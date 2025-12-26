Image: Shutterstock.com

生成AIが世の中に衝撃をもたらして約3年。好むと好まざるとにかかわらず、その影響を受けずにいることは困難だ。

各サービスが切磋琢磨しながら進化を遂げる中で、マイクロソフトが提供している Copilot は、定期的にスクリーンショットをとることで過去の作業内容から任意のキーワードで探し出せる「Recall（リコール）」など、独創的な機能を提供してきた。

Copilotは世界標準である Windows OS に組み込まれるかたちで提供されているほか、Microsoft 365 Copilot としてWord、Excel、PowerPoint、Outlook、Teams といった Microsoft 365 アプリケーションに搭載されてるのが特徴。

さまざまなアプリケーションに搭載されている恩恵は計り知れないが、その中でも特に、Microsoft 365 の Office アプリケーションで動作する Copilot によって、オンタイム・オフタイムにどんな変化が起きうるのか、というのは気になるところ。

そこで、Business Insider Japan／Tech Insiderとギズモード・ジャパンの両編集部と、日本マイクロソフトの担当者が Copilot の使い方をリアルで解説するトークセッションを開催することとした。

同セッションは、両編集部が共催するイベント、「AI First Lounge Vol.4 〜CESが映し出す、AIのリアルと未来〜」の中で実施する。

1年の趨勢をうらなうといわれる、世界最大級のテクノロジー見本市「CES」の現地取材をした両編集部メンバーが集い、「ワクワクする未来」と「リアルな未来」を届けるイベントで、AIの最新動向についてもさまざまな角度から切り込む予定だ。

ぜひ、CESで得られた洞察とともに、Copilot の実践的なテクニックをものにしてほしい。

参加申し込み（無料）はこちら

▼開催日時（予定）

2026年01月16日（金）17:00開場 17:20開始 20: 30終了

▼タイムテーブル（予定）

▽17:20-17:30 オープニング

▽17:30-18:00 セッション1

「CES 2026で感じた、ワクワクする未来」

ギズモード・ジャパン編集部の取材メンバーがCES 2026の現場で感じたワクワクするAIの未来や注目製品について、Tech Insider編集チーフの小林優多郎が聞く。

▽18:10-18:40 セッション2

「AIと経済、未来は本当に明るいのか」

ギズモード・ジャパン総編集長の尾田和実が聞き手となり、Business Insider Japanニュース編集長の伊藤有とTech Insider編集チーフの小林優多郎が語り合う。

▽18:50-19:20 セッション3

「マイクロソフトと学ぶ、Copilot 最大活用術」

CES の取材や日々の業務での Copilot および Microsoft 365 の活用事例について、普段から使用しているギズモード・ジャパン編集部の綱藤とTech Insider編集チーフの小林が紹介。そのうえで、マイクロソフトの担当者により深い Copilot の活用方法について解説してもらう。

▽19:30-19:50 質疑応答

▽19:50-20:30 懇親会

▼登壇者

尾田和実 / ギズモード・ジャパン総編集長 大手音楽出版社、MTV JAPAN、サイバーエージェントなどで編集・企画・広告領域を経験し、テクノロジー×カルチャーを横断するメディア運営に携わってきた。現在はギズモード・ジャパン総編集長として、記事・動画・イベント・コマースを統合した編集戦略を推進し、ブランドの成長を牽引。GIZMARTのプロダクト開発やパートナーシップ構築にも注力し、AI・次世代テクノロジーの取材、国内メーカーの技術開発・デザイン分野のリサーチにも取り組む。近年は生成AI時代のメディア設計、ローカル産業との共創、趣味としてモジュラーシンセ文化などに強い関心を寄せている。

西谷茂リチャード / ギズモード・ジャパン インターナショナル＆事業開発チーフ 2017年よりギズモード・ジャパン編集部に所属。ガジェット、テクノロジー、サイエンスなどを軸に、世界中のイベントや組織を取材。それらの魅力や重要性を伝えるコンテンツをギズモード・ジャパンにて制作。

綱藤公一郎 / ギズモード・ジャパン 動画ユニット座長 2018年から編集者としてギズモード・ジャパンにジョイン。2019年よりYouTubeチャンネルの立ち上げに関わり、企画・出演に従事。現在は動画ユニット座長としてのマネジメント業務の傍ら、前職のエンジニアリングを活かしてメディアオリジナル製品の開発に勤しむ。

中橋勇進 / ギズモード・ジャパン編集部 PR会社での経験を経て、2024年よりギズモード・ジャパン編集部に所属。YouTube動画ディレクターとして企画・撮影・出演を通じてテクノロジーや製品の紹介を行う。

セージ陳 / ギズモード・ジャパン編集部 ファッションの編集を経て、2025年10月よりギズモード編集部に所属。記事の執筆、ショート動画の企画、撮影、出演、編集、管理を行う。

伊藤有 / Business Insider Japan ニュース編集長 2000年代初頭から大手IT出版社の雑誌、およびPC/IT週刊誌で、ハードウェアからWebサービスまで、BtoCテクノロジー全般を主戦場に活動。2017年、Business Insider Japan初期メンバーでジョイン。2020年1月から現職。2023年よりインターネットメディア協会理事を兼任。近年は生成AIの産業活用、大企業のDX、国内スタートアップの資本政策などを取材している。

小林優多郎 / Tech Insider編集チーフ 2012年4月より、当時大学生ながら週刊アスキー編集部に所属。ウェブ・雑誌・電子書籍などさまざまな媒体で、スマートフォンやネットワーク、PC、フィンテックなど幅広い分野を取材。2018年1月からBusiness Insider Japanの編集者・記者。2022年よりBusiness Insider Japan動画プロデューサーを兼務。2024年1月より現職。

酒井淳大 / 日本マイクロソフトMicrosoft 365 戦略本部 シニアカテゴリーマネージャー 日本マイクロソフト株式会社にて、コンシューマ向け Microsoft 365 製品の製品マーケティングを担当。大学卒業後、20年以上にわたり同社に在籍し、リテールおよびECパートナーとの協業を通じて、日本市場におけるデバイスおよびソフトウェアを含むマイクロソフトのコンシューマ製品の販促施策を幅広く推進してきた。近年は、サブスクリプション型の生産性向上スイートである Microsoft 365 の販売戦略および販促施策を担当。Copilot in Microsoft 365 をはじめとした生成AI機能の市場導入やユーザー価値訴求にも注力し、生成AIと日常業務・生活の接点をいかに広げるかをテーマに活動している。

▼料金

無料

▼開催場所

BABY The Coffee Brew Club（東京都渋谷区神宮前６丁目３１−２１ 東急プラザ原宿「ハラカド」 3階）

https://baby.thecbc.jp/

▼「AI First Lounge」について

AI First Approach（AI前提）

AI First Line（AI最前線）

AI First Step（AI活用の第1歩）

3つの「AI First」を軸に、AIの未来に関してワクワクとリアルの両面から情報をお届けし、ユーザーや企業と濃いコミュニティを形成するためのイベントです。

ビジネスメディアBusiness Insider JapanのバーティカルメディアTech Insider、そしてガジェットメディアとして日本最大級のギズモード・ジャパンの共同で開催しています。

▼こんな人におすすめ

・AIの最前線を知りたい

・AI活用の第1歩を踏み出したい

・AI活用において情報交換をしたい

・CES 2026の現地で掴んだ情報を知りたい