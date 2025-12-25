【無印良品のグレー】が好き！ 40・50代にドンピシャ♡「冬の一軍トップス」

上品な着こなしに仕上げたいミドル世代の冬コーデ。冬服を買い足すなら、今季のトレンドカラー “グレー” に注目してみて。今回は【無印良品】からグレーのセーターをご紹介。シンプルなデザインで合わせやすく、冬コーデの一軍として活躍してくれそうです。

冬コーデがこなれ見え！ 上質感が魅力のセーター

【無印良品】「紳士 メリノウールローゲージクルーネックセーター」\14,900（税込）

ざっくりと編み上げられたクルーネックセーター。立体的な編み目が特徴で、あたたかみを感じられます。こちらはライトグレーなので、軽やかさも魅力。ややゆとりのあるシルエットなので、体型カバーも期待できます。ワイドパンツと合わせてカジュアルに着こなしたり、プリーツスカートできれいめに引き寄せるのもおすすめ。

着まわしやすいシンプルなタートルネックセーター

【無印良品】「婦人 洗えるウールハイゲージリブタートルネックセーター」\2,990（税込）

首まで暖かそうなタートルネックのセーター。合わせやすいグレーにすっきりとしたシルエットも相まって、重ね着しやすく冬コーデで出番が多くなりそうです。きちんと感のあるテーラードカラーのジャケットと合わせれば、クラシカルムード漂う大人コーデに。洗濯機洗いできるのも高ポイントです。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@mujistaff.daimyo様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

