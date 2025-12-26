ものまねタレントのキンタロー。さんが2025年12月25日にXを更新し、人気ロックバンド・Mrs. GREEN APPLEのボーカル・大森元貴さんのものまね写真を公開し、反響を集めている。

「ちゃんと似てる」「いつも何故か似てる」

Mrs. GREEN APPLEは24日に放送された「Happy MUSIC アワー!!!」（日本テレビ系）にゲスト出演。番組内に大森さんのものまねメイクをして登場し、本人とも対面していた。

放送の翌25日にキンタロー。さんはXで「新ネタ Mrs. GREEN APPLE の大森さん」という文章とともに、誇張した大森さんのものまねメイクをした自身の写真を公開した。

キンタロー。さんは出演した「Happy MUSIC アワー!!!」に「ありがとうございました」とお礼を述べつつ、「お願いクリスマスだから叩かないでね 大丈夫！」とファンに呼びかけていた。

このものまね写真にXからは、「ちゃんと似てるところがすごい」「いつも何故か似てるのホント凄いと思う」「ファンですwww似てる」という声が集まっていた。