて各種特典を組み合わせることで最大1.8%まで向上する。海外での利用では、基本積算率が1.2%に引き上げられ、最大で2.0%の還元が可能となる。



最大還元率を達成するための特典は3つ用意されている。まず「JAL Payステップ」では、月間の利用回数や利用金額、チャージ金額に応じて最大0.6%が上乗せされる。次に「JAL Pay帰国後特典」は、海外の実店舗でJAL Payを利用したユーザーが対象で、翌月の国内決済でマイル積算率が0.5%アップする。最後に「JAL NEOBANK外貨預金特典」は、月末時点の外貨普通預金残高が50万円以上ある場合に、翌月の積算率が0.2%アップするというものだ。



一方で、注意すべき変更点もある。特に影響が大きいのは、各種プリペイドカードや電子マネーへのチャージにおけるマイル積算率の変更だ。2025年12月19日以降、ANA Payやau PAY、Suica、WAONなどへのチャージは、現在の0.5%から0.1%へと大幅に引き下げられる。おにまるちゃんねる氏は、この変更がポイ活ユーザーにとって「一番ダメージを与える」点だと指摘した。



このほか、JALカードからJAL Payへのチャージ限度額がコースに応じて引き上げられるなど、複数のサービス変更が同時に発表されている。



JAL Payの還元率は最大1.8%まで向上するものの、その恩恵を最大限に受けるには海外渡航や50万円以上の外貨預金など、複数の条件をクリアする必要がある。特にANA Payなどへのチャージを多用するユーザーは、2025年12月からの還元率引き下げに注意が必要だ。